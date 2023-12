Áp thấp nhiệt đới suy yếu, miền Trung sắp mưa rất lớn

Vào 7 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới khu vực quần đảo Trường Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, tương tác với không khí lạnh tăng cường và suy yếu nhanh.

Đến 7 giờ sáng mai (22/12), áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6 trên vùng biển phía Tây Nam khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu, trong đêm nay và ngày mai, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 3-5m.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đón thời tiết xấu trong những ngày tới.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm qua và sáng nay (21/12), khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/12 đến 8h ngày 21/12 có nơi trên 50mm như Lộc Vĩnh (Thừa Thiên Huế) 149.2mm, Lộc Tiến (Thừa Thiên Huế) 130.4mm, Suối Đà (Đà Nẵng) 95mm, Hương Trà (Quảng Ngãi) 59.6mm.

Dự báo ngày và đêm 21/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngày và đêm 22/12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo sau đó, trong hai ngày 23-24/12, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu kết hợp với không khí lạnh, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ngoài ra, tại Nam Bộ và phía Đông Tây Nguyên từ đêm 22-24/12 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.