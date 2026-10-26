APEA 2026 vinh danh doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc tại Việt Nam trên hành trình kiến tạo di sản

Với chủ đề "Forging Legacy: Celebrating Excellence, Inspiring Tomorrow" (Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai), APEA 2026 đề cao những nhà lãnh đạo và doanh nghiệp bản lĩnh cam kết đổi mới sáng tạo, kinh doanh có trách nhiệm và theo đuổi tăng trưởng dài hạn.

Năm nay, Ban tổ chức nhận hơn 350 đề cử ở năm hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á, Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, Thương hiệu truyền cảm hứng, Doanh nghiệp Quản trị Bền vững & Minh bạch, và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tiến sĩ Fong Chan Onn, Chủ tịch Enterprise Asia chia sẻ: "Bối cảnh kinh doanh đang thay đổi với tốc độ chưa từng có. Doanh nghiệp không thể chỉ dừng ở việc ứng phó với thay đổi mà cần đi xa hơn: tận dụng đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác và chủ động đón nhận những cơ hội mới. Một định hướng rõ ràng cùng tầm nhìn dài hạn sẽ giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng".

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu được vinh danh tại APEA 2026. Ở hạng mục Doanh nhân xuất sắc châu Á, giải thưởng ghi nhận những doanh nhân với tầm nhìn, năng lực lãnh đạo và khả năng dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững như: Ông Mai Thế Toàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí) và Ông Trần Khải Hoàn (Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc, Ngân hàng TMCP Nam Á).

Hạng mục Thương hiệu truyền cảm hứng vinh danh Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons nhờ sức ảnh hưởng tích cực của thương hiệu cùng sự tin tưởng, lựa chọn và ủng hộ của công chúng.

Hạng mục Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh vinh danh Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Sài Gòn (SIG) nhờ tốc độ phát triển ấn tượng và khả năng nắm bắt cơ hội mới.

Hạng mục Doanh nghiệp xuất sắc châu Á vinh danh các doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh bền vững, nội lực vững vàng và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, tiêu biểu như: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Hạng mục Doanh nghiệp Quản trị Bền vững & Minh bạch tôn vinh các đơn vị có nền tảng quản trị vững vàng, triết lý lãnh đạo chuẩn mực và minh bạch trong hoạt đ ộng kinh doanh như: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Công thương, Công Ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Danh sách doanh nhân, doanh nghiệp đoạt giải APEA 2026 Việt Nam

‎Về Asia Pacific Enterprise Awards

Ra đời từ năm 2007, Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (APEA) được xem là một trong những giải thưởng danh giá nhất khu vực nhằm tôn vinh những doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc có thành tựu nổi bật trong lãnh đạo, kinh doanh cùng những cam kết đóng góp lâu dài cho cộng đồng và xã hội.

APEA hiện có mặt tại 16 thị trường trên khắp khu vực châu Á. Giải thưởng là nơi quy tụ các doanh nhân và doanh nghiệp hàng đầu, tạo dựng mạng lưới kết nối, thúc đẩy hợp tác và góp phần lan tỏa tinh thần kinh doanh mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp châu Á.