Apec Mandala Phú Yên mang lại dòng tiền ổn định từ cho thuê

Chị Phương Trà là chủ một doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng tại Hà Nội. Chị có 2 con đều đang ở Mỹ và có cuộc sống ổn định. Chị dự định sắp tới sẽ dừng công việc kinh doanh và sang Mỹ định cư với con. Vì vậy trước đó, chị Phương Trà đã mua một số căn hộ chung cư và nhà tại Hà Nội để cho thuê. Đó là cách chị tận dụng nguồn vốn sẵn có để có thêm thu nhập thụ động khi không còn tiếp tục công việc kinh doanh.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, chị Phương Trà cho rằng nên chuyển hướng đầu tư. "Với số tiền 4 tỷ đồng, tôi có thể mua 1 căn nhà phố trong ngõ hoặc căn hộ chung cư tại Hà Nội và cho thuê với giá 10-15 triệu đồng/tháng. Mức chi phí này đem về cho tôi lợi nhuận 4%/năm. Đây chưa phải là con số mà tôi kỳ vọng khi đầu tư mua và cho thuê căn hộ", chị Phương Trà nhẩm tính.

Ngoài ra, với việc định cư tại Mỹ, chị Phương Trà lo ngại rằng việc khó khăn nhất sau này chính là phải tự quản lý tài sản, tự tìm nguồn khách thuê và bảo trì, bảo dưỡng. Đây đều là việc cần giám sát trực tiếp và tốn nhiều công sức, thời gian. Chính vì vậy, chị bắt đầu tìm hiểu thị trường.

Với tư duy nhạy bén của người làm kinh doanh, chị nhận thấy BĐS nghỉ dưỡng đang là kênh đầu tư hấp dẫn bởi nhiều lợi thế phát triển du lịch cùng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng cao. Ngoài ra, kênh đầu tư này không chỉ giúp chị an nhàn hơn trong việc quản lý tài sản cho thuê, mà còn mang về lợi nhuận cao hơn hẳn.

Chị Trà cho hay: "Tiềm năng phát triển du lịch hiện nay ở các địa phương như Phú Yên, Nha Trang, Phú Quốc còn rất lớn. Bạn của tôi đã sở hữu căn hộ Apec Mandala Phú Yên. Sau khi tham khảo, tôi đã quyết định đầu tư vào dòng sản phẩm này".

Ngoài làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình với 30 đêm nghỉ miễn phí mỗi năm, các nhà đầu tư như chị Trà còn có thể trao lại cho đơn vị quản lý đưa vào khai thác cho thuê rất thuận tiện.

"Tôi nhẩm tính, Phú Yên là địa phương thu hút lượng lớn khách du lịch đến lưu trú quanh năm, khả năng công suất cho thuê tại Apec Mandala Phú Yên sẽ luôn đạt trên 80%". Và như vậy theo tính toán, chị hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận 8%/năm theo chương trình cam kết cho thuê của chủ đầu tư. Con số này sẽ gia tăng trong những năm tiếp theo. "Đây là một con số hấp dẫn cho những người đầu tư BĐS và mong muốn có thêm nguồn thu nhập ổn định như tôi, chưa kể BĐS còn tăng giá theo thời gian", chị Trà nhận định.

Căn hộ khách sạn 5 sao tiên phong tại Phú Yên

Ghi nhận thực tế tại thị trường Phú Yên, dòng tiền của các khách hàng như chị Phương Trà đã có sự dịch chuyển sang phân khúc đầu tư mang lại lợi nhuận lâu dài. Trong đó, phân khúc căn hộ khách sạn cho thuê như Apec Mandala Phú Yên được xem là "điểm sáng" của thị trường.

Nổi bật trên Đại lộ Hùng Vương – trục đường chính nối sân bay Tuy Hòa với trung tâm thành phố, Apec Mandala Phú Yên có lợi thế đón đầu dòng khách du lịch khổng lồ đến với Phú Yên.

Dự án sở hữu 3 mặt hướng biển, 1 mặt có tầm nhìn bao trọn toàn bộ thành phố biển. Cùng ý tưởng kiến trúc lấy cảm hứng từ Ghềnh Đá Đĩa, Apec Mandala Phú Yên vừa tạo điểm nhấn về thị giác, vừa tôn vinh bản sắc vùng biển Phú Yên.

Các căn hộ khách sạn tại Apec Mandala Phú Yên với tầm nhìn bao trọn biển Tuy Hòa. Nguồn: Apec Group

Với lợi thế về vị trí và kiến trúc độc đáo, Apec Mandala Phú Yên là dự án được giới đầu tư săn đón ngay cả trước khi đi vào vận hành từ quý I/2022. Lý giải cho sự thành công này, các nhà đầu tư đều có chung nhận định rằng bởi đây là tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao tiên phong tại Phú Yên, bắt kịp xu hướng nghỉ dưỡng thời thượng.

Được thiết kế theo mô hình tiện ích "all in one" (tất cả trong một) đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, Apec Mandala Phú Yên sở hữu hệ sinh thái tiện ích cao cấp gồm trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị 5 sao, khu ẩm thực Á-Âu, khu vui chơi trẻ em, trung tâm hội nghị, bể bơi vô cực, lobby bar, khu vườn trên mây, sky bar, phòng tập gym…

Là dự án hấp dẫn nhưng giá trị đầu tư tại Apec Mandala Phú Yên không hề cao. Chỉ từ 900 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất cao cấp.

Chủ nhân của các căn hộ có thể thu về dòng tiền ổn định từ việc ủy thác cho chủ đầu tư thuê lại cùng lợi nhuận 8% giá trị căn hộ trong năm tiên phong và tỷ lệ chia sẻ 80:20 trong suốt 10 năm.

Với ưu điểm nội tại của sản phẩm kết hợp chính sách hấp dẫn, Apec Mandala Phú Yên được đánh giá là sự lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những nhà đầu tư trên thị trường hiện nay.

