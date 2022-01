API ước doanh thu 2021 tăng gấp đôi, chuẩn bị tiềm lực triển khai loạt dự án lớn tại Bắc Giang, Yên Bái, Bắc Kạn

CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API) vừa công bố lợi nhuận và doanh thu ước tính năm 2021. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ước đạt gần 1.161 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2020. Đáng chú ý lợi nhuận gộp từ bán hàng về cung cấp dịch ước đạt 402 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với con số 157 tỷ đồng trong năm 2020. Kết thúc năm 2021, lợi nhuận sau thuế của API đạt 200,5 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với con số 51,5 tỷ đồng trong năm 2020.

Được biết, năm 2021 là năm ấn tượng của API khi các dự án có tỷ lệ hấp thụ cao. Cụ thể, dự án APEC Mandala Wyndham Phú Yên với hơn 1.100 phòng và tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đang trong giai đoạn bàn giao những căn cuối cùng. Dự án APEC Royal Park Huế với quy mô 34,7 ha và tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng đã ra mắt thị trường và hút được sự quan tâm của giới đầu tư. Năm 2022, API sẽ tiếp tục triển khai các khu biệt thự, căn hộ cao cấp tại dự án này.

Trong năm 2021, các dự án khác như APEC Golden Palace Lạng Sơn, APEC Dubai Tower Ninh Thuận... cũng đang được API triển khai song song với tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng.

Một dự án khác của API là APEC Aqua Park Bắc Giang có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đã chính thức bàn giao giai đoạn 1 và đón các cư dân đầu tiên về sinh sống trong năm 2021. Năm 2022, API sẽ tiếp tục triển khai tòa cao tầng thứ 2 tại Bắc Giang với hơn 500 căn hộ hạng sang cho các chuyên gia nước ngoài, giới thượng lưu của Bắc Giang.

Cũng tại Bắc Giang, API còn tham gia thị trường bất động sản khu công nghiệp với dự án biến đất rác thành khu công nghiệp xanh tại Đa Hội, Từ Sơn Bắc Ninh với quy mô 34,5 ha, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ, hiện đã hoàn thiện giai đoạn 1. Năm 2022, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 và sẽ đem lại nguồn thu bền vững cho công ty trong tương lai.

Trong năm 2022, API cũng dự kiến triển khai nghiên cứu, xây dựng hàng loạt dự án BĐS quy mô lớn. Điển hình là dự án tại Yên Bái. Đầu năm 2022, API đã được UBND TP. Yên Bái phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị sinh thái 67,6 ha với tổng mức đầu tư lên tới 1 tỷ USD.

Mới đây nhất, UBND tỉnh Bắc Kạn cũng vừa đồng ý về chủ trương cho API nghiên cứu, khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch chung xã Cổ Linh và quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đô thị du lịch văn hóa nghỉ dưỡng sinh thái tại Mù Là, xã Cổ Linh với diện tích 4.000 ha. Theo dự kiến, khu vực này sẽ được nghiên cứu quy hoạch với quy mô từ 10.000 - 15.000 phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao.