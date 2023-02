App K+ quy tụ thêm UEFA Champions League, mở rộng vũ trụ thể thao đỉnh cao

Các thuê bao K+ từ nay không chỉ được xem Ngoại hạng Anh - giải bóng đá được yêu thích nhất hành tinh cùng nhiều giải thể thao danh giá độc quyền khác, mà còn được tận hưởng trọn vẹn các giải bóng đá đỉnh cao nhất châu Âu gồm UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, UEFA Youth League…, đặc biệt là UEFA Champions League phát sóng trực tiếp trong gói FPT Play Sport trên App K+.



Vũ trụ thể thao đỉnh cao trên K+ tiếp tục được mở rộng với UEFA Champions League cùng các giải bóng đá châu Âu danh giá khác

UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, UEFA Youth League… từ lâu đã trở thành những bữa tiệc bóng đá không thể bỏ qua của bất kỳ tín đồ túc cầu giáo nào khi quy tụ những đội bóng hàng đầu châu Âu, những màn trình diễn mãn nhãn của các siêu sao bóng đá đẳng cấp thế giới. Trong đó, UEFA Champions League là danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ CLB mà đội bóng nào cũng khao khát, tạo nên cuộc đua tranh ngôi vô địch đầy khốc liệt.



Tại vòng loại trực tiếp UEFA Champions League 2022-23, không khí đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Rạng sáng 22/2, người hâm mộ chứng kiến chiến thắng hủy diệt của Real Madrid trước đối thủ duyên nợ Liverpool trong cơn mưa bàn thắng 5-2 trên thánh địa Anfield. Thất bại ê chề này khiến chuyến làm khách tại Bernabeu (16/3) của Liverpool sẽ cực kỳ khó khăn và cánh cửa vào tứ kết của họ đang dần khép lại.

Liverpool dù dẫn trước và có lợi thế sân nhà nhưng vẫn chưa thể vượt qua cái dớp thất bại trước Real Madrid

Đến rạng sáng nay (23/2), hai màn chạm trán cuối cùng của lượt đi giữa Leipzig - Manchester City và Inter Milan - Porto đã diễn ra. Leipzig cầm hòa 1-1 "nửa xanh thành Manchester" với một hiệp 2 đầy khởi sắc, điều này khiến The Citizens trở thành đại diện tiếp theo của Ngoại hạng Anh chưa thể thắng tại vòng 16 đội. Trong khi đó, Inter Milan đánh bại Porto 1-0 với sự tỏa sáng của Lukaku trong một thế trận giằng co.



Các trận lượt về của vòng 16 đội UEFA Champions League sẽ tiếp diễn trong tháng 3 với các cặp đấu hấp dẫn như Chelsea - Dortmund (8/3), Bayern Munich - Paris Saint-Germain (9/3), Tottenham - AC Milan (9/3), Real Madrid - Liverpool (16/3)... Trước đó Bayern Munich, AC Milan, Dortmund đã có chiến thắng khi đối đầu các "kỳ phùng địch thủ" lần lượt là Paris Saint-Germain, Tottenham và Chelsea. Tuy nhiên vẫn còn lượt về trước mắt để các bại tướng lật ngược thế cờ.

Song song đó, UEFA Europa League 2022-23 cũng bước vào vòng play-off kịch tính. Trận cầu tâm điểm sẽ là màn tái đấu giữa Manchester United - Barcelona ở lượt về (24/2) tại "nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford, sau khi hai đội cầm hòa nhau đầy gay cấn trên sân Camp Nou hồi 17/2.

Trận đấu lượt về giữa Manchester United - Barcelona hứa hẹn sẽ cực kỳ căng thẳng

Được thưởng thức trực tiếp, trọn vẹn, mọi lúc, mọi nơi các trận thư hùng đầy nghẹt thở tại các giải bóng đá cấp CLB danh giá nhất thế giới, đặc biệt là UEFA Champions League trên App K+ là tin vui mà tất cả khán giả K+ chờ đợi và quan tâm lâu nay. Từ đây, vũ trụ thể thao đỉnh cao trên K+ tiếp tục được mở rộng hơn nữa, hứa hẹn mang đến trải nghiệm trọn vẹn, dễ dàng cho các fan bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, khẳng định vị thế là thương hiệu truyền hình trả tiền số 1 Việt Nam của K+.



Hiện tại các thuê bao K+ có thể thưởng thức gói FPT Play Sport ngay trên App K+ với 729.000 đồng/12 tháng để xem trọn vẹn UEFA Champions League cùng nhiều giải bóng đá châu Âu danh giá khác ở cấp CLB. Đây là dịp tuyệt vời cho khán giả K+ mở rộng vũ trụ thể thao của riêng mình khi các giải đấu đang trong giai đoạn kịch tính và hấp dẫn nhất. Bên cạnh đó, K+ cũng tăng cường hàng loạt nội dung phim ảnh đặc sắc, đa thể loại, đặc biệt là độc quyền phát sóng tại Việt Nam (song song với Hàn Quốc) 2 series đình đám Ẩn Danh 2 (Taxi Driver 2) và Delivery Man; bên cạnh series độc quyền Mọi Điều Ta Chưa Nói (All Those Things We Never Said), chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Marc Levy.