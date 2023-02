Apple giảm doanh số lần đầu tiên kể từ năm 2019, nhưng nhất quyết không sa thải nhân viên

Theo tờ Business Insider (BI), báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2022 mới được công bố của hàng loạt Big Tech tại Thung lũng Silicon cho thấy một màu ảm đạm.

Cả Meta (Facebook) và Alphabet (Google) đều đã tuyên bố có thể sẽ phải cắt giảm thêm chi phí, sa thải lượng lớn nhân công khi tình hình tăng trưởng lợi nhuận không như ý. Thậm chí Amazon cũng để ngỏ khả năng đuổi việc thêm lao động khi kết quả kinh doanh thấp hơn mức kỳ vọng.

Tuy nhiên, Apple lại trở thành điểm sáng khi có doanh số suy giảm lần đầu kể từ năm 2019 nhưng vẫn không chịu sa thải nhân viên nào.

Trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2022 vào ngày 2/2/2023 vừa qua, CEO Tim Cook đã khẳng định Apple dù gặp nhiều khó khăn nhưng chiến lược của tập đoàn này không bao giờ thay đổi, đó là liên tục đầu tư cho “cải tiến (Innovation) và con người (People)”.

Không như ý

Hãng tin CNBC cho biết Apple có doanh số bán hàng quý IV/2022 thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm đầu tiên kể từ năm 2019. Tổng doanh thu của nhà táo khuyết đạt 117,5 tỷ USD trong quý IV, thấp hơn so với kỳ vọng của nhà đầu tư Phố Wall và cũng thấp hơn 5,49% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8/2017, nhà táo khuyết có doanh thu thấp hơn so với kỳ vọng.

Doanh thu bán iPhone của hãng trong quý IV đạt 65,78 tỷ USD, thấp hơn 8,17% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm máy tính Mac giảm 28,66% doanh thu so với cùng kỳ năm trước, iPad giảm 29,66% còn các sản phẩm khác như AirPods hay Apple Watch giảm 8,3%.

Bất chấp những khó khăn đó, CEO Tim Cook vẫn tin tưởng vào kết quả kinh doanh trong tương lai khi Apple hiện đã có đến 2 tỷ người dùng thiết bị của họ. Đây là con số ấn tượng khi Apple mới chỉ đạt 1 tỷ người dùng vào năm 2016, vượt mốc 1,5 tỷ vào năm 2020. Đến năm 2021, doanh số bùng nổ kỷ lục đã khiến con số này cán ngưỡng 1,8 tỷ người dùng.

Con số này là khá ấn tượng với khoảng 3 tỷ người dùng hệ điều hành Android của Google, tương đương tổng cộng lượng lớn những khách hàng dùng các sản phẩm điện thoại khác không phải iPhone dùng iOS.

Ngoài ra, những thách thức làm gián đoạn chuỗi cung ứng iPhone 14 và 14 Pro Max thời gian qua đã chấm dứt và hãng đã có thể dồn toàn lực tập trung nâng cao doanh số.

Điểm sáng duy nhất trong báo cáo kết quả kinh doanh của Apple là tăng trưởng doanh thu mảng dịch vụ đạt 6,4%, cao hơn so với mức kỳ vọng. Hoạt động kinh doanh hiệu quả của mảng điện toán đám mây, dịch vụ thanh toán trực tuyến Apple Pay, Apple Card, phí nghe nhạc trực tuyến...đã góp phần làm nền thành công này.

CEO Tim Cook cũng cho biết họ đang cắt giảm chi phí và giảm tuyển dụng nhân sự, nhưng hãng chưa hề công bố một đợt sa thải lớn nào như những Big Tech khác.

Những con số này trái ngược rất lớn với báo cáo kết thúc năm tài khóa vào tháng 9/2022, khi Apple có mức lợi nhuận gần 100 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử công ty cũng như lịch sử kinh tế Mỹ.

Hy vọng

Theo Tim Cook, nếu không phải do những rắc rối liên quan đến chuỗi cung ứng iPhone 14 thì kết quả kinh doanh quý IV/2022 dù có tệ nhất thì cũng sẽ chỉ tương đương với cùng kỳ năm trước. Nhà đầu tư có vẻ cũng tin tưởng vào lời giải thích này khi giá cổ phiếu Apple giảm 4% sau báo cáo kết quả kinh doanh nhưng cuối phiên chỉ còn giảm 2%.

Trong khi đó, cổ phiếu của Meta lại bật tăng 23% phiên 2/2 khi Mark Zuckerberg tuyên bố sẽ tiếp tục chiến lược cắt giảm chi phí, sa thải thêm lao động. Động thái này dù nhận được sự ủng hộ của nhà đầu tư nhưng nó lại là nguyên nhân chỉ trích của nhiều nhân viên, gây mất niềm tin và ảnh hưởng đến hình ảnh của Facebook hơn nữa.

Trái ngược lại, cách quản lý được đánh giá là ổn định, chậm rãi đến mức “nhàm chán” của Tim Cook lại khiến Apple tăng thêm hảo cảm từ nhân viên, người dùng và hình ảnh thương hiệu của công ty trong những thời khắc khó khăn này.

Suốt quãng thời gian 3 năm qua, Apple chỉ tăng 20% lượng lao động trong khi Meta hay Amazon đã tuyển dụng thêm gần gấp đôi nhân sự.

“Tôi cho rằng việc sa thải nhân viên nên là biện pháp đường cùng. Mặc dù bạn không thể nói mãi mãi không đuổi việc ai cả nhưng chúng tôi đang cố gắng cắt giảm chi phí theo những cách thức khác”, CEO Tim Cook nói.

*Nguồn: BI, CNBC, Bloomberg