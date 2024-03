Apple – Nỗ lực hướng đến cổ phiếu 3 nghìn tỷ đô vào năm 2025

Ở hiện tại, cổ phiếu Apple đang được giao dịch ở mức giá khoảng 170 USD/cổ phiếu, với vốn hóa thị trường 2,63 nghìn tỷ USD. Microsoft, công ty đã vượt qua mức vốn hóa thị trường đó vào tháng 1, hiện có giá trị 2,99 nghìn tỷ USD. Nhà Táo đang nỗ lực lấy lại được vị thế trong năm nay và đặt chiến lược công ty có thể trở thành cổ phiếu trị giá 3 nghìn tỷ USD vào năm 2025.

Thực tế, Apple cũng gặp nhiều khó khăn, Doanh số iPhone - chiếm 58% tổng doanh thu trong quý gần nhất - đang chậm lại. Doanh số iPhone đã giảm 2% trong năm tài chính 2023 và chỉ tăng 6% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 khi chu kỳ nâng cấp 5G kết thúc. Theo Counterpoint Research, doanh số iPhone của Apple tại Trung Quốc đã giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái trong 6 tuần đầu năm 2024, với bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ Huawei. Doanh số máy Mac đã giảm 27% trong năm tài chính 2023 với bối cảnh thị trường PC giảm tốc trên tổng thể, sau đó tăng chưa đến 1% trong quý đầu tiên của năm 2024. Doanh số iPad thậm chí còn sụt giảm trong cả hai giai đoạn. Doanh số Apple Watch tạm thời đã bị dừng lại vào tháng 12 năm ngoái trong bối cảnh tranh chấp bằng sáng chế. Và Vision Pro vẫn chỉ là một thiết bị đắt tiền dành cho những người đam mê công nghệ. Gần đây, công ty cũng đã từ bỏ kế hoạch sản xuất ô tô điện được khởi động hàng thập kỷ. Do đó, các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu và thu nhập của Apple sẽ chỉ tăng lần lượt 1% và 7% trong năm nay.

Thứ ba, định giá của cổ phiếu Apple đã bị thổi phồng do xu hướng tìm kiếm các cổ phiếu trú ẩn an toàn khi lãi suất tăng và các trở ngại vĩ mô khác làm rung chuyển thị trường. Ngay cả sau đợt sụt giảm từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Apple vẫn không phải là một món hời với giá cao gấp 26 lần thu nhập dự phóng - và mức tỷ suất cổ tức dự phóng thấp 0,6% có lẽ sẽ không thể hạn chế rủi ro giảm giá của cổ phiếu.

Trong cuộc họp với cổ đông vào cuối tháng 2, CEO Tim Cook tuyên bố Apple sẽ "đột phá nền tảng mới" trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm nay - nhưng tuyên bố đó nghe giống như một nỗ lực vào phút chót để nhảy vào con tàu AI vốn đã tăng tốc từ trước đó và thúc đẩy cổ phiếu Microsoft đạt mức cao kỷ lục. Apple được cho là có kế hoạch bổ sung các tính năng AI tạo sinh mới cho Spotlight, công cụ tìm kiếm tích hợp cho Siri và iOS. Nếu kế hoạch AI của Apple không thể giúp tăng doanh thu một cách có ý nghĩa trong vài quý tới, cổ phiếu có thể mất đi mức định giá cao và bị định giá lại cho phù hợp với tiềm năng tăng trưởng trong ngắn hạn. Từ năm tài chính 2023 đến năm tài chính 2026, các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu của công ty chỉ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ở mức 4% với thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) tăng CAGR 8%.

Nếu Apple cũng được định giá lại ở mức 22 lần thu nhập dự phóng, cổ phiếu Nhà Táo sẽ giảm thêm 15% xuống phạm vi 145 USD, giảm vốn hóa thị trường xuống còn 2,2 nghìn tỷ USD. Vì vậy, trừ khi Apple có thể "lôi được một vài con thỏ ra khỏi chiếc mũ của mình", nếu không họ có thể sẽ không gây ấn tượng và lấy lại mức định giá 3 nghìn tỷ USD vào đầu năm 2025.