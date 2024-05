Apple sẽ tung ra iPhone 17 Slim, nhưng đây là 2 lý do bạn không nên mua dù nó xịn hơn, mỏng hơn!

Đầu tiên, Apple thử nghiệm iPhone 12 mini 5,4 inch ra mắt vào năm 2020 và tiếp tục vào năm sau với iPhone 13 mini. Tuy nhiên, các mẫu máy mini không bán chạy lắm mặc dù luôn có một bộ phận người dùng iPhone muốn có màn hình nhỏ hơn. Vì vậy, bắt đầu từ năm ngoái, Apple đã mang lại nhãn hiệu "Plus" được sử dụng lần cuối trên iPhone 8 Plus và tạo ra iPhone 14 Plus.

Các điện thoại Plus (bao gồm cả iPhone 15 Plus) có màn hình kích thước tương tự như các mẫu Pro Max và có pin lớn. Tuy nhiên, nó không có cụm camera 3 mắt, con chip xử lý mạnh mẽ nhất và một số tính năng khác trên dòng Pro. Mặc dù tạo mức giá thấp cho màn hình lớn và thời lượng pin lâu dài, các mẫu iPhone Plus cũng gặp phải vấn đề tương tự mà các mẫu iPhone mini gặp phải, cụ thể là thiếu doanh số bán hàng.

Với lý do đó, có vẻ như Apple sẽ loại bỏ mẫu iPhone Plus từ sau thế hệ 16, và thay thế nó bằng "iPhone Slim". Một tin đồn trước đó cho rằng thiết bị sẽ có màn hình 6,5 inch, kích thước được cho là nằm giữa 6,1 inch của iPhone cơ bản và 6,7 inch của iPhone Pro Max. Viền màn hình trên iPhone 17 Slim cũng sẽ mỏng hơn.

Apple có thể sẽ loại bỏ dòng Plus sau thế hệ iPhone 16

Giá cao hơn iPhone 17 Pro Max

Mặc dù iPhone Slim sẽ có kiểu dáng mỏng hơn bất kỳ mẫu iPhone nào nhưng thông tin mới nhất của The Information đã gây ra một bất ngờ lớn. iPhone Slim sẽ là model cao cấp có giá bán cao hơn cả iPhone 17 Pro Max. Điều này khiến một số người tin rằng "Slim" thực sự sẽ là iPhone Ultra mà nhiều người đã mong đợi.



Theo thông tin mới nhất, điện thoại sẽ có giao diện mới với cụm camera sau di chuyển từ góc trên bên trái đến chính giữa trên cùng của mặt lưng. Điện thoại sẽ có khung nhôm với Dynamic Island nhỏ hơn.



Dù có khả năng Apple sẽ tung ra nhiều nâng cấp mới mẻ cho iPhone 17 Slim, nhưng giá bán thậm chí còn cao hơn dòng Pro Max có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của đại đa số người dùng.

iPhone 17 Slim được cho là có cụm camera sau đặt ở chính giữa và có Dynamic Island nhỏ hơn

Thời lượng pin giảm do thiết kế siêu mỏng

Nếu chiếc iPhone mới này mỏng như đồn đoán thì có lẽ thời lượng pin sẽ không tăng lên. Nhiều khả năng pin của iPhone 17 Slim sẽ không chạy được lâu bằng pin trong iPhone 16 Plus.



Hãy nhớ rằng, các mẫu Plus được biết đến là có thời lượng pin dài. Nhưng thân máy mỏng được sử dụng trên iPhone Slim cũng có thể là con dao hai lưỡi, buộc Apple phải sử dụng pin nhỏ hơn trên điện thoại, khiến nhiều người phải từ bỏ lựa chọn. Mặc dù có lẽ không quá nhiều người tiêu dùng sẵn sàng mua một chiếc iPhone giá cao hơn iPhone 17 Pro Max với thời lượng pin ngắn hơn, nhưng điều đó có thể thay đổi nếu iPhone Slim trở nên mỏng đến mức không thể tưởng tượng được, hoặc chiếc điện thoại này trông khác biệt hoàn toàn so với trước đây.



Thông tin trên tờ The Information, trích lời ba người "am hiểu về vấn đề", đã so sánh mức độ tái thiết kế của iPhone Slim với sự khác biệt giữa iPhone 8 series và iPhone X. Nếu đúng như vậy, việc iPhone Slim giảm thời lượng pin có thể sẽ không thành vấn đề.