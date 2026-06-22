Argentina khánh thành bức tượng Lionel Messi cao nhất thế giới

Theo kênh TyC Sports, Argentina đã khánh thành bức tượng Lionel Messi cao 26 m, nặng 70 tấn dành cho đội trưởng tuyển Argentina được thiết kế bởi nhà điêu khắc Aldo Beẻoisa. Bức tượng vượt qua công trình cao 21 m ở Ấn Độ để trở thành bức tượng Messi cao nhất thế giới.

Bức tượng tái hiện khoảnh khắc Messi trong màu áo tuyển Argentina cùng chiếc cúp vàng World Cup 2022 tại Qatar. Đây không chỉ là hình ảnh đánh dấu đỉnh cao sự nghiệp của siêu sao sinh năm 1987 mà còn tượng trưng cho chiến công lịch sử đưa Argentina trở lại ngôi vương thế giới sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Trong mắt người hâm mộ, Messi không đơn thuần là huyền thoại bóng đá mà đã trở thành biểu tượng của một trong những trang sử vẻ vang nhất của đội tuyển quốc gia.

Argentina khánh thành bức tượng Messi cao 26 m, nặng 70 tấn.

Trước đó, trong tháng này, bức tượng Messi tại thành phố Kolkata (Ấn Độ) đã bị tháo dỡ sau khi xuất hiện các khiếu nại về độ ổn định của công trình khi gặp gió mạnh.

Bức tượng này khắc họa Messi trong màu áo tuyển Argentina và CLB Inter Miami, nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2022. Công trình được khánh thành trong khuôn khổ chuyến GOAT Tour (Greatest of All Time Tour - Chuyến lưu diễn của người vĩ đại nhất mọi thời đại) của Messi tại Ấn Độ vào tháng 12 năm ngoái.

Nghị sĩ bang Tây Bengal Sharadwat Mukherjee cho biết công trình hiện không còn đảm bảo an toàn: “Các kỹ sư của chính quyền bang Tây Bengal đã xác định bức tượng của huyền thoại bóng đá Argentina tại thành phố Kolkata không còn an toàn. Chúng tôi ghi nhận hiện tượng bức tượng lắc lư trong gió”.

Trong thời gian thi đấu tại châu Âu, ngôi sao người Argentina từng chơi cho Paris Saint-Germain (Pháp) và Barcelona (Tây Ban Nha). Cùng Barcelona, anh giành 4 chức vô địch UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu), 3 Siêu cúp châu Âu và 3 FIFA Club World Cup.

Ở cấp độ đội tuyển, Messi vô địch World Cup 2022, giành ngôi á quân World Cup 2014, HCV Olympic 2008 và hai lần đăng quang Copa America vào các năm 2021 và 2024.

Ngày 17/6, Messi đã lập hattrick trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria ở vòng bảng World Cup 2026. Với ba bàn thắng này, tiền đạo người Argentina đã nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 16 bàn, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Đức Miroslav Klose.