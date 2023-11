Artisan Park - Thương phố đáng sống tại Bình Dương

Artisan Park - Nơi để sống, trải nghiệm và tận hưởng

Artisan Park là khu phố thương mại được kiến tạo bởi Gamuda Land - nhà phát triển Bất động sản (BĐS) đô thị hàng đầu tại Malaysia. Không đơn thuần là một sản phẩm đầu tư đầy triển vọng, Artisan Park còn hội tụ những giá trị nổi trội để trở thành một nơi đáng sống.

Vị trí ngũ "cận" đắc địa: Cận thị, cận giang, cận lộ, cận viên, cận giáo hội đủ trong vị trí của Artisan Park. Dự án nằm ngay mặt tiền đường Lê Hoàn - một trong những đại lộ huyết mạch của Thành phố mới (TPM) Bình Dương. Từ dự án, cư dân chỉ mất 5 phút để đi đến tổ hợp tiện ích hiện đại như: trung tâm hành chính, khu phức hợp trung tâm mua sắm và trung tâm nghệ thuật - văn hóa - thể thao WTC Gateway, công viên trung tâm với đa dạng hồ sinh thái, trường học các cấp, bệnh viện đa khoa…

Công nhận trong nước và quốc tế: Tại Lễ trao Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2022, Artisan Park đã giành chiến thắng ở 3 hạng mục quan trọng: "Thiết kế kiến trúc nhà ở tốt nhất" (Best Housing Architectural Design) và "Thiết kế kiến trúc cảnh quan nhà ở tốt nhất" (Best Housing Landscape Architectural Design), "Dự án Nhà phố thương mại tốt nhất Việt Nam" (Best Retail Housing Development Vietnam).

Không chỉ chinh phục Hội đồng đánh giá trong nước, Artisan Park còn được vinh danh tại Châu Á ở hạng mục Thương phố xuất sắc bậc nhất châu Á tại PropertyGuru 2022. Bên cạnh đó, dự án còn được IFC (một thành viên của Ngân hàng Thế giới) cấp chứng nhận EDGE Advanced (Cao cấp) - được hiểu là Thiết kế tối ưu hiệu quả xuất sắc. Cụ thể, nhà phố đạt mức tiết kiệm năng lượng trung bình lên tới 74%, tiết kiệm nước 28% và giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu xây dựng 53%.

Ông Angus Liew, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Gamuda Land Việt Nam (bên trái) nhận chứng nhận EDGE Advanced.

Nhờ đó, những chủ nhân tương lai tại đây vừa nhận được giá trị kinh tế dài hạn, vừa thể hiện trách nhiệm cá nhân đối với môi trường và xã hội.

Bền vững theo năm tháng: Artisan Park là một dự án bền vững, yếu tố này được cấu thành bởi các giá trị sống, ý nghĩa với môi trường và chất lượng tài sản.

Về giá trị sống, giống như những công trình khác của Gamuda Land, Artisan Park cũng mang đậm kiến trúc Biophilic. Đây là một "giải pháp kép" về kiến trúc xanh và sức khỏe dài hạn, giúp con người trong guồng quay của cuộc sống hiện đại giảm bớt lo âu, căng thẳng và thúc đẩy khả năng sáng tạo. Chính vì vậy, cư dân ở những công trình theo phong cách thiết kế Biophilic luôn đón nhận năng lượng tích cực từ thiên nhiên, tìm thấy sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần.

Artisan Park, nơi cư dân tận hưởng cuộc sống tiện lợi và yên bình.

Song để có thể áp dụng Biophilic vào công trình, chủ đầu tư phải thực sự am hiểu nguyên lý, đủ năng lực thực hiện và có cam kết lâu dài. Lý do là vì việc xây dựng, quản lý, vận hành, lựa chọn vật tư, thiết bị, ứng dụng công nghệ… theo kiến trúc Biophilic đều đi kèm với chi phí tăng thêm so với các phương pháp thông thường.

Trên khía cạnh môi trường, dự án sử dụng vật liệu xây dựng xanh, tối ưu năng lượng hàm chứa trong vật liệu xây dựng tới 53%, sử dụng điện từ năng lượng tái tạo như các tấm pin mặt trời, phục vụ cho vận hành cảnh quan… Việc sắp đặt cẩn thận từng tiện ích trong nội khu, kết hợp với vô vàn tiện ích sẵn có của TPM Bình Dương, cũng giúp thương phố giảm lãng phí cho vận hành tiện ích dư thừa, từ đó giúp cư dân tiết kiệm về dài hạn.

Trong khi đó, chất lượng xây dựng tại Artisan Park được bảo chứng bởi Gamuda Land, nhà phát triển BĐS hàng đầu từ Malaysia. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn G-QUAS – tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng đầu ra của công trình, giảm thiểu tối đa sai số kỹ thuật trước sự chênh lệch về trình độ tay nghề nhân công ở các quốc gia khác nhau, phục vụ tôn chỉ "làm đúng ngay từ đầu" những cái cốt lõi và quan trọng của công trình.

Vị trí đắt giá, pháp lý minh bạch, chất lượng xây dựng đảm bảo cùng không gian sống trong lành là những yếu tố góp phần gia tăng giá trị cho các căn hộ tại dự án.

Mặt khác, tiềm năng tăng giá dài hạn của Artisan Park được đánh giá cao, chủ yếu do vị trí dự án. Chưa kể, gia chủ còn có thể cho thuê và có thêm một nguồn thu nhập thụ động tương đối hấp dẫn. Theo biểu đồ giá nhà đất tại thị trường Bình Dương từ 2016-2022 của Realplus (công ty Nghiên cứu thị trường & Tư vấn chiến lược phát triển các dự án bất động sản tại Việt Nam), giá bán sơ cấp của nhà phố tại đây đã tăng gần 50% trong vòng 5 năm (bao gồm thời gian xây dựng). Giá mỗi năm tăng khoảng 7% và xu hướng tăng giá sẽ vẫn tiếp tục trong thời gian tới.

Đặc biệt trước bối cảnh quỹ đất dần khan hiếm tại TP. HCM, xu hướng sống dịch chuyển ra ngoài trung tâm và vươn ra các tỉnh thành lân cận ngày càng mạnh. Có thể thấy, trước mỗi bước dịch chuyển, giá bán luôn neo ở mức thấp. Nhưng khi thị trường đã chín muồi, giá tăng hơn 500% vẫn có lượng người mua ồ ạt. Điển hình là quận 2, quận Thủ Đức, quận 9 của TP. HCM. TPM Bình Dương là nơi đang nhận được vốn đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng bài bản, hiện đại và thông minh từ chính quyền địa phương.

Nhà phố 2-3 mặt tiền từ 8 tỷ đồng, chỉ thanh toán 30% tới 2025

Sở hữu một không gian sống rộng rãi, hiện đại, tiện lợi tọa lạc ở ngay trung tâm là mơ ước của rất nhiều người. Đối với người tiêu dùng Việt hiện nay, chất lượng, giá trị và có mục đích là ba yếu tố quan trọng quyết định mua hàng. Xu hướng cho thấy ngày càng nhiều người Việt Nam lựa chọn sản phẩm/ thương hiệu có trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng.

Tương tự với sản phẩm BĐS, dự án có pháp lý rõ ràng, phát triển bởi chủ đầu tư có năng lực và uy tín, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phủ xanh cho đô thị Việt Nam, là các yếu tố cân nhắc chính.

Đối với các căn nhà phố 3-4 tầng tại Artisan Park, chỉ từ 8 tỷ đồng, người mua đã có thể sở hữu không gian sống rộng rãi thoải mái từ 216 đến 348 m2. Theo thông tin cập nhật mới nhất, dự án này đã có pháp lý đầy đủ và rõ ràng, chính sách thanh toán giãn cách và hỗ trợ từ ngân hàng.

Giá bán hợp lý, tiến độ thanh toán giãn cách, cùng ưu đãi áp dụng giới hạn lên đến 5% từ chủ đầu tư mang đến nhiều lợi thế cho khách hàng ở thực dồi dào tài chính.

Người mua nhà chỉ thanh toán trước 30% tới năm 2025. Ưu điểm của chính sách là giúp giãn dòng tiền, do đó người mua có thể chứng kiến dự án và hạ tầng xung quanh hoàn thiện, chằng hạn như tuyến đường Vành đai 3 đi qua Bình Dương, quốc lộ 13 mở rộng…

