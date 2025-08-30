ArtStella hưởng lợi từ 6 tuyến giao thông trọng điểm

Việc metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) chính thức vận hành đã nhanh chóng trở thành "cú hích" quan trọng cho toàn bộ thị trường bất động sản khu Đông. Chỉ sau hơn 7 tháng đi vào hoạt động, tuyến metro đầu tiên của TP.HCM đã ghi nhận hơn 12 triệu lượt khách, chứng minh nhu cầu di chuyển khổng lồ và xu hướng dịch chuyển sang phương tiện công cộng hiện đại. Sự hiện diện của metro số 1 đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực hạ tầng đường bộ, đồng thời trực tiếp gia tăng giá trị bất động sản tại các khu vực lân cận. Giữa bối cảnh nguồn cung bất động sản quanh metro số 1 đang khan hiếm, ArtStella tọa lạc cách ga Suối Tiên và Bến xe Miền Đông mới chỉ 2 phút được ví như "của hiếm" trên thị trường.

Theo các chuyên gia, những dự án bất động sản tọa lạc gần ga metro thường ghi nhận biên độ tăng giá vượt trội so với mặt bằng chung. Yếu tố này không chỉ đến từ sự thuận tiện trong kết nối giao thông, mà còn bởi sự hình thành các đô thị mới, năng động và sầm uất theo định hướng phát triển TOD. Với vị thế nằm trên "trục xương sống" phát triển mới của TP.HCM, ArtStella vừa được hưởng lợi trực tiếp từ metro số 1 đã đi vào vận hành, vừa nắm trọn dư địa tăng trưởng trong tương lai khi hai tuyến metro nối dài từ ga Suối Tiên về trung tâm TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành được triển khai, với ga S0 ngay cạnh dự án. Minh chứng rõ nét nhất chính là các dấu mốc tăng giá liên tục của loạt dự án căn hộ nằm dọc theo tuyến metro số 1 trong suốt những năm qua.

Đường 30/4 liền kề ArtStella đang trong quá trình mở rộng, nâng cấp quy mô lên 4 làn xe, kết nối thông suốt các khu dân cư, khu công nghiệp, từ quốc lộ 1K - ĐT 743A - Xa lộ Hà Nội. Dự kiến thông xe vào cuối năm 2025, tuyến đường này góp phần cải thiện khả năng lưu thông đáng kể, đồng thời được kỳ vọng sẽ hình thành một trục giao thương mới sôi động, kéo theo sự dịch chuyển của dân cư, thu hút các hoạt động thương mại – dịch vụ, logistics và chuỗi tiện ích đô thị sầm uất, nhộn nhịp.

Cùng với đường 30/4, đường Thống Nhất mặt tiền dự án ArtStella cũng dự kiến sẽ được đầu tư, nâng cấp đồng bộ trong tương lai gần. Điều này tạo nên một cú đúp hạ tầng, biến ArtStella trở thành một giao điểm chiến lược đầy tiềm năng, trực tiếp gia tăng giá trị bất động sản, mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư và nâng tầm chất lượng sống cho cư dân.

Đường Vành đai 3 TP.HCM là trục giao thương kết nối toàn toàn vùng Đông Nam Bộ. Tuyến đường dài hơn 90km, đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, khi hoàn thành sẽ tạo nên hành lang kinh tế chiến lược, kết nối các khu đô thị, khu công nghiệp lớn với hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Long Thành. Đặc biệt, nút giao Tân Vạn – Vành đai 3, cách ArtStella chỉ vài phút di chuyển, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo kế hoạch, công trình này sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 12/2025 và toàn tuyến vành đai 3 sẽ đưa vào khai thác năm 2026. Điều này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng chảy thương mại, dịch chuyển dân cư và tạo cú hích lớn cho bất động sản khu vực, đưa những dự án kề cận như ArtStella vào tâm điểm hưởng lợi kép, vừa gia tăng giá trị khai thác, vừa đảm bảo biên độ tăng giá bền vững theo thời gian.

Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 15,7km từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn khi xây dựng hoàn chỉnh sẽ được bổ sung nhiều hạng mục trọng điểm. Nổi bật là cầu vượt số 4 ngay trước Bến xe Miền Đông mới, kết nối trực tiếp từ đường Hoàng Hữu Nam qua đường 30/4. Cùng với đó là cầu bộ hành bắc ngang qua từ ga Suối Tiên, giúp người dân thuận tiện di chuyển qua lại giữa khu vực ga metro và các khu dân cư liền kề. Những hạng mục này không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại cửa ngõ phía Đông, mà còn gia tăng đáng kể tính kết nối cho các dự án bất động sản quanh khu vực. Đặc biệt, ArtStella sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả an cư và đầu tư, khi hội tụ trọn vẹn lợi thế kết nối từ metro số 1 và Xa lộ Hà Nội mở rộng.