Asahi Japan ký kết hợp tác quản lý vận hành BĐS với công ty địa ốc

Với thỏa thuận hợp tác này, Asahi Japan chính thức trở thành đơn vị cung cấp giải pháp quản lý vận hành bất động sản theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại các dự án được phát triển bởi Công ty Hà An, Link Group và Regal Group. Việc ký kết không chỉ đánh dấu sự tin tưởng của các chủ đầu tư lớn đối với Asahi Japan mà còn khẳng định cho sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của đơn vị tại thị trường quản lý vận hành Việt Nam.



Asahi Japan là thương hiệu quản lý vận hành bất động sản chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Nhật Bản gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 4/2019. Sau hơn 4 năm xây dựng và phát triển, Asahi Japan đã khẳng định tên tuổi khi là đơn quản lý vận hành 25 dự án nhà chung cư, khu đô thị, tòa nhà văn phòng trải dài từ Bắc vào Nam, tương đương gần 2,5 triệu m2 diện tích quản lý.

Thế mạnh của Asahi Japan là tiên phong ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ liên tục, kiểm soát dịch vụ khắt khe, cùng với hệ thống quy trình và văn hóa dịch vụ tiêu chuẩn Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Cương Quyết - Chủ tịch HĐQT Asahi Japan cho biết: "Sự hợp tác chiến lược này thể hiện cam kết đồng hành nghiêm túc của Asahi Japan trên hành trình mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp tại những dự án bất động sản. Asahi Japan cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của các đối tác, đồng thời chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ quản lý vận hành bất động sản chuyên nghiệp, chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản."

Công ty Hà An, Link Group và Regal Group đều được biết đến là những chủ đầu tư uy tín giàu kinh nghiệm trên thị trường bất động sản. Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị cũng nhận định tầm quan trọng của bài toán quản lý vận hành không kém cạnh vấn đề quy hoạch, xây dựng hay phân phối sản phẩm. Vì thế việc ký kết hợp tác phát triển bất động sản với đơn vị quản lý vận hành Asahi Japan cũng là một bước đi chiến lược trong mục tiêu nâng tầm chất lượng, dịch vụ bất động sản của mình.

Theo đó, Regal Group là nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp với hơn 12 năm kinh nghiệm hoạt động ở 2 lĩnh vực chính là: Đầu tư bất động sản kèm hệ sinh thái và mảng Kinh doanh bất động sản (Dịch vụ môi giới). Với mảng đầu tư BĐS kèm hệ sinh thái, Regal Group tiên phong xây dựng hệ sinh thái bất động sản tiêu chuẩn quốc tế với các thương hiệu trực thuộc bao gồm: Regal Homes, Regal Food, Regal Mall, Regal Hotels & Resorts, Regal Office, Castia Homes và các thương hiệu nhượng quyền.



Việc hợp tác chiến lược quản lý vận hành với một đơn vị chuyên nghiệp như Asahi Japan cũng nằm trong kế hoạch phát triển hệ sinh thái bất động sản một cách toàn diện hơn của Regal Group trong tương lai gần.

Link Group là đơn vị phát triển các dự án bất động sản uy tín tại Việt Nam, triển khai đa dạng loại hình bất động sản gồm chung cư, đất nền, nhà ở thương mại liền kề. Thành lập từ 2015 đến nay, Link Group đã hợp tác với các chủ đầu tư lớn để phát triển nhiều dự án điển hình như EcoXuân Sky Residences, Khu nhà ở Ngọc Lễ 1, Gem Sky World... Tại sự kiện, Asahi Japan và Link Group có chung quan điểm hợp tác trong lĩnh vực Đầu tư – Quản lý – Phát triển dự án bất động sản nhằm đưa thương hiệu dự án, thương hiệu chủ đầu tư và nâng chất lượng sống của cư dân lên tầm cao mới.

Asahi Japan và Link Group ký kết hợp tác phát triển quản lý vận hành BĐS

Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An là chủ đầu tư quen mặt tại khu vực phía nam với các dự án lớn như Gem Sky World (Đồng Nai), Opal Boulevard và Opal Skyline (Bình Dương), Dat Xanh Homes Riverside và Opal Luxury (TP.HCM). Đại diện Công ty Hà An đánh giá rất cao những thành tựu và nỗ lực của Asahi Japan trong hành trình phát triển thương hiệu quản lý vận hành chuẩn Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Trước đó, đơn vị quản lý vận hành Asahi Japan đã hợp tác với Công ty Hà An tại các dự án Opal Boulevard và Opal Skyline. Vì vậy, việc chính thức ký kết trở thành đối tác chiến lược lần này chính là cơ sở cho sự hợp tác bền vững lâu dài giữa 2 đơn vị.



Asahi Japan và Công ty Hà An ký kết hợp tác phát triển quản lý vận hành BĐS

Sau sự kiện, Asahi Japan cam kết sẽ song hành cùng các chủ đầu tư nâng cao chất lượng đời sống của cư dân, nâng tầm hình ảnh và giá trị dự án, đồng thời giữ gìn uy tín thương hiệu chủ đầu tư thông qua hoạt động quản lý vận hành "Tận tâm – Chuẩn Nhật".