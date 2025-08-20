A&T Group & DXMD Vietnam ký kết hợp tác phát triển dự án A&T Saigon Riverside

Buổi lễ ký kết hợp tác đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí vô cùng trang trọng với sự tham dự của Ban lãnh đạo cấp cao của A&T Group, Dat Xanh Services & DXMD Vietnam.

Lễ ký kết hợp tác và phát triển dự án A&T Saigon Riverside giữa Chủ đầu tư A&T Group và Đơn vị Triển khai DXMD Vietnam dưới sự chứng kiến của Ban lãnh đạo cấp cao của 2 đơn vị.

Sự hợp tác này, một lần nữa đánh dấu mối quan hệ bền chặt giữa A&T Group - một chủ đầu tư uy tín, tiềm lực tài chính vững mạnh miền Bắc và DXMD Vietnam - một trong những đơn vị tư vấn và triển khai dự án hàng đầu tại khu vực miền Nam, sau sự thành công dự án A&T Sky Garden trong năm 2024 vừa qua.

Sự hợp tác bền vững từ A&T Sky Garden đến A&T Saigon Riverside

Dự án căn hộ cao cấp A&T bên sông Sài Gòn (A&T Saigon Riverside) là dự án tiếp theo trong chuỗi dự án khu căn hộ mang thương hiệu A&T của A&T Group và được DXMD Vietnam tiếp tục triển khai tại khu vực miền Nam.

Với A&T Sky Garden, thành công không chỉ dừng lại ở con số "sold out 100%" mà còn trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình "Nam tiến" của A&T Group – thể hiện rõ tầm nhìn và khát vọng trở thành một trong những chủ đầu tư bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.

Với nền tảng là sự thành công của A&T Sky Garden, hai doanh nghiệp tiếp tục bắt tay trong một hành trình mới: "Lễ ký kết hợp tác & phát triển dự án A&T Saigon Riverside" - minh chứng rõ rệt cho chiến lược đồng hành lâu dài, cùng kiến tạo những công trình bất động sản mang giá trị thực – bền vững – khác biệt.

Sự hợp tác song phương giữa chủ đầu tư A&T Group cùng Đơn vị Tư vấn & Triển khai DXMD Vietnam đã được diễn ra trong không khí vô cùng trang trọng.

A&T Saigon Riverside – Biểu tượng mới bên sông Sài Gòn

Từ cảm hứng của những khu nghỉ dưỡng bên sông, nơi con người được sống chan hòa với thiên nhiên nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, A&T Saigon Riverside được kiến tạo như một biểu tượng sống mới: sang trọng, tinh tế và mang giá trị bền vững theo thời gian.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện A&T Group nhấn mạnh: "Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào A&T Saigon Riverside – dự án sẽ tiếp nối thành công của A&T Sky Garden, khẳng định vị thế của A&T Group trên bản đồ bất động sản phía Nam. Hơn thế nữa, với A&T Saigon Riverside, chúng tôi hy vọng rằng sẽ tạo nên một chuẩn sống mới, chuẩn sống sang, sống đúng gu, sống tinh anh cho những người sở hữu tại khu Đông Bắc TPHCM".

Tọa lạc ngay mặt tiền đường ven sông Sài Gòn, A&T Saigon Riverside được xem là một trong những dự án "biểu tượng mới" tại Đông Bắc TP.HCM mang phong cách "resort-style living". Dự án gồm hai tòa tháp cao 40 tầng, gần 1.000 căn hộ, được kiến tạo theo không gian "compound" khép kín, đảm bảo sự riêng tư, an ninh nhưng vẫn trọn vẹn tiện nghi.

Hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư như một khu nghỉ dưỡng cao cấp: hồ bơi hướng sông, vườn dạo xanh mát, lounge thư giãn, khu gym – spa hiện đại, khu vui chơi trẻ em, cùng chuỗi nhà hàng, café... Bên trong mỗi căn hộ, chủ đầu tư bàn giao trang thiết bị theo tiêu chuẩn cao cấp nhằm mang lại trải nghiệm sống sang trọng, đẳng cấp cho cư dân.

Một góc phối cảnh dự kiến của khu căn hộ A&T Saigon Riverside

Không chỉ nổi bật nhờ không gian sống chuẩn resort, A&T Saigon Riverside còn sở hữu giá trị chiến lược nhờ hạ tầng. Dự án tọa lạc tại mặt tiền trục đường ven sông Sài Gòn – tuyến giao thông song song Quốc lộ 13, được quy hoạch lên đến 32 m, định hướng trở thành một trong những trục đường phát triển sôi động bậc nhất khu Đông Bắc TP.HCM.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh hạ tầng hậu sáp nhập, việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1 lên chuẩn giao thông thủy 7m sẽ mở ra tiềm năng khai thác cảng thủy nội địa, tạo một kênh vận tải – giao thương mới. Khi đó, cư dân A&T Saigon Riverside sẽ được hưởng lợi kép từ cả giao thông đường bộ lẫn đường thủy, đồng thời giá trị căn hộ cũng gia tăng bền vững theo đà phát triển chung của khu vực.

"Có thể nói, A&T Saigon Riverside không chỉ mang lại một nơi an cư cao cấp chuẩn resort bên sông, mà còn là cơ hội sở hữu tài sản giá trị kép: vừa tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố, vừa nắm trong tay một sản phẩm bất động sản giàu tiềm năng sinh lời trong tương lai. Với những tiêu chí trên, chúng tôi tin chắc rằng khu căn hộ sẽ chinh phục giới khách hàng tinh anh và thiết lập một chuẩn mực sống mới ngay khi vừa ra mắt." - Đại diện DXMD Vietnam chia sẻ thêm tại buổi lễ.

Lễ ký kết hợp tác phát triển dự án A&T Saigon Riverside không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa A&T Group và DXMD Vietnam, mà còn mở ra một hành trình mới: kiến tạo biểu tượng sống bên sông Sài Gòn, nơi hội tụ đầy đủ giá trị dẫn đầu - nghỉ dưỡng - phong cách - tinh anh.