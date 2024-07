A&T Sky Garden bật mí toàn cảnh không gian săn mây tại Bắc Sài Gòn

A&T Sky Garden – Khu căn hộ "khu vườn trên mây A&T", một dự án Nam tiến đầu tay của chủ đầu tư A&T Group tọa lạc tại khu dân cư hiện hữu lâu đời bên bờ sông Sài Gòn. Dự án nằm bên cạnh sông Lái Thiêu và hồ Gươm Xanh – một Hồ Gươm Hà Nội thu nhỏ ở miền Nam, sở hữu diện tích mặt nước lên tới 5ha.

Với 4 tầng đỗ xe và hơn 40 tiện ích được bố trí hợp lý xuyên suốt khu căn hộ, A&T Sky Garden đảm bảo mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm tại gia cho cư dân như: Hồ bơi chân mây, vườn nướng BBQ, phòng yoga, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, thư viện đọc sách, phòng golf 3D, khu tập thể thao ngoài trời, nhà trẻ, công viên, siêu thị ... Nổi bật nhất là không gian săn mây độc đáo của "khu vườn trên mây" tại tầng cao nhất của tòa nhà. Tại đây, cư dân sẽ được hưởng trọn vẻ đẹp yên bình của thiên nhiên pha chút sự nhộn nhịp của phố thị cả ngày lẫn đêm trong không gian nhẹ nhàng, xanh mát, gắn kết với sông nước, mây trời không chỉ trong ánh nhìn mà còn trong từng nhịp thở.



Không gian săn mây là tiện ích tầng không nổi bật của "khu vườn triên mây" tại khu căn hộ A&T Sky Garden, tạo nên nét độc đáo tại thị trường Bắc Sài Gòn với các tiện ích đi kèm: Công viên trên không Oasis Sky Park; Vườn thiền Sky Zen Garden & Yoga Sky Zone; Đường dạo bộ trên không Panaroma Sky Walk; Khu vui chơi trẻ em Kids Sky land; Khu BBQ Sky Garden Terrace; Đài quan sát Skyview Conner; … .

Khu BBQ Sky Garden Terrace

Khu BBQ Sky Garden Terrace trở thành không gian yêu thích cho những dịp gia đình quây quần với trang bị hiện đại kết hợp cùng mảng xanh, nơi kết nối các thành viên gia đình, chiêu đãi bạn bè bên những buổi tiệc BBQ không chỉ trong một không gian thoáng đãng gió trời, làn hơi mát từ sông và không khí được điều hòa một cách nhẹ nhàng, dịu mát. Sự nóng bức từ các hoạt động BBQ cũng không còn khiến cho cư dân phải đắn đo.



Khu vui chơi trẻ em Kids Sky Land

Bố trí gần bên khu vực BBQ là khu vui chơi trẻ em Kids Sky Land, nơi trẻ nhỏ được tự do chạy nhảy, vui đùa, khám phá hệ thực vật đa dạng tại Sky Garden trong tầm quan sát của người lớn, đảm bảo con trẻ luôn an toàn.



Vườn thiền Sky Zen Garden & Yoga Sky Zone

"Khu vườn trên mây" không chỉ phù hợp với người già dành thời gian thảnh thơi chơi cờ hay trò chuyện, mà còn là nơi người trẻ tái tạo hay nạp đầy năng lượng bằng sự thư giãn và những bài tập thể dục, Yoga tại Vườn thiền Sky Zen Garden & Yoga Sky Zone trong không gian trong lành tràn ngập hương của hoa, sắc xanh của lá và làn mây như chạm nhẹ, mọi giác quan được nâng niu, giúp cân bằng Thân – Tâm – Trí.



Với tầm view thoáng đãng 360 độ trên độ cao 140m, "Khu vườn trên mây" gồm nhiều mảng xanh đa dạng chủ đề, đa dạng chủng loại thực vật, giúp phủ bóng mát cho toàn khu vườn. Đặc biệt, "khu vườn trên mây" còn giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp lung linh của 2 dòng sông và cùng Hồ Gươm Xanh hay ngắm nhìn nhịp sống đầy sinh khí từ bình minh đến hoàng hôn.



Một góc khu căn hộ A&T Sky Garden về đêm

Khi đêm về cũng là lúc gia đình quây quần bên nhau trong không khí đầm ấm và thưởng thức quang cảnh tráng lệ của thành phố về đêm ngập ánh đèn dọc theo 02 dòng sông trù phú từ ô cửa sổ. Hoặc cùng nhau thưởng lãm cảnh đêm từ tầm view panorama tại "Khu vườn trên mây".



CĐT chia sẻ, "Nhà trong phố, phố bên vườn, vườn trên mây" là cách chúng tôi mô tả ngắn gọn về A&T Sky Garden. Những điều chúng tôi hướng đến là sự tinh tế trong việc sắp đặt khu vực tiện ích mang lại sự thuận tiện và nhiều giá trị cộng thêm cho cư dân. Xây dựng cảnh quan đẹp mắt không chỉ khiến cư dân thấy hạnh phúc mà còn là một liệu pháp "chữa lành" mỗi ngày dành cho cư dân.