A&T Sky Garden – không gian sống lý tưởng cho mọi nhu cầu an cư

Gia đình đa thế hệ - nét đặc trưng của một gia đình Á Đông chưa bao giờ là "điều xưa cũ"

Hiện nay, trước các áp lực về kinh tế cũng như xu hướng thời đại, người trẻ gần như có lựa chọn lối sống độc lập và tự do, thế nhưng gia đình đa thế hệ, một nét đặc trưng của một gia đình Á Đông chưa bao giờ là "điều xưa cũ", nó vẫn tồn tại và đóng một vai trò quan trọng.

Trong gia đình đa thế hệ, mỗi thành viên đều có vai trò và trách nhiệm của mình, ví như: Con cái có cơ hội chăm sóc bố mẹ về già, ông bà sống vui khỏe đồng thời giúp nuôi dạy cháu, san sẻ việc nhà, điều này đã giúp mỗi thành viên (đặc biệt là đôi vợ chồng trẻ) có thêm nhiều thời gian để yêu thương, chăm sóc bản thân, trẻ em được nuôi dưỡng và giáo dục trong sự quan tâm, người lớn tuổi được chăm sóc, bầu bạn và tránh khỏi sự cô đơn, lạc lõng.

Tuy nhiên, để có một không gian sống đáp ứng được nhu cầu an cư của đa dạng độ tuổi thì khu căn hộ chung cư với hệ thống tiện nghi đầy đủ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Đơn cử như dự án khu căn hộ A&T Sky Garden (hay còn gọi là chung cư Khu vườn trên mây A&T) tại cửa ngõ phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những khu căn hộ được cho là đáp ứng được khá tốt các yêu cầu của một gia đình đa thế hệ về một không gian sống "an yên giữa lòng thành phố" tại một vị trí "cạnh sông - bên hồ - trong phố".

A&T Sky Garden – khu căn hộ sở hữu vị trí "cạnh sông - bên hồ - trong phố" ngay cửa ngõ phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh

A&T Sky Garden – Khu căn hộ lấy yếu tố phát triển con người làm trọng tâm

Theo đại diện CDT A&T Group đã chia sẻ gần đây: "A&T Sky Garden được thiết kế theo tiêu chí kiến tạo không gian sống: Sống Xanh – Sống An –Sống Sang, chúng tôi xây dựng nơi an cư lý tưởng không chỉ ở hiện tại mà còn phù hợp trong nhiều thập kỷ tiếp theo cho cư dân".

Thật vậy, tại A&T Sky Garden không đơn giản chỉ là một nơi để sống mà còn đáp ứng được tất cả nhu cầu của mọi lứa tuổi trong vài bước chân. Bất cứ thành viên nào cũng có những không gian dành cho thú vui của riêng mình. Mỗi chiều muộn hay sáng sớm: ông đánh cờ, bà trò chuyện ngay trên "khu vườn trên mây" xanh mát hay dạo bộ thảnh thơi dưới tán cây trên cung đường dạo bộ; Con trẻ thoải mái nô đùa tại khu vui chơi, hồ bơi trẻ em hoặc tiếp thu tri thức tại thư viện trung tâm; Bố mẹ lựa chọn thư giãn và yêu chiều bản thân với các bộ môn Gym, Yoga, Aerobic, Golf hay đắm mình trong làn nước mát của hồ bơi chân mây, ...

Nhu cầu mua sắm nhu yếu phẩm hằng ngày dành cho gia đình cũng được đáp ứng đầy đủ thông qua hệ thống siêu thị và loạt các cửa hàng tiện tại tầng thương mại, thuận tiện cho ông bà, tiết kiệm thời gian cho bố mẹ di chuyển và mua sắm mỗi ngày.

Đặc biệt, để đảm bảo an ninh, A&T Sky Garden còn có hệ thống an ninh 24/7 với sự quản lý theo chuẩn Nhật Bản từ đơn vị Anabuki. Thêm vào đó, ngay dưới thềm nhà, hệ thống nhà trẻ 3000m2 kết hợp cùng thư viện trung tâm và khu vui chơi dành cho trẻ em giải quyết nhu cầu bức thiết chăm sóc con nhỏ trong thời gian ba mẹ đi làm việc một cách an toàn, thuận tiện.

Không gian sống sang trọng và thanh lịch với chất lượng bàn giao vượt chuẩn từ các thương hiệu nổi tiếng như: Kohler, Panasonic, Yale, Mitsubishi …

Ngoài không gian nội khu của khu căn hộ, không gian sống của mỗi gia đình cũng được chủ đầu tư chú trọng đầu tư trong khâu thiết kế và xây dựng. Các căn 2PN và 3PN phù hợp với nhiều đối tượng từ gia đình có 3-4 thành viên tới những gia đình nhiều thế hệ sống cùng nhau đều đạt chuẩn diện tích căn hộ hạng sang: đủ rộng, đủ vuông vức để dễ dàng sắp đặt và trang trí nội thất. Từng căn hộ được thiết kế hợp lý và thông minh khi mở rộng tối đa được không gian phòng khách + bếp + phòng ăn, đảm bảo có đủ không gian riêng tư cho mỗi thành viên nhưng vẫn có nhiều không gian sinh hoạt chung. Mặc dù số lượng những căn hộ có diện tích phù hợp với gia đình lớn chỉ chiếm 15% trên tổng số nhưng luôn là các căn vị trí góc đẹp nhất của dự án.

Nói thêm rằng, A&T Sky Garden là dự án duy nhất tại khu vực có đến 4 tầng gửi xe (2 tầng hầm và 2 tầng nổi với gần 10000m2, đáp ứng nhu cầu đậu đỗ xe theo tiêu chuẩn căn hộ cao cấp.

Sống an ninh và sang trọng thôi là chưa đủ, với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, việc tìm kiếm không gian sống xanh đang ngày càng tăng cao và cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì thế, không gian sống xanh được A&T Sky Garden tận dụng và phát huy tối đa lợi ích từ thiên nhiên nhằm định hình lối sống xanh bền vững cho cư dân.

Với vị trí 03 mặt hướng thủy, dự án được bao bọc bởi sông Sài Gòn, sông Lái Thiêu và Hồ Gươm Xanh. Bên cạnh đó, mỗi căn góc diện tích lớn của dự án luôn là những căn hộ có khoảng tiếp xúc với thiên nhiên bên ngoài nhiều nhất, kết hợp cùng hệ thống ban công, cửa sổ rộng đảm bảo mỗi căn hộ luôn lấy sáng tự nhiên, mang đến cuộc sống ngập tràn hơi thở trong lành, dịu mát. Để mỗi ngày trở về nhà, mọi căng thẳng cũng được xoa dịu và tan biến.

"Khu vườn trên mây" tại tầng cao nhất của dự án sẽ là điểm đến thư giãn, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên và mây trời lý tưởng cho cư dân.

A&T Sky Garden sở hữu hệ tiện ích trên không độc đáo gồm 02 cầu vọng cảnh, khu vườn trên mây và khu vực săn mây độc đáo tại phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, "khu vườn trên mây" ở tầng thượng với vườn cây đa dạng chủng loại, phủ bóng mát cho toàn khu vực kết hợp cùng các loại hoa thảo thân thấp muôn sắc, giúp tăng độ ẩm, giảm nhiệt độ và kiến tạo cảnh quan đẹp mắt. Đây sẽ là điểm đến yêu thích mỗi ngày của hầu hết các thành viên trong gia đình: nơi kết nối các thành viên gia đình và cộng đồng cư dân ưu tú, chiêu đãi bạn bè bên những buổi tiệc với tầm view thoáng đãng 360 độ trên độ cao trên 140 m độc đáo, biểu tượng của khu vực.

Dự án A&T Sky Garden tọa lạc ngay vị trí góc 2 mặt tiền đường CMT8 và LT.KPV 28, nối ra giao lộ Ngô Quyền, liền kề quốc lộ 13. Tại vị trí này, dự án sở hữu một khoảng cách lý tưởng để hạn chế khói bụi và tiếng ồn ảnh hưởng giấc ngủ của ông bà; tách biệt và riêng tư so với khu dân cư hiện hữu mang lại sự an ninh tuyệt đối nhất là đối với con trẻ, nhưng vẫn đảm bảo giữ được tính kết nối nhanh chóng với giao thông bên ngoài.

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư của mọi thế hệ, A&T Sky Garden không những sở hữu không gian sống lý tưởng bậc nhất trong cùng tầm giá tại cửa ngõ phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn ra mắt thị trường với chất lượng cao cấp nhưng mức giá chỉ từ 31 triệu/m2.

