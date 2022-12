Avatar: The Way of Water- gây thất vọng cho các rạp chiếu phim, Disney phải hạ dự báo doanh thu

Theo hãng tin Bloomberg, Walt Disney đã phải hạ mức dự báo doanh thu công chiếu cuối tuần cho bộ phim “Avatar: The Way of Water” (Avatar 2) sau khi tác phẩm này chỉ thu về 53 triệu USD trong 2 ngày đầu công chiếu trên thị trường Mỹ.

Mặc dù tính trong hơn 3 ngày, bộ phim này giúp nhà Disney thu về thêm 127,1 triệu USD trên thị trường quốc tế nhưng hãng cũng đã phải hạ dự báo doanh thu công chiếu cuối tuần.

Nguồn: Bloomberg

Cụ thể, Disney dự báo Avatar 2 sẽ chỉ thu về khoảng 130-150 triệu USD tại các rạp chiếu phim Bắc Mỹ trong cuối tuần này, thấp hơn so với dự báo hơn 150 triệu USD trước đó.

Trong khi con số này là khá lớn nhưng kết quả lại gây thất vọng cho các rạp phim khi từng kỳ vọng siêu phẩm của nhà Disney sẽ thúc đẩy sự hồi phục mạnh mẽ của ngành điện ảnh vào cuối năm nay.

Hãng tin Bloomberg cho hay con số mở màn 2 ngày trên cao hơn so với 53 triệu USD doanh thu của bộ phim “Top Gun: Maverick” của Paramount phát hành tháng 5/2022 và 48,2 triệu USD của “Minions: The Rise of Gru” của Universal trong tháng 7. Tuy nhiên kết quả này lại thấp hơn so với bộ phim siêu anh hùng cũng của Disney là “Black Panther:Wakanda Forever” mới ra mắt không lâu.

Bộ phim Avatar 2 là phần tiếp theo của Avatar ra mắt năm 2009. Tính đến thời điểm hiện tại, Avatar 2009 của Fox vẫn là tác phẩm điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại với 2,92 tỷ USD. Đây được coi là thương hiệu tác phẩm đáng mong chờ nhất của nhà Disney kể từ khi bỏ 71 tỷ USD mua lại hãng phim Fox vào năm 2019.

Chính vì lý do này mà theo nhiều ước tính, Disney đã chi tới hơn 350 triệu USD cho kinh phí làm Avatar 2 và hãng đang làm song song cả phần 3.

Đây chỉ là một phần kế hoạch trong dự án 5 phần phim mà Disney dự định làm từ nay đến năm 2028 nhằm kiếm thêm tiền từ thương hiệu điện ảnh này.

Phần 3 của Avatar được sản xuất cùng thời điểm với "Avatar: The Way of Water" tại New Zealand vào 25/9/2017. Tuy nhiên phần 3 được dự kiến ra mắt vào năm 2024 để Disney có thể tập trung quảng bá các thương hiệu khác như "Chiến tranh giữa các vì sao", đồng thời tạo thời gian thu về lợi nhuận từ phần 2.

Khó lặp lại

Phần 1 của Avatar đã tạo nên một cơn sốt về văn hóa khi khiến vô số rạp phim ứng dụng công nghệ 3D. Nhà sáng lập David Herrin của hãng nghiên cứu Quorum cho biết có rất nhiều người đã xem đi xem lại Avatar 2009 và độ nổi tiếng của nó cao hơn nhiều so với những tác phẩm điện ảnh khoa học viễn tưởng cùng thời.

Tuy nhiên kỷ lục đó khó có thể lặp lại, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

“Phần phim Avatar đầu có mức giảm doanh số bán vé bình quân chỉ khoảng 13,6% mỗi tuần trong 7 tuần đầu công chiếu. Đây là tỷ lệ khó có thể lặp lại... Trong khi đó cuộc cạnh tranh giữa các rạp chiếu phim hiện nay đang bị làm lu mờ bởi những bộ phim trực tuyến kinh phí cao có chất lượng và độ hấp dẫn chẳng kém”, chuyên gia phân tích Kevin Near và Geetha Ranganathan của Bloomberg Intelligence viết trong báo cáo nghiên cứu.

Theo Bloomberg, bộ phim Avatar 2 là một trong những tác phẩm được công chiếu rộng rãi nhất của Disney với hơn 12.000 rạp tại Mỹ và 40.000 rạp trên toàn cầu. Bộ phim này cũng được công chiếu đồng bộ trên toàn cầu, một động thái hiếm hoi khi các nhà sản xuất thường thử nghiệm với một thị trường chính trước khi mở rộng.

Nguồn: Bloomberg

Hãng tin Bloomberg cho hay với độ dài 3 tiếng 12 phút, bộ phim Avatar 2 đã giới hạn số khán giả có thể theo dõi bởi rạp phim không thể nhồi nhiều suất chiếu bình quân mỗi ngày như thông thường.

Khảo sát ngày 16/12 cho thấy khoảng 61% số khán giả xem phim dưới định dạng 3D. Dù mức vé cao của định dạng này làm tăng nguồn thu nhưng cũng giới hạn số người xem phim do nhiều khán giả hâm mộ muốn chờ cho đến khi vãn người xem để lấy hàng ghế tốt nhất.

Mặc dù vậy, Disney vẫn còn nhiều tuần nữa để kiểm chứng độ thành công của thương hiệu Avatar. Trong tháng 12 này chỉ có 4 phim được công chiếu rộng rãi tại Mỹ, một con số chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ trước dịch.

Trên trang đánh giá “RottenTomatoes”, bộ phim "Avatar: The Way of Water" chỉ đạt mức điểm 78% từ các chuyên gia. Dù đây không phải con số thấp nhưng chúng gây bất ngờ với người hâm mộ bởi tác phẩm này từng được kỳ vọng sẽ tạo nên tiếng vang lớn tiếp diễn phần 1.

*Nguồn: Bloomberg