Avatar: The Way of Water thành 'bom xịt': Đạo diễn đang tính phải sửa phần 3 và bỏ hẳn phần 4, 5

Theo hãng tin Bloomberg, siêu phẩm đắt đỏ “Avatar: The Way of Water” (Avatar 2) của nhà Walt Disney chỉ thu về 134 triệu USD tại Bắc Mỹ trong buổi công chiếu cuối tuần qua. Đây là kết quả đáng thất vọng khi thấp hơn mức dự đoán trước đó của nhà chuột (Walt Disney), đồng thời cũng không tạo nên được cú đột phá trong bảng xếp hãng những bộ phim ra mắt thành công nhất.

Hậu quả là hàng loạt các rạp chiếu trở nên thất vọng vì Avatar 2 đã không thể trở thành một cú hích lớn làm hồi sinh ngành điện ảnh đang gặp khó hậu dịch.

Tồi tệ hơn, đạo diễn James Cameron trả lời tạp chí Total Film rằng ông đã chuẩn bị cắt ngắn loạt phim từ 5 phần trước đó theo kế hoạch xuống còn 3 phần nếu doanh thu của tác phẩm không như kỳ vọng.

Kết quả công chiếu cuối tuần vừa qua tại Bắc Mỹ

Bom xịt và thua lỗ?

Theo hãng nghiên cứu Boxoffice Pro, bộ phim Avatar 2 được kỳ vọng sẽ đem về 145-170 triệu USD trong đợt công chiếu cuối tuần đầu tiên tại Bắc Mỹ. Phía Disney cũng dự đoán con số hơn 150 triệu USD, thế nhưng đã phải hạ xuống còn hơn 130 triệu USD sau khi tác phẩm này chỉ thu về 53 triệu USD sau 2 ngày đầu công chiếu, thấp hơn cả bộ phim Black Panther:Wakanda Forever mới ra mắt không lâu cũng của nhà chuột.

Vào ngày 18/12, Disney cho biết tác phẩm này chỉ thu về 301 triệu USD trên toàn cầu, bao gồm 57 triệu USD tiền bán vé từ thị trường Trung Quốc. Nhà sản xuất này cho biết Avatar 2 có thể chỉ thu được 50-100 triệu USD từ thị trường này do tình hình dịch bệnh phức tạp tại đây.

Con số đáng thất vọng trên khiến Avatar 2 đang phải tranh giành vị trí thứ 5 với bộ phim “The Batman” trong bảng xếp hạng những tác phẩm có buổi công chiếu cuối tuần đầu tiên tại Mỹ thành công nhất năm nay.

Hiện 2 bộ phim có buổi công chiếu cuối tuần đầu tiên thành công nhất của nhà chuột trong năm nay vẫn là “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” với 187 triệu USD trong tháng 5 và “Black Panther: Wakanda Forever” với 181 triệu USD trong tháng 11/2022.

Hãng tin Bloomberg nhận định kết quả trên khiến cổ phiếu của nhiều chuỗi rạp chiếu phim tại Mỹ như AMC hay Imax giảm mạnh. Hiện cả 2 chuỗi rạp này đều đang gặp khó khăn để thu hút khán giả quay trở lại sau đại dịch. Dù nền kinh tế Mỹ đã mở cửa trở lại nhưng với tình hình bất ổn của lạm phát và lãi suất, người tiêu dùng Mỹ vẫn thắt chặt hầu bao hơn so với trước đại dịch.

Chính vì yếu tố này mà trước khi Avatar 2 ra mắt, CEO Adam Aron của AMC đã kỳ vọng rằng tác phẩm sẽ tạo nên cơn sốt toàn cầu, qua đó thúc đẩy ngành điện ảnh đang gặp khó khăn. Thế nhưng kết quả ban đầu đang khiến mọi người lo lắng.

"Avatar: The Way of Water" đạt mức điểm không như kỳ vọng trên RottenTomatoes.com

Quay trở lại với Disney, nếu Avatar 2 thất bại thì đây sẽ trở thành một trong những khoản đầu tư thua lỗ nhất của hãng. Theo nhiều ước tính, nhà chuột đã chi tới hơn 350 triệu USD để làm bộ phim. Chính đạo diễn James Cameron đã hùng hồn tuyên bố đây sẽ là tập phim có mức lợi nhuận cao thứ 3-4 từ trước đến nay, qua đó kỳ vọng con số doanh thu hơn 2 tỷ USD.

Bộ phim này cũng được Disney công chiếu rộng rãi với hơn 12.000 rạp ở Bắc Mỹ và 40.000 rạp trên toàn cầu. Tuy nhiên nhiều người cho rằng độ dài 3 tiếng 12 phút của phim quá lâu khiến các rạp không thể bố trí nhiều suất chiếu trong ngày như các tác phẩm khác, khiến việc gia tăng doanh thu gặp khó.

Một số khác thì cho rằng tác phẩm không tạo được sự hưng phần như phần 1. Trên trang RottenTomatoes.com, Avatar 2 chỉ đạt mức điểm 82% tính đến ngày 19/12/2022, một con số không thấp nhưng chưa đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Cắt bỏ

Về phía đạo diễn James Cameron, ông đã rút lại lời tuyên bố hùng hồn trước đây và cho biết có thể sẽ cắt bỏ kế hoạch sản xuất 5 phần phim của thương hiệu Avatar. Trước đó, Disney dự tính ra mắt tiếp 5 phần từ nay đến năm 2028 trong khi cho phép Cameron bấm máy cùng lúc Avatar 3 với "Avatar: The Way of Water" tại New Zealand vào 25/9/2017.

Tuy nhiên phần 3 được dự kiến ra mắt vào năm 2024 để Disney có thể tập trung quảng bá các thương hiệu khác như "Chiến tranh giữa các vì sao", đồng thời tạo thời gian thu về lợi nhuận từ phần 2.

“Chỉ trong 3 tháng chiếu phim là thị trường có thể nói cho chúng tôi biết là có nên dừng lại hay không. Điều này có nghĩa là chỉ nên làm 3 phần thôi chứ đừng kéo dài lê thê nữa vì nó không có lợi nhuận”, đạo diễn Cameron thú nhận.

Đạo diễn James Cameron: Cha đẻ của loạt phim Avatar

Cũng theo vị đạo diễn tài ba này, thị trường điện ảnh hiện nay rất khác so với khi phần 1 được ra mắt vào năm 2009. Hàng loạt những yếu tố như đại dịch, sự bùng nổ của ngành phim trực tuyến kinh phí cao có chất lượng và độ hấp dẫn chẳng kém.

“Bộ phim có thể gợi nhớ khán giả về cảm giác ra rạp chiếu phim như thế nào. Thế nhưng câu hỏi hiện nay là liệu có bao nhiêu người quan tâm đến chuyện ngành này cơ chứ?”, đạo diễn Cameron bức xúc.

Trên thực tế, sự thất vọng của ông Cameron và Disney là có cơ sở khi phần phát hành lại Avatar 1 vào mùa thu năm nay đã giúp "nhà chuột" thu về 15 triệu USD tại Mỹ và 40 triệu USD trên toàn cầu, qua đó cho thấy lượng người hâm mộ đông đảo với thương hiệu này.

Thế nhưng nếu kết quả của "Avatar: The Way of Water" không được như kỳ vọng thì nhiều khả năng đạo diễn Cameron sẽ phải sửa phần 3 sẽ ra mắt vào năm 2024 để chấm dứt loạt phim đình đám này.

Thậm chí, vị đạo diễn này cũng cho biết mình có thể sẽ không trực tiếp làm phần 4-5 của thương hiệu nếu chúng được thông qua.

“Tôi đang làm một số dự án mà bản thân thấy hứng thú hơn. Tôi muốn nhường quyền chỉ đạo cho người nào khác mà tôi tin tưởng để có thời gian làm thứ mình thích. Tôi cũng chưa biết nữa”, ông Cameron lấp lửng.

“Phần 4 của tập phim là một thứ chết tiệt. Tôi hy vọng nó có thể được sản xuất nhưng còn phải phụ thuộc vào tình hình doanh thu nữa", đạo diễn Cameron chán nản.

*Nguồn: Bloomberg, Variety