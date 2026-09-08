AWS chi hơn 500 triệu USD cho sinh viên, cuộc đua đào tạo nhân lực AI bước vào giai đoạn mới

Mới đây, AWS đã công bố chương trình Student Rewards, cung cấp quyền lợi đào tạo điện toán đám mây và AI cho sinh viên đại học đã xác minh trên toàn cầu. Gói quyền lợi có tổng giá trị tối đa 579 USD mỗi người, gồm 12 tháng sử dụng nền tảng học tập, tín dụng điện toán đám mây và voucher thi chứng chỉ.

Tuy nhiên, giá trị thực tế của chương trình không chỉ nằm ở con số được công bố. Với sinh viên muốn học AI thông qua các dự án thực hành, câu hỏi đáng quan tâm là 30 USD credit có thể sử dụng đến đâu, những dịch vụ nào được hỗ trợ, cũng như chi phí phát sinh sau khi hết ưu đãi.

Bối cảnh này diễn ra khi nhu cầu về kỹ năng AI đang tăng nhanh hơn khả năng đào tạo của nhiều doanh nghiệp. Theo báo cáo năm 2026 của The Conference Board, dựa trên khảo sát gần 1.300 người lao động cùng phỏng vấn 35 lãnh đạo doanh nghiệp, 55% người lao động được hỏi thường xuyên sử dụng AI, song chỉ 33% đã tham gia đào tạo AI do doanh nghiệp tổ chức trong sáu tháng trước đó. Gần 28% cho biết công ty không cung cấp đào tạo AI. Báo cáo cũng ghi nhận chưa đến một nửa người lao động tin rằng doanh nghiệp dành đủ thời gian, công cụ và nguồn lực để họ phát triển kỹ năng AI.

Khoảng cách này giúp lý giải vì sao các chương trình đào tạo AI đang được mở rộng từ doanh nghiệp sang trường đại học. Báo cáo Future of Jobs 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết các nhà tuyển dụng dự kiến 39% kỹ năng cốt lõi của người lao động sẽ thay đổi từ nay đến năm 2030. AI và xử lý thông tin là một trong những nhóm công nghệ được kỳ vọng tạo ra tác động lớn nhất đến thị trường việc làm.

Nguồn nhân lực tương lai

Theo AWS, sinh viên từ 18 tuổi trở lên sau khi hoàn tất xác minh tư cách sinh viên sẽ được cấp quyền truy cập 12 tháng vào AWS Skill Builder bản premium. Nền tảng này có hơn 900 khóa học, phòng thực hành, tài liệu luyện thi chứng chỉ cùng các nội dung học tập tương tác.

Ngoài quyền truy cập đào tạo, mỗi sinh viên có thể nhận 30 USD AWS credit và voucher thi chứng chỉ AWS Certification trị giá 100 USD. Tổng giá trị quyền lợi được AWS công bố là 579 USD, trong đó 449 USD đến từ 12 tháng sử dụng Skill Builder premium.

Con số này cần được hiểu là tổng giá trị quy đổi của các quyền lợi, không phải khoản tiền mặt sinh viên được nhận. Đặc biệt, 30 USD credit là phần ngân sách có thể sử dụng cho các dịch vụ điện toán đám mây đủ điều kiện, thay vì một khoản tiền có thể rút hoặc chi tiêu tùy ý.

Với người học AI, credit có thể giúp tiếp cận môi trường thực hành trên cloud. Tuy nhiên, mức độ sử dụng phụ thuộc vào loại dịch vụ, cấu hình tài nguyên, thời gian chạy mô hình và cách triển khai dự án. Một bài tập nhỏ về dữ liệu hoặc mô hình học máy có thể có nhu cầu tài nguyên rất khác so với việc huấn luyện mô hình lớn hoặc xây dựng ứng dụng AI có lượng truy cập cao.

Do đó, 30 USD có thể là điểm khởi đầu để sinh viên làm quen với cloud, song chưa đủ cơ sở để kết luận rằng khoản credit này có thể tài trợ cho mọi loại dự án AI. AWS cũng chưa công bố trong thông tin ra mắt này những ví dụ cụ thể về dự án, giới hạn dịch vụ hoặc thời gian sử dụng credit.

Một vấn đề khác là chi phí sau khi hết ưu đãi. Khi credit không còn, việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ có thể phát sinh phí theo mức sử dụng. Điều này khiến sinh viên cần hiểu rõ cơ chế tính phí trước khi triển khai những dự án có tài nguyên lớn hoặc chạy liên tục.

Nguồn ảnh: AWS

Bên cạnh credit, chương trình còn gắn quyền lợi với hoạt động trong cộng đồng AWS Builder Center. Sinh viên có thể mở khóa thêm phần thưởng thông qua các hoạt động như đăng bài viết chuyên môn và tham gia thảo luận. Cách thiết kế này cho thấy chương trình không chỉ hướng đến việc cung cấp khóa học, mà còn khuyến khích người học xây dựng hồ sơ năng lực và tham gia hệ sinh thái nhà phát triển.

Dù vậy, việc có quyền truy cập nền tảng học tập không đồng nghĩa với việc sinh viên sẽ hoàn thành khóa học hoặc đạt chứng chỉ. Hiệu quả phụ thuộc vào thời gian học, nền tảng kiến thức, khả năng thực hành và mức độ phù hợp của nội dung với mục tiêu nghề nghiệp.

Số liệu từ PwC cũng cho thấy người lao động đang chủ động tìm cách bổ sung kỹ năng AI. Trong báo cáo Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025, khảo sát gần 50.000 người lao động tại 48 nền kinh tế, chỉ 14% người được hỏi sử dụng AI tạo sinh hằng ngày. Tuy nhiên, nhóm sử dụng AI hằng ngày có tỷ lệ ghi nhận lợi ích về năng suất, mức độ an toàn việc làm và thu nhập cao hơn đáng kể so với nhóm sử dụng không thường xuyên. Báo cáo cũng cho thấy chỉ 51% người không giữ vị trí quản lý cảm thấy có đủ nguồn lực để học tập và phát triển, thấp hơn đáng kể so với 72% ở nhóm lãnh đạo cấp cao.

AWS cho biết chương trình nằm trong cam kết đầu tư tài nguyên đào tạo trị giá hơn 500 triệu USD dành cho sinh viên đại học trên toàn cầu. Tại Việt Nam, hãng cho biết đã đào tạo hơn 157.000 học viên về kỹ năng điện toán đám mây và AI thông qua các chương trình dành cho doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng kể từ năm 2017.

Với sinh viên Việt Nam, Student Rewards mở thêm một lựa chọn tiếp cận công cụ và tài liệu đào tạo quốc tế. Tuy nhiên, giá trị của chương trình sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng biến quyền truy cập thành kỹ năng thực tế, thay vì chỉ dừng ở việc sở hữu một gói học có giá trị quy đổi cao.

AWS chưa công bố trong thông tin ra mắt này những dự án AI cụ thể có thể thực hiện với 30 USD credit, các giới hạn dịch vụ áp dụng cho sinh viên hoặc chính sách hỗ trợ sau khi hết 12 tháng. Đây là những yếu tố cần được làm rõ để đánh giá đầy đủ khả năng tiếp cận AI của chương trình.



