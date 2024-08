AZB là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2024” do HRAA bình chọn

HR Asia Awards là giải thưởng quốc tế uy tín có tiêu chuẩn đánh giá khắt khe nhằm đề cử và tôn vinh các công ty có chính sách nhân sự tốt và môi trường làm việc chuyên nghiệp ở châu Á. Giải thưởng này đã được tổ chức tại nhiều nước như Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), UAE, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Giải thưởng đã có mặt tại 15 thị trường trên toàn khu vực với hơn 400.000 lượt tham gia khảo sát hàng năm.



Vượt qua hàng trăm ứng viên tham dự giải thưởng năm nay, AZB đã được đánh giá cao qua nhiều vòng khảo sát với các tiêu chí khắt khe và toàn diện về những giá trị tổng thể hình thành nên một nơi làm việc tốt nhất, áp dụng cho các thị trường lao động lớn tại châu Á để giành được giải thưởng ngay trong lần đầu tham gia. Kết quả khảo sát của AZB trên cả 3 chỉ số (1) Core - Giá trị cốt lõi, (2) Self - Giá trị cá nhân, (3) Group - Giá trị tập thể đều đạt Top điểm cao hơn mức trung bình của các doanh nghiệp tham gia khảo sát.

Chia sẻ tại buổi lễ công bố giải thưởng Best Companies to Work for in Asia 2024, ông Trần Minh Nhơn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AZB cho biết: "Ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, chúng tôi luôn nhất quán rằng quá trình thành công và phát triển của AZB gắn liền với yếu tố con người phù hợp là cốt lõi. Song song đó là những sản phẩm dự án xây dựng thỏa mãn mong đợi của khách hàng, tuyệt đối phải giữ vững cam kết, giữ chữ tín của mình với khách hàng và đối tác. Tôi xin cảm ơn toàn bộ tập thể hơn 300 nhân viên cùng gần 2000 công nhân xây dựng đang ngày đêm cống hiến cho AZB, góp phần tạo nên thành công của AZB ngày hôm nay."

Con người phù hợp là cốt lõi của sự phát triển

Giải thưởng được công bố trong giai đoạn AZB đang tập trung cải tiến và có những bước tiến mạnh mẽ trước bối cảnh thị trường xây dựng trong nước và quốc tế có nhiều biến động, thách thức. Với tầm nhìn chiến lược 2020-2025, AZB tập trung mọi nguồn lực để phát triển con người, lấy con người phù hợp làm giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, AZB đẩy mạnh nền tảng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, thi công, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Tại AZB, con người phù hợp là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

AZB nỗ lực không ngừng xây dựng và phát triển môi trường làm việc ngày càng hoàn thiện để mỗi cá nhân có thể gắn bó, cống hiến, và phát triển cùng công ty. AZB chú trọng phát triển nhân tài, xây dựng và đào tạo các lớp đội ngũ kế thừa, tạo bước đệm cho các nhân sự có tiềm năng được ghi nhận, bồi dưỡng và thăng tiến. Trong nửa đầu năm 2024, AZB đã có 15% nhân sự được nâng bậc và bổ nhiệm lên các vị trí quản lý và cấp cao. Ngoài ra, việc bồi dưỡng và đào tạo trên toàn công ty được tổ chức thường xuyên với các chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có chiều sâu từ ngắn hạn đến dài hạn.

Xây dựng nơi làm việc hạnh phúc

AZB xem văn hóa doanh nghiệp là linh hồn của tổ chức, vì vậy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn liền với 7 giá trị cốt lõi, làm kim chỉ nam cho mọi ứng xử và hành động. Đây cũng được xem là yếu tố tạo nên sự cạnh tranh khác biệt, nền tảng để xây dựng và gắn kết đội ngũ ngày càng vững mạnh, tạo sự phát triển bền vững của công ty. AZB luôn tập trung cùng nhau thực hiện thông qua các mục tiêu, kế hoạch, và chương trình hoạt động thường xuyên như:

Triển khai Hệ thống giải thưởng AZB REWARDS, là hệ thống giải thưởng của công ty nhằm tuyên dương các cá nhân và tập thể xuất sắc hoặc có những hành động tích cực đóng góp xây dựng văn hóa doanh nghiệp AZB, dựa trên hệ giá trị cốt lõi của công ty. Trong đó, các giải thưởng tiêu biểu được trao thường xuyên như giải thưởng Văn hóa Cây Búa Vàng, giải thưởng Con người Vàng...

AZB xây dựng nơi làm việc hạnh phúc

Các hoạt động gắn kết phát triển đội ngũ, cải thiện môi trường làm việc như chương trình giao lưu các ngày Kỷ niệm, các hoạt động hội thao văn nghệ, các buổi Talk Café, các hoạt động Teambuilding, các buổi chia sẻ của Lãnh đạo... AZB tin tưởng rằng một tập thể gắn kết là một tập thể hạnh phúc trong môi trường làm việc.

Hoạt động gắn kết phát triển đội ngũ tại AZB

Xây dựng xã hội hạnh phúc

Trong quá trình phát triển không ngừng hoàn thiện, AZB luôn triển khai hành động theo sứ mệnh của mình, đó là: "Hành trình đam mê khát vọng của những con người đồng tâm hiệp lực cùng nhau trải nghiệm con đường xây dựng một doanh nghiệp học hỏi không ngừng, phát triển con người và phụng sự xã hội thông qua các sản phẩm xây dựng ngày càng hoàn hảo".

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024" (Best Companies to Work for in Asia 2024) là sự ghi nhận nỗ lực của AZB trong việc chuẩn hóa hệ thống, xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng tại Việt Nam. AZB hứa hẹn tiếp tục phấn đấu và duy trì môi trường làm việc lý tưởng, không ngừng cải tiến, từ đó thúc đẩy sự phát triển cá nhân và sự gắn kết của toàn bộ đội ngũ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, nơi mà mỗi nhân viên đều cảm thấy hạnh phúc, được trân trọng, khích lệ và cùng nhau góp phần vào sự thành công chung của công ty và xã hội.