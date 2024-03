Bà Huỳnh Bích Ngọc - Cơ cấu danh mục đầu tư, tối ưu nguồn vốn xanh trong nông nghiệp tuần hoàn

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận 100%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 14/03/2024 đến ngày 12/04/2024. Bên mua dự kiến là những đơn vị thuộc cùng hệ sinh thái của Công ty.



Tính đến hết ngày 11/03/2024, bà Huỳnh Bích Ngọc đang nắm giữ 84.265.703 cổ phiếu SBT, tương đương 11,06% vốn cổ phần. Nếu giao dịch thành công, bà Ngọc dự kiến sẽ nắm giữ 69.265.703 cổ phiếu, tương đương 9,09% vốn cổ phần.

Được biết, giao dịch này được thực hiện với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư, và nằm trong kế hoạch tối ưu hoá nguồn vốn nhằm phát triển chiến lược kinh doanh "xanh" của Hội đồng Quản trị TTC AgriS.

Trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023 được tổ chức tại Tây Ninh, bà Ngọc cũng nhấn mạnh: "Phát triển bền vững là chiến lược xuyên suốt trong hành trình phát triển của TTC AgriS, chúng tôi lấy chiến lược "Xanh" làm nền tảng cho phát triển, lợi thế cạnh tranh và cung cấp cho thị trường các giải pháp năng lượng xanh từ sản xuất sạch."

Bà Huỳnh Bích Ngọc khẳng định cam kết kinh doanh "xanh" của TTC AgriS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2022-2023

Với gần 55 năm hình thành và phát triển, với triết lý xương sống là phát triển bền vững, TTC AgriS tập trung khai thác và tối ưu chuỗi giá trị cây nông nghiệp như mía, dừa, chuối, gạo,… đồng thời nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng cao nhằm đa dạng hóa loại hình sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Với chiến lược "xanh" làm nền tảng, TTC AgriS định hướng và xây dựng toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm về giải pháp - dịch vụ - công nghệ - phát triển bền vững. Từ đó, thúc đẩy ứng dụng mô hình Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn - Circular Commercial Value Chain với mục tiêu trở thành Nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, tham gia vào chuỗi giá trị thực phẩm và đồ uống (Food & Beverage) toàn cầu, tiến tới thành công mở khóa thị trường tiềm năng và đạt mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Chiến lược kinh doanh "xanh" và phát triển bền vững luôn là "kim chỉ nam" của TTC AgriS trong suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động

Niên độ 2022-2023, TTC AgriS đạt được kết quả khả quan khi doanh thu thuần lần đầu tiên vượt mốc tỷ USD, đạt 24.743 tỷ đồng (~1 tỷ USD), tăng 35% so với cùng kỳ và đạt 145% kế hoạch năm. Kết thúc 6 tháng đầu niên độ 2023-2024, TTC AgriS đã ghi nhận Doanh thu thuần lũy kế đạt 13.385 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 65% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 481 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ, hoàn thành 57% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ trong quý 2 ghi nhận sự tăng trưởng so với quý 1, nhờ vậy nâng tổng sản lượng tiêu thụ lũy kế 6 tháng đạt ~640 nghìn tấn. Tính tại thời điểm 31/12/2023, quy mô của TTC AgriS cũng được mở rộng với tổng tài sản đạt 34.135 tỷ đồng (~1,4 tỷ USD), tăng 14% so với đầu niên độ.

Trong nhiều năm gần đây, TTC AgriS liên tiếp nhận được sự đánh giá cao từ các tổ chức uy tín về hoạt động quản trị như: Top 20 Doanh nghiệp niêm yết thuộc rổ chỉ số phát triển bền vững VNSI20 - HOSE, Top 10 doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất Nhóm vốn hóa lớn - HOSE, Top 10 Doanh nghiệp Phát triển Kinh tế Xanh bền vững, Top 25 Thương hiệu F&B dẫn đầu - Forbes Việt Nam, Top công nghiệp 4.0 Việt Nam - VUSTA.