Ba kiểu stress do nghèo: Chỉ cần nghe thấy tiếng ồn cũng đủ khó chịu và kiệt sức

Theo thống kê, hơn 37,9 triệu người Mỹ, tương đương 11% dân số Mỹ, hiện sống dưới mức nghèo khổ và đang phải vật lộn để trang trải những nhu cầu thiết yếu cơ bản như thực phẩm, nhà ở và chăm sóc sức khỏe.



Sự căng thẳng này làm tăng đáng kể khả năng phát triển các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng cho cá nhân và có thể làm tê liệt cảm xúc của các thành viên gia đình qua nhiều thế hệ.

Nghèo đói, thiếu thốn tài chính khiến một người dễ rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài

3 kiểu stress vì nghèo đói

Nhìn chung, sống trong cảnh nghèo đói có thể gây ra căng thẳng về thể chất, tinh thần và tài chính do tiếp xúc lâu dài với điều kiện sống không an toàn hoặc gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng. Những căng thẳng hàng ngày này hội tụ thành một hiện tượng ngột ngạt mà các nhà nghiên cứu gọi là "căng thẳng liên quan đến nghèo đói".

Căng thẳng liên quan đến nghèo đói xảy ra khi các cuộc đấu tranh liên tục xuất hiện nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nhà ở và an ninh, tinh thần và cảm xúc.

Áp lực không ngừng nghỉ để kiếm sống và giải quyết các vấn đề do không có đủ tiền thường gây ra lo lắng, trầm cảm và tuyệt vọng theo thời gian. Căng thẳng liên quan đến nghèo đói giống như một sức nặng độc hại , dẫn theo sức khỏe tinh thần và khiến mọi người khó cảm thấy hy vọng và vui vẻ.

Theo một nghiên cứu công bố hồi cuối tháng 10/2023 của nhóm các nhà khoa học Mỹ, Hà Lan, Nam Phi và Đức, căng thẳng liên quan đến nghèo đói gây suy nhược, bắt nguồn từ việc tiếp xúc kéo dài với các áp lực về thể chất, tình cảm, tâm lý do gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính. Sự căng thẳng này thể hiện qua ba mặt của đời sống.

Rối loạn bởi tiếng ồn

Nghiên cứu nhận thấy người sống trong cảnh khó khăn về tài chính luôn rất nhạy cảm với tiếng ồn lớn, khó nghỉ ngơi, hồi phục hoặc khó tập trung. Ví dụ, sự căng thẳng của những ngôi nhà đông đúc ồn ào bao gồm tiếng trẻ khóc, tiếng nhạc lớn từ hàng xóm, tiếng ồn xây dựng bên ngoài hoặc tiếng ồn giao thông dày đặc. Tiếng ồn của môi trường làm gián đoạn giấc ngủ và khả năng tập trung, gây khó chịu và kiệt sức.

Rối loạn chức năng gia đình

Bạn cảm thấy căng thẳng vì không có nơi ở đàng hoàng, ổn định, nguồn lực nhà ở không đủ, mối quan hệ xã hội kém. Điều kiện sống dưới tiêu chuẩn có xu hướng gây ra đau khổ cá nhân và gây ra xung đột trong gia đình.

Điều này cũng đề cập đến sự căng thẳng do bị đe dọa trục xuất, mất an ninh lương thực, các tòa nhà không an toàn và lo ngại về tình trạng vô gia cư. Hơn nữa, tình trạng quá đông đúc trong gia đình và cộng đồng có thể khiến bạn không có sự riêng tư hoặc lây lan bệnh tật. Những nhu cầu cơ bản cho cuộc sống lành mạnh đang bị thiếu hụt, khiến mọi người mất kết nối và tuyệt vọng.

Loay hoay về tài chính

Điều này có nghĩa là bạn cảm thấy lo lắng và choáng ngợp vì luôn phải vật lộn để thanh toán các hóa đơn. Thiếu tiền cho mọi khía cạnh của cuộc sống sẽ khiến ước mơ và mục tiêu thường bị hy sinh cho nhu cầu sinh tồn. Nỗi lo mất việc, tai nạn và bệnh tật ngày càng lớn, bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cũng có thể đẩy một người vào vòng xoáy nghèo đói cùng cực. Ví dụ, căng thẳng khi phải lựa chọn giữa mua thực phẩm hoặc thuốc men, sợ mất việc và lo lắng về tai nạn hoặc bệnh tật mà bạn không đủ khả năng chi trả.

Ngoài ra, bạn dễ căng thẳng vì không thể đạt được các mục tiêu như giáo dục vì vấn đề tiền bạc.

Giải pháp nào để xóa căng thẳng vì nghèo

Nghiên cứu cho thấy căng thẳng bắt nguồn từ nghèo đói không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân và gia đình họ mà còn khiến chính phủ phải trả hàng tỷ USD hàng năm do mất năng suất lao động, chi phí chăm sóc sức khỏe và các chương trình hỗ trợ xã hội.

Vấn đề nghèo đói ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân, gia đình và cả xã hội

Nếu không có giải pháp giảm bớt các yếu tố gây căng thẳng chính liên quan đến nghèo đói, những chi phí này sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân và khiến việc giúp đỡ những người ở các khu vực nghèo khó thoát khỏi khó khăn hơn.

Theo tiến sĩ, giáo sư tâm lý học Llewellyn E. van Zyl thuộc Đại học North West (Mỹ), các biện pháp can thiệp có mục tiêu nhằm giảm bớt những yếu tố gây căng thẳng có thể giúp cải thiện hạnh phúc cho những người sống trong nghèo đói. Các sáng kiến giảm tiếng ồn, chính sách đảm bảo nhà ở, chương trình hỗ trợ tài chính hứa hẹn sẽ giảm bớt áp lực độc hại của nghèo đói.

Theo Psychology Today