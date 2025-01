Ba Lan bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch EU với trọng tâm là an ninh

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, hiện nay xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng leo thang tại biên giới Ba Lan-Belarus là các yếu tố chính tác động đến an ninh châu Âu, do vậy trên cương vị Chủ tịch luân phiên EU, Ba Lan sẽ hỗ trợ các hoạt động tăng cường an ninh châu Âu trên mọi phương diện, từ đối ngoại, đối nội đến thông tin, kinh tế, năng lượng, thực phẩm và y tế.

Thủ tướng Donald Tusk cho biết thêm, trong thời gian giữ chức Chủ tịch EU, Ba Lan cũng có kế hoạch tổ chức hơn 300 cuộc họp chính thức, 22 cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng EU và khoảng 200 sự kiện văn hóa.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Văn phòng chính phủ Ba Lan

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ này, chương trình nghị sự của Ba Lan tập trung vào các biện pháp nhằm tăng cường an ninh và quốc phòng của khối, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ xanh, tăng cường khả năng phục hồi kinh tế và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong khối.

Về chính sách năng lượng và khí hậu, Ba Lan sẽ tập trung vào các mục tiêu của Thỏa thuận Xanh, đồng thời cân bằng các chính sách này với cách tiếp cận hướng đến đối thoại nhằm giải quyết mối quan ngại của người dân châu Âu về chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, Ba Lan sẽ ưu tiên tập trung tìm các biện pháp giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch của Nga trong khi cân bằng nhu cầu chuyển đổi xanh.

Về nông nghiệp, Ba Lan dự kiến sẽ tập trung vào an ninh lương thực bằng cách tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế của ngành nông nghiệp châu Âu và duy trì năng lực sản xuất, trong khi vẫn thận trọng trong việc điều chỉnh ngành chăn nuôi phù hợp với các mục tiêu về khí hậu.

Ba Lan sẽ hướng tới mục tiêu tăng cường các chính sách quản lý nhập cư và biên giới của liên minh như tăng cường năng lực của Cơ quan bảo vệ biên giới của EU (Frontex), khuyến khích các quốc gia thành viên áp dụng phân bổ công bằng hơn các trách nhiệm trong vấn đề tiếp nhận người tị nạn.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tin tưởng rằng, với các ưu tiên trong chương trình nghị sự, nước này có thể tạo được đột phá trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von Der Leyen đã hoan nghênh việc Ba Lan đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên EU, đồng thời cho biết sẽ triển khai nhiều sáng kiến quan trọng trong nửa đầu năm 2025.