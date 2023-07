Bà mẹ 2 con tự tay cải tạo sân vườn 40m2 trở thành nơi nghỉ ngơi đẹp mắt

Trước khi được cải tạo, khoảng sân trước mặt nhà chị An, bà mẹ 2 con ở Nam Ninh, Trung Quốc gần như được lát đá hoàn toàn. Trong sân chỉ có một, hai cây lâu năm được trồng từ rất lâu trước đó. Hàng xóm cạnh nhà chị An đa phần đều sử dụng khoảng sân trước nhà làm nơi phơi quần áo, chăn ga. Tuy nhiên, chị An lại có một kế hoạch hoàn toàn khác.

Khoảng sân vườn được chị An thiết kế lại

Với mong muốn tăng thêm độ tươi mát của khoảng sân trước nhà, chị An lên kế hoạch cải tạo biến nó trở thành một khu sân vườn đa năng. Vừa có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng như trước kia, lại có thể tạo thành nơi nghỉ ngơi, thư giãn ngoài trời. Đặc biệt, việc biến khoảng sân trước nhà thành nơi có thể cắm trại ngoài trời là điều mà chị An tin rằng những đứa trẻ nhà chị sẽ rất thích thú.

Không những là nơi nghỉ ngơi mà còn là nơi nướng BBQ tiện ích

Việc cải tạo khu vườn của chị An cũng không quá phức tạp khi giảm diện tích lát đá và thay thế bằng các bồn cây. Những bồn cây lớn bao xung quanh khu vườn cho phép chị An có thể trồng cây và phủ xanh khu vườn ngoài trời của mình. Việc này được chị An thuê một đơn vị thi công thực hiện và chỉ sau 2 ngày là mọi việc đã được hoàn tất.

Góc rất chill

Thời gian tiếp theo, chị An dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu về các loại cây được trồng trong vườn. Với mong muốn có một khu vườn xanh mát nên chị An có xu hướng lựa chọn nhiều loại cây hơn. Đa phần, các loại cây được trồng trong vườn đều rất dễ chăm sóc, có thể phát triển ngay cả khi không được tưới nước mỗi ngày.

Khi mọi việc gần như đã hoàn thành, điều cuối cùng chị An cần làm là bổ sung thêm bộ bàn ghế nghỉ ngơi ngoài trời đặt tại vườn. Chị An lựa chọn kiểu bàn ghế dạng dã ngoại, nhỏ gọn và rất tiện lợi. Ngoài ra, chị An còn sắm thêm cho khu vườn của mình một chiếc xích đu cho các bé có thể vui chơi ngoài trời sau giờ học.

Thời tiết hiện tại rất thích hợp để tổ chức những bữa tiệc nướng. Và với khu vườn mới của mình, chị An chẳng ngại biến nơi đây thành địa điểm ăn uống ngoài trời lý tưởng của cả gia đình. Bầu không khí trong lành, gió thổi tự nhiên khiến cho những bữa tối ngoài trời của gia đình chị An càng thêm ngon miệng.

Những đồ decor nhỏ và đẹp mắt.

Một yếu tố cũng giúp tạo ra bầu không khí thoải mái trong khu vườn xanh mát này là nhờ vào hệ thống đèn chiếu sáng. Tất cả đèn trong vườn được chị An lựa chọn loại sử dụng năng lượng mặt trời, tiết kiệm điện. Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn bật sáng khiến không gian trong vườn trông lãng mạn hơn rất nhiều.

Từ khi việc cải tạo hoàn thành, khu vườn ngoài trời của chị An cũng trở thành nơi tiếp đón những người hàng xóm đến chơi. Nhìn vào thành quả mà chị An tạo ra khiến ai cũng xuýt xoa muốn bắt tay vào làm theo ngay. Đặc biệt, khi biết được tất cả chi phí để cải tạo khu vườn này còn chưa đến 30 triệu đã làm không ít người phải trầm trồ, khen ngợi sự khéo léo, tài tình của chị An.