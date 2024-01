Bà mẹ Hà Nội phát hiện ung thư vú nhờ dấu hiệu lạ trong lúc tắm, nghị lực "chiến đấu K" rất đáng khâm phục

Vô tình phát hiện ung thư vú trong một lần đi tắm

Tháng 11/2023, chị Thu Trang (SN 1981, Định Công, Hà Nội) vô tình phát hiện một khối u bất thường ở ngực trong lúc đang tắm. Chị không thể ngờ khối u bé bằng đồng xu đó lại chính là khởi đầu của mình trên hành trình chiến đấu với bệnh K.

Chị Trang không ngờ khối u mình phát hiện trong lúc tắm lại là ung thư.

7 năm trước khi mắc ung thư, chị Trang từng phát hiện một khối u vú lành tính Birads 2-3 nên thường tái khám định kỳ theo lời khuyên của bác sĩ. Thế nhưng khối u ác tính chị có không phải cái đã được theo dõi suốt nhiều năm.

"Nó là một khối u hoàn toàn mới, phát triển nhanh lắm, không biết đã có từ bao giờ", chị nói.



1 tuần chờ đợi kết quả hóa mô, xạ hình xương, PET CT... của bệnh viện là khoảng thời gian chị Trang mang nhiều cảm xúc nặng nề: "Tôi lúc ấy giống như một đứa trẻ lạc mẹ, cứ thu mình vào vì sợ hãi, hoang mang... Tâm trí như có một mối nguy hiểm rình rập, cảm tưởng cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Người duy nhất muốn gần gũi chỉ là chồng và mẹ. Cảm giác không thể nào đứng vững, thậm chí có những phút giây tôi trăn trối lại với chồng mình tất cả mọi thứ".

Rồi chuyện gì tới cũng đã tới, chị nhận kết quả K vú giai đoạn 3B từ bác sĩ, đây là giai đoạn không còn quá sớm. Bác sĩ chỉ định cho chị thực hiện hóa trị 8 toa, sau đó mới đưa ra thời gian phù hợp để thực hiện đoạn nhũ loại bỏ khối u.

"Ung thư cho tôi 1 cú tát thật mạnh để bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc hơn"

Với người bệnh điều trị ung thư thì tinh thần là "vũ khí" vô cùng quan trọng. May sao, chị Trang kịp thời lấy lại can đảm sau 1 tuần đón nhận kết quả bệnh. Chị bắt đầu tìm đến Phật pháp để tự trấn an bản thân, đón nhận thêm nhiều lời động viên từ gia đình, bạn bè… Cuối cùng, chị bình tĩnh trở lại, nhẽ nhõm khi nghĩ đến quy luật "sinh lão bệnh tử" của cuộc sống để tập trung chữa bệnh. Chị nhủ thầm, bệnh tật là điều không một ai trong chúng ta mong muốn, nhưng một khi đã đối diện thì phải mạnh mẽ để chiến đấu tới cùng.

"Trước đó, tôi lúc nào cũng tìm trên mạng xem giai đoạn ung thư này mình sống được bao lâu. Nhưng khi tôi lấy lại được tinh thần và bình tĩnh suy xét mọi việc, tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa. Tôi cảm thấy mình cần phải tái sinh một con người mới, để sống thật mạnh mẽ và vượt qua bệnh tật", chị nói.

Chị Trang khi bắt đầu điều trị hóa chất toa 1.

Cũng nhờ lấy lại được tinh thần rất nhanh sau khi mắc bệnh, chị Thu Trang đã trải qua 3 toa hóa chất một cách nhẹ nhàng nhất, giữ được sức khỏe tốt nhất.

Kể từ khi mắc bệnh, chị không chỉ thay đổi về tinh thần mà còn "lột xác" cả về những thói quen sống. Nếu như trước đây chị thường xuyên thức khuya, dùng điện thoại đến đêm… thì bây giờ chị nghiêm khắc với chính mình: Đi ngủ lúc 10h tối, sáng dậy sớm hơn. Ăn uống đúng giờ, chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, ăn nhiều rau xanh, tăng cường chất xơ, vitamin, hạn chế đồ chiên rán hoặc đồ chế biến sẵn…

Nụ cười luôn nở trên môi.

Chị kể: "Trong suốt quá trình truyền hóa chất tôi tự lắng nghe bản thân mình, thấy triệu chứng loét miệng, ngứa ngáy, nổi mụn… Tôi có tham khảo rất nhiều kiến thức của đồng bệnh, biết hóa chất là thứ tương đối độc hại đưa vào cơ thể, tôi bắt đầu quan tâm đến việc thanh lọc hơn. Tôi sử dụng nước rau má, rau diếp cá, đỗ đen, đỗ xanh… để bổ gan, thanh lọc máu.

Tôi cũng tăng cường các loại hoa quả giàu vitamin C để tăng sức đề kháng, bổ sung thêm các loại củ rền, các loại rau củ quả bổ máu để tăng cường chất sắt. Mỗi ngày tôi duy trì tập luyện bằng việc tập aerobic 30 phút/ngày hoặc đi bộ 1-2km".

Từ lúc bị bệnh cho đến nay, mọi người đến thăm tôi và rất ngạc nhiên, bảo không hiểu sao mà chẳng thấy giống một người bệnh chút nào từ thần thái cho đến năng lượng. Tôi cảm thấy mắc ung thư khiến tôi bước sang trang mới của cuộc đời. Ung thư cho tôi một cái tát thật mạnh để sống hạnh phúc hơn", chị Trang nói.

Từ một người cầu toàn và dễ nóng nảy, chị Trang dần trở thành con người lạc quan và nhẹ nhàng hơn với mọi chuyện. Điều đó vô tình giúp cho mối quan hệ giữa chị và cô con gái đang độ tuổi lớn bỗng thân thiết, gần gũi hơn.

"Ngày trước tôi rất cầu toàn… Bây giờ tôi cho con thời gian để trưởng thành, lắng nghe con nhiều hơn… Tự dưng 2 mẹ con gần gũi với nhau, thế là lại thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Nói theo cách tích cực, căn bệnh này cũng đem đến cho tôi nhiều sự thay đổi mới đầy tốt đẹp đấy chứ", chị hài hước nói.



Mong muốn viết một cuốn tự truyện để truyền cảm hứng

Chị Trang nói, với bệnh nhân ung thư, điều khó khăn nhất đó là làm sao để vượt qua giai đoạn đầu mắc bệnh: "Hãy vượt qua được chính cái khủng hoảng của mình trong giai đoạn đầu vì nó rất quan trọng để biết được mình có thành công trong việc mình điều trị bệnh hay không. Và mình sẽ vượt qua bệnh như thế nào".

Chị cho hay, bệnh nhân mất tâm lý cũng giống như một chiến binh chưa ra trận đã thua cuộc… Nhưng chỉ cần giữ tinh thần vô tư thoải mái, thì sẽ có thể sẵn sàng đấu tranh với bất cứ tình huồng nào.

Chị Trang kể, bệnh ung thư ngày càng trẻ hóa. Trong suốt quá trình khám bệnh, nhận kết quả đến điều trị hóa chất, đồng bệnh của chị có khi là bà cụ 70 tuổi, có khi lại là cậu bé lớp 4, hay có lúc lại là cô bé 30 tuổi.

Yếu tố tinh thần chính là "tấm giáp" giúp cho người bệnh sẵn sàng đương đầu với K. Chị khuyên mọi người nên biết trân trọng sức khỏe, hãy biết tận hưởng niềm vui hiện tại và làm những điều tốt nhất cho cơ thể mình.

Trên hành trình "chiến đấu K", chị Thu Trang tự cảm thấy mình may mắn vì luôn có gia đình, bạn bè đồng hành. Chị mong sao sẽ luôn có sức khỏe tốt để có thể truyền cảm hứng cho đồng bệnh, hi vọng mọi người sẽ có ý chí, tinh thần, kinh nghiệm tốt nhất để điều trị. Sau này, chị Trang cũng mong muốn có thể viết một cuốn tự truyện về hành trình chữa bệnh của mình, để có thể truyền đi quan điểm: Mắc ung thư, nghĩa là bạn phải chấp nhận tái sinh một cuộc sống mới, mạnh mẽ hơn, nhưng cũng cần yêu thương và trân trọng cuộc sống này hơn nữa.