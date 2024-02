Bà mẹ hai lần liên tiếp mang thai 4 bất chấp bác sĩ khuyên can, chồng tự hào: "Chắc kiếp trước vợ chồng mình giải cứu vũ trụ"

Mang thai 21 tuần, mẹ trẻ họ Vương và chồng tìm sẵn bệnh viện để chuẩn bị sinh, nhưng hỏi mấy bệnh viện liền đều bị từ chối vì ca sinh tư đầy rủi ro. Cuối cùng, cặp đôi đã may mắn được bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán nhận.

Bác sĩ Lý Gia Phúc tiến hành một loạt các kiểm tra dành cho Vương, đồng thời tiên lượng phương án phòng tránh trường hợp sinh sớm.

“Em bé ở trong bụng mẹ thêm ngày nào thì tốt ngày đó. Rủi ro và chi phí cấp cứu sau khi sinh cũng nhờ vậy mà giảm thiểu đáng kể”, bác sĩ Lý Gia Phúc cho biết.

Bệnh viện đã thành lập đội nhân viên y tế từ các khoa như phụ sản, khoa nhi để hỗ trợ cho ca sinh tư của Vương. Họ giám sát tình hình thai nhi của Vương một cách chặt chẽ, đề phòng rủi ro sinh sớm.

Vợ chồng Vương

Ngày 27/5/2022, Vương mang thai gần 27 tuần, bị co thắt tử cung. Đây là dấu hiệu báo trước của việc sinh non. Chồng cô lập tức đưa vợ đến bệnh viện. Nhờ nhập viện kịp thời, bác sĩ đã giúp Vương vượt qua trường hợp sinh non, bốn thai nhi vẫn tiếp tục phát triển trong bụng mẹ.

Ngày 7/6/2022, tay phải của Vương bị sưng phù, nghi ngờ xuất hiện nguy cơ hình thành cục máu đông, cô lại được đưa vào bệnh viện.

Ngày 23/6/2022, huyết áp của Vương tăng vọt, nhân viên y tế lập tức kiểm tra các chỉ số thể chất khác để đánh giá tình trạng thai nhi và kiểm soát tình hình.

Bụng Vương ngày càng phình to, các y tá và chồng túc trực 24/24. Sáng ngày 26/6/2022, Vương mang thai 31 tuần có dấu hiệu chuyển dạ sớm. Các bác sĩ họp khẩn để lên kế hoạch và lập tức tiến hành mổ lấy thai cho Vương.

Kết quả mẹ tròn con vuông, Vương sinh được 4 em bé, một gái ba trai, vô cùng dễ thương.

Sau ca sinh tư đầy gian nan này, các bác sĩ đều khuyên Vương nên thực hiện “giảm thai”.

Được biết, giảm thai ở các trường hợp đa thai (đặc biệt từ tam thai trở lên) là thủ thuật can thiệp vào buồng tử cung để giảm số lượng thai trong tử cung còn một hay hai thai mà vẫn đảm bảo các thai còn lại trong tử cung vẫn tiếp tục phát triển. Giảm thai góp phần giảm tỷ lệ nguy cơ và các biến chứng do đa thai.

Nhưng cặp vợ chồng cho rằng con cái là món quà mà ông trời ban tặng cho họ, nêu nếu con xuất hiện thì đón nhận, không áp dụng bất cứ biện pháp nào để ngăn cản.

Có lẽ trời đã nghe tiếng lòng của cặp đôi này, cuối năm 2022, vợ chồng Vương đã đăng tải trên mạng xã hội cho biết họ lại mang thai 4 em bé nữa.

“Cách đây vài ngày, biết mình có dấu hiệu mang thai, tôi đã đến bệnh viện khám. Thế mà bác sĩ thông báo tôi lại mang thai 4 em bé. Tôi vừa mừng vừa lo lắng. Vợ chồng tôi không có ý định sinh tiếp sớm như vậy, nhưng con đến thì mình nhận, thuận theo tự nhiên”, Vương chia sẻ.

Khi Vương báo tin cho chồng, anh ngỡ ngàng, nói: “Chắc kiếp trước vợ chồng mình giải cứu vũ trụ nên mới có nhiều điều tốt đẹp đến như vậy”. Nói xong anh cười tươi, lộ rõ vẻ tự hào và hạnh phúc.

Vương cũng cho biết vì đã có kinh nghiệm sinh tư nên lần này cô sẽ cẩn thận hơn. Nhưng không vì thế mà chủ quan, bởi lẽ sinh tư mang rất nhiều rủi ro. Hai vợ chồng vẫn chọn bệnh viện Trung Nam giúp đỡ mình.

Nguồn: 163