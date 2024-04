Bà Nguyễn Phương Hằng nói sai lầm lớn nhất cuộc đời là không cập nhật 'Luật An ninh mạng'

Trưa nay (4/4), đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; cũng như xem xét Kháng cáo của 2 người liên quan là Đặng Thị Hàn Ni (cựu luật sư, nhà báo), Đinh Thị Lan (ngụ TPHCM).

Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm sáng nay. Ảnh: Duy Anh.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, bản án sơ thẩm của TAND TPHCM buộc ông Đặng Anh Quân và 3 bị cáo Nhi, Tân, Hà là đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Các bị cáo Huỳnh Công Tân, Mai Lê Thu Hà và Nguyễn Thị Mai Nhi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Viện kiểm sát cho rằng không có tình tiết mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đặng Anh Quân, Viện Kiểm sát cho rằng, ông Quân là người đã tiếp thêm ý chí cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Quân 2 năm 6 tháng tù là phù hợp với hành vi phạm tội.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. Ảnh: Duy Anh.

Về kháng cáo bản án sơ thẩm của bà Đinh Thị Lan (ngụ TPHCM, là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan), bà Lan cho rằng, bà là bị hại trong vụ án. Đại diện Viện kiểm sát cho rằng cấp sơ thẩm xử phạt Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” là phù hợp. Khách thể đối với tội danh trên là các quan hệ quản lý Nhà nước nên bà Lan và 9 cá nhân khác là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đối với các yêu cầu khác, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, người liên quan, tuyên y án sơ thẩm.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này có ý kiến ‘bỏ lọt tội phạm’ đối với ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng). Viện Kiểm sát cho rằng, trong bản án sơ thẩm đã kiến nghị điều tra liên quan đến nội dung này.

Trước khi Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án, HĐXX đã xét hỏi bà Hằng (bà Hằng không kháng cáo nhưng Tòa triệu tập đến). Trả lời HĐXX, bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng, hơn 2 năm qua, có lẽ hôm này là ngày hạnh phúc nhất của bị cáo. Bị cáo không kháng án, xin tòa xem xét cho bị cáo được trình bày những nội dung trong vụ án.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa. Ảnh: Duy Anh.

Trả lời HĐXX về lời khai của 4 bị cáo tại phiên tòa có đúng hay không, bà Hằng nói đúng. Bà cũng nói rằng, bà rất buồn vì mình mang tội nhưng đúng ra là bà phải là người có công. Nhất là bà đã tham gia nhiều hoạt động xã hội khác…

Trước câu hỏi của HĐXX về việc có bàn bạc với ông Quân trong các buổi livestream hay không, bà Nguyễn Phương Hằng nói: “Bản thân tôi là người trưởng thành, tôi chịu trách nhiệm về những gì tôi làm. Thời điểm đó, tôi và thầy Quân đều bị các đối tượng khác tấn công nên cùng đồng cảm. Thầy Quân là người am hiểu pháp luật có thể hướng dẫn tôi các vấn về pháp luật. Tôi không cập nhật được luật An ninh mạng, do tôi ở nước ngoài nhiều, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi".

Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên ngày 21/9/2023 đã phạt các bị cáo Nhi, Hà, Tân mỗi bị cáo 18 tháng tù; bị cáo Quân bị phạt 2 năm 6 tháng tù; bà Nguyễn Phương Hằng bị phạt 3 năm tù. Cả 5 bị cáo cùng bị tuyên phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.