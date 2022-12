Bà Rịa - Vũng Tàu: 3 trọng tâm phát triển kinh tế trong năm 2023

Trong năm 2022, có 35/38 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, đáng chú ý GRDP đạt hai con số với 10,97%, tổng thu ngân sách đạt 109.000 tỉ đồng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2022 đạt hai con số, GRDP tăng 10,97%.

hiều điểm sáng kinh tế trong năm 2022

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2022, Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong năm 2022 kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều điểm sáng: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 390.293 tỷ đồng, tăng 7,15% so cùng kỳ; trong đó GRDP trừ dầu ước tăng 10,97% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 109.800 tỷ đồng, tăng 25,2% so cùng kỳ.

Các ngành kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Trong đó, một số hoạt động kinh tế đạt kết quả nổi bật như: Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 10,47% so cùng kỳ; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 6,32% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 127,94% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 137,37% so cùng kỳ. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký quy đổi khoảng 2,07 tỷ USD. Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc với 1.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 596 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng của tỉnh đang được thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu. Các hoạt động an sinh xã hội, tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định.

Từ những kết quả kinh tế xã hội trong năm 2022, đánh giá toàn diện tình hình bối cảnh kinh tế trong năm tới, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 như: Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu khí tăng 8,1 - 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 8.321 USD; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 9,24%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 11,16%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 12,83%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 88.591 tỷ đồng.

inh tế biển làm trọng tâm phát triển kinh tế

Trong Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công bố mới đây nêu bật nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong đó, lấy kinh tế biển làm trọng tâm phát triển. Theo đó, trong năm 2023, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, gồm: Đề án phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia; Đề án Phát triển các tổ hợp quy mô lớn về công nghiệp – dịch vụ - đô thị tại thành phố mới Phú Mỹ.

Đồng thời, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tiếp tục thu hút đầu tư các dự án phát triển công nghiệp hóa dầu, sản phẩm hạ nguồn của ngành công nghiệp hoá dầu; Xây dựng Đề án nghiên cứu khả thi thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ và triển khai các nhiệm vụ để sớm hình thành khu thương mại tự do; Hiện đại hóa Cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép – Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất cả nước và có tầm cỡ khu vực Châu Á và thế giới.

Kinh tế biển tiếp tục là trọng tâm, động lực phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2023.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng xác định, xây dựng hạ tầng giao thông hoàn thiện sẽ là động lực thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế. Trong năm 2023, tập trung triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng để nâng cao năng lực hệ thống cảng Thị Vải – Cái Mép; các tuyến kết nối nội vùng để đầu tư phát triển khu trung tâm logistics, các khu công nghiệp khu vực Phú Mỹ, kết nối các khu vực phát triển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đáng chú ý, trong năm 2023 tỉnh này sẽ tập trung nguồn lực, vốn để khởi công các công trình giao thông trọng điểm như: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường ven biển 994, đường vành đai 4…

Du lịch là một trong những ngành dịch vụ mũi nhọn của Bà Rịa Vũng Tàu. Với việc đặt mục tiêu doanh thu doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 11,16%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 12,83% trong năm 2023, Bà Rịa - Vũng Tàu xác định tăng cường xúc tiến đầu tư các dự án du lịch lớn đã được quy hoạch, thực hiện chiến lược du lịch đến năm 2030, định hướng đến 2050 bằng cách phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh và hoàn thiện đầu tư các tuyến đường ven biển.

Bà Rịa - Vũng Tàu đặt mục tiêu doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 12,83% trong năm 2023.

Với những trọng tâm phát triển kinh tế xã hội đã đề ra cho năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh đề nghị phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, làm rõ nét hơn để tìm ra nguyên nhân khắc phục triệt để những vấn đề còn hạn chế đã được nhận diện của năm 2022.

Ông cũng đề nghị tập trung phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực; tăng khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược, trọng tâm là sớm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh.