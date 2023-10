Bà Rịa - Vũng Tàu: 9 tháng đón hơn 11,3 triệu lượt khách du lịch

Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 9/2023 toàn tỉnh đã đón hơn 1,3 triệu lượt khách, nâng tổng số khách đến tỉnh trong 9 tháng là 11.367.238 lượt, trong đó, tổng lượt khách lưu trú ước đạt 3.451.621 lượt, tăng 18,33% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 191.545 lượt, tăng 66,89 % so với cùng kỳ. Doanh thu từ khách du lịch đạt 11.857 tỷ đồng, tăng 31,8 % so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 4.073 tỷ đồng.

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định, du lịch địa phương đang khởi sắc nhờ thương hiệu du lịch biển đã in đậm dấu ấn với du khách nội địa. Bên cạnh đó, nhiều sự kiện văn hóa - thể thao được tổ chức, tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh tham quan, lưu trú. Quá trình du lịch, khách cũng sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống, vui chơi trọn gói tại nơi lưu trú.

Bà Rịa - Vũng Tàu đang vào mùa khách quốc tế, ngành du lịch đang tích cực triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu cuối năm, kỳ vọng du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ cả về du lịch quốc tế và nội địa.