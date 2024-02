Bà Rịa - Vũng Tàu: Mạo nhận cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật để kêu gọi ủng hộ tiền

Trước đó, UBND xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin vận động tiền cho các em khuyết tật tại Cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật Sơn Bình (ấp Sơn Lập, xã Sơn Bình) có biểu hiện khuất tất nên đã báo cáo các cấp vào cuộc xác minh.

Công an huyện Châu Đức đã vào cuộc xác minh và phát hiện gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản “Thinhh Pham" đăng tải các thông tin liên quan đến dự án thiện nguyện “Tết cho em”. Nội dung quyên góp tiền cho các em nhỏ tại Cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật Sơn Bình thông qua số tài khoản MB Bank: 068868686886; Pham Khang Thinh với cú pháp: Họ và tên + Tết cho em.

Thông tin kêu gọi quyên góp từ thiện trên Facebook "Thinhh Phạm"

Qua làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Lan (SN 1973), quản lý Cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật Sơn Bình cho biết, cơ sở hiện nuôi dưỡng khoảng 50 người khuyết tật, chủ yếu là trẻ em. Thời gian qua, cơ sở không tổ chức hay kết hợp với các tổ chức, các nhân nào thực hiện dự án thiện nguyện "Tết cho em". Đồng thời khẳng định không đăng tải các thông tin liên quan đến việc quên góp tiền trên các trang mạng xã hội.

Tiếp tục xác minh, công an phát hiện tài khoản “Thinhh Phạm" là tài khoản mới được lập và bài viết quên góp từ thiện liên quan đến cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật Sơn Bình trên mạng xã hội Facebook đã được xóa.

Hiện, Công an huyện Châu Đức đang tiếp tục phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác minh về nhân thân, lai lịch của người sử dụng tài khoản Facebook “Thinhh Pham” để xử lý theo quy định của pháp luật.