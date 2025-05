Bà xã Jang Dong Gun "flex nhẹ" căn biệt thự bản thân sở hữu, trị giá triệu đô từng đạt giải kiến trúc thế giới

Trên kênh YouTube "Baro Geu Go So Young", nữ diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun đã đăng tải video với tựa đề "Câu chuyện về sân golf mini trên tầng 3 căn nhà Gapyeong của Go So Young".

Ngay từ đầu video, Go So Young đã tự hào khoe căn biệt thự đồ sộ: "Ngôi nhà đẹp quá phải không? Vì nó quá rộng và bỏ trống khá lâu nên tôi mang một số đồ nội thất ít dùng đến đây".

Bà xã Jang Dong Gun bắt đầu dỡ đồ đạc và than thở: "Để lâu quá nên đồ bẩn hết cả rồi". Khi ekip quay phim chỉ vào vết bẩn trên ghế sofa, có lẽ là do kim chi, Go So Young hài hước nói: "Phải đem đi giặt sạch thôi. Hình tượng sang chảnh của tôi đang bị phá hỏng đấy".

Bà xã Jang Dong Gun mở Vlog riêng trên kênh Youtube

Không gian bên ngoài căn biệt thự cũng ấn tượng không kém với chiếc lò sưởi cổ đặt trên sân thượng.

Tầng 2 được thiết kế như một phòng trưng bày nghệ thuật dành cho các con. Go So Young cũng tiết lộ về thư phòng do chính chồng cô, nam tài tử Jang Dong Gun yêu cầu thiết kế nhưng "chưa từng đặt chân đến đây lần nào". Một góc nhỏ khác lưu giữ những bài báo về Go So Young từ những năm 1990 được bố mẹ cô cẩn thận lưu giữ.

Go So Young hé lộ căn biệt thư triệu đô mà cô sở hữu

Căn biệt thự của Go So Young và Jang Dong Gun thậm chí còn từng đạt giải thưởng kiến trúc thế giới

Tầng 3 là một không gian ấm cúng nổi bật với thảm trải sàn màu xanh lá cây. Go So Young không giấu được sự tự hào khi nhắc đến giải thưởng danh giá mà căn biệt thự này đã đạt được: "Ngôi nhà này từng được trao giải kiến trúc thế giới, báo chí cũng đã đưa tin rất nhiều".

Nữ diễn viên Go So Young từ sau khi lập gia đình gần như đã lui về hậu trường, không còn xuất hiện trên màn ảnh. Hiện tại, bà xã Jang Dong Gun tập trung cho gia đình nhỏ cùng công việc kinh doanh riêng. Về phần Jang Dong Gun, nam tài tử chỉ thỉnh thoảng nhận dự án mới. Thời gian còn lại, nam tài tử đều dành hết cho gia đình. Tới nay vợ chồng Jang Dong Gun - Go So Young đã chung sống 14 năm, nhưng cả hai vẫn vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào.