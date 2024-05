BAC A BANK ra mắt thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới

Đại hội đã thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023 và Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024; phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024; Phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ BAC A BANK và đặc biệt là bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 -2029, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.



Bước tiến mới trong lộ trình hiện đại hóa ngân hàng



Trong năm 2023, trước những khó khăn do tác động bất lợi từ kinh tế thế giới, thị trường tài chính trong nước và tình hình biến động lãi suất trong những tháng cuối năm, BAC A BANK đã chủ động, linh hoạt điều hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, đảm bảo tuân thủ tất cả các chỉ tiêu, tỷ lệ an toàn vốn, an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Do đó, mọi hoạt động của BAC A BANK đều ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, bền vững.

Ngân hàng đã nỗ lực để hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản. Trong đó, tổng tài sản của BAC A BANK đạt hơn 152 nghìn tỷ đồng tăng 18,2% so với năm 2022, vốn điều lệ đạt mức 8.334 tỷ đồng tăng trưởng 2,5%, huy động vốn tăng 21,8% với sự điều hành linh hoạt, bám sát tình hình thị trường vốn, đảm bảo tính thanh khoản đáp ứng hiệu quả nhu cầu hoạt động - kinh doanh của Ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu thấp - chỉ chiếm 0,92% tổng dư nợ, đạt mục tiêu khống chế tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%; tăng trưởng tín dụng luôn đảm bảo bám sát quy định về giới hạn tín dụng của NHNN, chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện, tăng 5,0% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 1.048 tỷ đồng. Hoạt động tư vấn đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, chú trọng các dự án liên quan đến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục, du lịch nghỉ dưỡng. Đây là những lĩnh vực hoạt động mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng và ý nghĩa rất lớn với phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đó, BAC A BANK có sự chuyển mình rõ nét trên lộ trình đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng, bước đầu triển khai kênh Kiosk Banking để mang đến trải nghiệm tối ưu cho Khách hàng. Cùng với đó, hệ thống CoreBanking, các kênh giao dịch Internet & Mobile Banking, hệ thống quản lý Thẻ liên tục được nâng cấp, cập nhật.

Cũng trong năm 2023, Ngân hàng cũng đã chính thức ra mắt thành công 2 sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK - Mastercard. Với số lượng thẻ ghi nhận mở mới trong năm 2023, BAC A BANK dự kiến sẽ tiếp đà khai thác hiệu quả kinh doanh thẻ - để trở thành một trong các sản phẩm chủ chốt của Ngân hàng.

Với tầm nhìn chiến lược trở thành một ngân hàng đa năng, hiện đại, BAC A BANK đã xây dựng mô hình Ngân hàng số mang thương hiệu BAC A BANK - Alpha Bank và bắt đầu triển khai các giai đoạn đầu tiên của dự án. BAC A BANK cũng đã đầu tư mở rộng, nâng cấp trung tâm dữ liệu, triển khai hệ thống bảo mật tiên tiến, đảm bảo hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin luôn hoạt động thông suốt, an toàn và bảo mật.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BAC A BANK phát biểu và trả lời cổ đông

Ông Chu Nguyên Bình - Phó Tổng Giám đốc báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông

Triển vọng 2024 của BAC A BANK sau 30 năm thành lập



Năm 2024 - dấu mốc quan trọng gắn liền hành trình 30 năm xây dựng và phát triển của BAC A BANK với những bước đột phá mới. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã xây dựng từ đầu năm, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 của BAC A BANK, so với năm 2023 dự kiến: tổng tài sản tăng 7,5%; vốn điều lệ tăng 18,2%; tiền gửi khách hàng tăng 4,5%; dư nợ cho vay tăng 10,3%; thu từ dịch vụ và bảo lãnh tăng 17,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, hệ thống mạng lưới tăng thêm 12 điểm giao dịch.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng Quản trị BAC A BANK đã trình cổ đông và thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 9.900 tỷ đồng với 2 hình thức: phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu. Đại hội cũng đã thống nhất về tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 là 6,93%, nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2023, sau khi đã trích lập các quỹ.

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Trong không khí sôi nổi của Đại hội, các cổ đông thảo luận và nhất trí nội dung các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành. Các cổ đông tham dự đã thảo luận và đặt một số câu hỏi liên quan đến: Tình hình triển khai cấp tín dụng và kế hoạch phát triển tín dụng thời gian tới; Các giải pháp phòng chống rủi ro để đảm bảo quyền lợi khách hàng giao dịch tại BAC A BANK; Tỷ trọng thu phí dịch vụ trên tổng doanh thu; Lộ trình chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 và tăng vốn điều lệ theo kế hoạch; Đánh giá nguyên nhân và các kết quả tích cực BAC A BANK đã đạt được trong giai đoạn 2019 - 2024; Định hướng phát triển của Ngân hàng năm 2024 và trong trung - dài hạn.



Các cổ đông thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Sau khi trao đổi trực diện, Ban Chủ tọa đã giải đáp các thắc mắc của các cổ đông một cách thỏa đáng và ghi nhận sự đóng góp ý kiến tích cực của các cổ đông để các hoạt động của Ngân hàng ngày một phát triển và hoàn thiện hơn.



Phát biểu tại Đại hội, Anh hùng Lao động Thái Hương, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BAC A BANK cho biết: Năm 2023 trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn nhưng BAC A BANK vẫn luôn kiên định với mục tiêu "Ngân hàng toàn dân" để chủ động vượt qua mọi khó khăn, nhận được sự tin yêu, ủng hộ của khách hàng, đối tác và cổ đông. Năm 2024 đánh dấu 30 năm trưởng thành, BAC A BANK tiếp tục khẳng định hướng đi riêng biệt đã được hoạch định ngay từ những ngày đầu thành lập bằng chiến lược phát triển phù hợp. Tập trung bám sát định hướng tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho nhóm khách hàng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và chế biến, du lịch nghỉ dưỡng, dưỡng lão, sinh thái xanh, giáo dục… có năng lực tài chính tốt, định hướng phát triển dài hạn, có kế hoạch tiếp cận khách hàng bài bản, hướng tới thị trường quốc tế.

Bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số của toàn hệ thống, BAC A BANK mở rộng nghiên cứu và tiếp thu công nghệ đầu cuối thế giới, hợp tác với những chuyên gia tư vấn hàng đầu để lựa chọn quy mô đầu tư phù hợp với năng lực triển khai của Ngân hàng và đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng. Năm 2024, chào đón tuổi 30 ý nghĩa, BAC A BANK Alpha Bank hứa hẹn ra mắt những sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh trên thị trường ngân hàng số hiện nay với nhiều tính năng và tiện ích gia tăng cung cấp tới khách hàng.

Nhiệm kỳ mới với mục tiêu tăng trưởng

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội

Đại hội cũng đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 - 2029. Giai đoạn 2024 - 2029, BAC A BANK tiếp tục thực hiện theo định hướng xuyên suốt là tập trung cho vay các dự án là những ngành, nghề đem lại nhiều lợi ích và ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội và theo định hướng hiện đại, quản trị tiên tiến, cung cấp đầy đủ, đa dạng các dịch vụ tài chính.



Với nỗ lực, quyết tâm, những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (2024 - 2029) sẽ bám sát các mục tiêu tăng trưởng, các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng Cổ đông giao phó, cùng với sự chung tay của Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và sự đoàn kết, nhiệt huyết của toàn thể cán bộ nhân viên, sự tin tưởng của cổ đông, khách hàng, đối tác sẽ là động lực để BAC A BANK nỗ lực và tự tin hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra, triển khai hiệu quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 của BAC A BANK đã được phê duyệt, đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành Ngân hàng.