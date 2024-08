Bắc Bộ mưa lớn kéo dài đến hết tuần và dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Tin mưa lớn và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Đêm qua và sáng sớm nay (12/8), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã hứng mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 11/8 đến 3h ngày 12/8 có nơi trên 70mm như: Thành Long (Tuyên Quang) 123,6mm, Hùng Đức (Tuyên Quang) 91,2mm, Quỳ Châu (Nghệ An) 84,4mm, Yên Thế (Yên Bái) 71mm, Điềm Mặc (Thái Nguyên) 70,4mm…

Từ nay đến sáng sớm 14/8, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra ngày và đêm 12/8, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Mưa lớn ở miền Bắc khả năng kéo dài đến 18/8 và giảm dần. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Ngày và đêm 14/8, Bắc Bộ tiếp duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn khả năng kéo dài.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện trong những giờ tới. Cụ thể:

Lai Châu: Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên.

Điện Biên: Điện Biên, Mường Ảng, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo.

Sơn La: Mai Sơn, Mường La, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Thuận Châu, Yên Châu.

Lào Cai: Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn.

Yên Bái: Lục Yên, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình.

Hà Giang: Bắc Quang, Quang Bình, Yên Minh.

Tuyên Quang: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Nà Hang, Sơn Dương, Yên Sơn.

Phú Thọ: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hoà, Phù Ninh, Thanh Ba, Yên Lập.

Bắc Kạn: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới.

Thái Nguyên: Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương.

Lạng Sơn: Lộc Bình.

Quảng Ninh: Thị xã Quảng Yên, TP Uông Bí.

Nghệ An: Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tương Dương.

Gia Lai: Kbang, Đắk Đoa, Mang Yang, Chư Păh, Ia Grai, TP Plêiku, Chư Sê, Koong Chro.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 12-13/8, Hà Tĩnh đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ thể kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Dự báo thời tiết từ đêm 13/8 đến ngày 21/8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ khoảng 18/8, mưa lớn khả năng giảm dần ở khu vực này.

Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An từ đêm 13/8 đến ngày 18/8 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi trong thời kỳ dự báo.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.