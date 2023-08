Bắc Bộ và khu vực Hà Nội sắp có mưa rất to

Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến vừa ký công văn đề nghị các địa phương ứng phó đợt mưa lớn tiếp diễn ở miền Bắc đến Thanh Hóa.

Công văn đề nghị các địa phương trong khu vực được cảnh báo cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; sẵn sàng các biện pháp chống ngập lụt cho các khu đô thị, khu công nghiệp, tiêu úng, bảo vệ sản xuất; rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản; bố trí lực lượng tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn đê điều; vận hành điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống có thể xảy ra.