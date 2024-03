Bắc Giang chuẩn bị có hai khu đô thị dịch vụ, du lịch quy mô gần 17.000 ha

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu số 1 và phân khu số 2 đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/2.000).

Cụ thể, phân khu số 1 – Khu đô thị sinh thái dịch vụ - công nghiệp phái Tây Nam có vị trí tại phía Nam Đô thị Chũ. Phạm vi gồm toàn bộ diện tích tự nhiên ba xã Mỹ An, Nam Dương, Phượng Sơn thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Ranh giới nghiên cứu được giới hạn phía Bắc giáp thị trấn Chũ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn và xã Đông Hưng, huyện Lục Nam; phía Nam giáp xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn và các xã Trường Giang, Vô Tranh, huyện Lục Nam; phía Đông giáp xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn; phía Tây giáp xã Tiên Nha, huyện Lục Nam. Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 6.805ha, dân số dự kiến đến năm 2045 khoảng 46.000 người.

Về tính chất, Là đô thị phát triển du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng và là trung tâm dịch vụ hậu cần vận tải (logistics), công nghiệp kho vận và dịch vụ xuất khẩu khu vực phía Đông của tỉnh Bắc Giang. Là khu vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với bảo tồn cảnh quan sinh thái tự nhiên, phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng và làng nghề truyền thống của đô thị Chũ.

Đây sẽ là vùng phát triển đô thị mới khu vực cửa ngõ phía Tây và ven sông Lục Nam, theo các trục phát triển chính là ĐT.293C, ĐT.289, quốc lộ 31, hành lang sông Lục Nam. Quy hoạch hệ thống trung tâm công cộng phía Bắc quốc lộ 31 tại thị trấn Phượng Sơn; cụm công nghiệp Phượng Sơn, cụm công nghiệp Cầu Đất theo hướng thu hút công nghiệp sạch, khu hỗn hợp dịch vụ, logistics. Phát triển vùng sinh thái núi xã Nam Dương và Mỹ An gắn với lâm nghiệp, du lịch; xây dựng cảng sông Mỹ An, làng nghề mỳ Chũ… Ưu tiên bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế việc can thiệp làm thay đổi đặc trưng riêng khu vực.

Tiếp đó, phân khu số 2 – Khu đô thị sinh thái nông nghiệp – du lịch và dịch vụ trung tâm. Diện tích phân khu khoảng 10.115 ha; dân số đến năm 2045 khoảng 160.000 người. Phạm vi, ranh giới thuộc khu vực trung tâm và khu vực phía Đông, gồm thị trấn Chũ và các xã Quý Sơn, Trù Hựu, Thanh Hải, Hồng Giang.

Phía Bắc giáp xã Kiên Lao; Kiên Thành và khu vực nông nghiệp xã Thanh Hải; phía Nam giáp QL.31, xã Phượng Sơn và sông Lục Nam; phía Đông giáp các xã Giáp Sơn, Tân Quang, Tân Lập, huyện Lục Ngạn; phía Tây giáp địa phận xã Đông Hưng, huyện Lục Nam;

Về tính chất, đây là khu vực đô thị hiện hữu phát triển mở rộng gắn với dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế của đô thị Chũ.

Theo tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, phân khu số 2 được chia thành 3 cụm. Định hướng chung cho toàn phân khu và phát triển các cụm như: Cấu trúc phân khu số 2 có dạng mạng kết hợp chuỗi. Nhưng giải pháp quy hoạch giảm các trung tâm công cộng trên các tuyến trục chính, đồng thời các trung tâm khu vực đô thị và khu ở được bố trí vào sâu bên trong các khu chức năng đô thị để giảm tải cho QL31, ĐT.290B.

Nghiên cứu cấu trúc đô thị hiện trạng, sử dụng đất đối với các khu dân cư hiện hữu và đã sinh sống ổn định lâu đời để có giải pháp khai thác sử dụng đất cho phù hợp, hạn chế việc phát triển mới các khu dân cư đô thị trong vùng này.

Định hướng di dời dần những khu vực chăn nuôi, sản xuất thủ công (gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn) không phù hợp với sự phát triển bền vững của đô thị (các nhà máy, xí nghiệp) và chuyển đổi quỹ đất các cơ sở đó thành các không gian công cộng như sân chơi, thể dục thể thao vườn hoa, trường học, bảo tàng, nhà hàng,...

Định hướng phát triển đô thị với mật độ thấp đến tập trung ở lõi trung tâm, ưu tiên duy trì quỹ đất sản xuất nông lâm nghiệp ở các khu vực phát triển mới. Khai thác lợi thế cảnh quan tự nhiên hồ Bầu Lầy, hồ Làng Thum để phát triển du lịch, đô thị sinh thái. Chỉnh trang và bổ sung hạ tầng các khu trung tâm hiện hữu.