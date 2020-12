Bắc Giang có tân Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh

Các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với 100% đại biểu tán thành, đồng chí Dương Văn Thái - Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.



Cũng tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh: Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với 100% đại biểu tán thành, đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Mai Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng đó, các đại biểu HĐND tỉnh bầu bổ sung 04 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bao gồm: Đồng chí Bùi Thị Thu Thủy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Đình Hiếu - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Đào Duy Trọng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Tiến Cơi - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Với số phiếu tín nhiệm cao, các đồng chí trên đã trúng cử Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Lưu Xuân Vượng do nghỉ chờ hưu; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Dương Văn Thái do chuyển công tác khác; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Bùi Văn Hải do bố trí công tác cán bộ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Từ Minh Hải do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh theo đơn đề nghị của đồng chí Lưu Xuân Vượng, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Thế.