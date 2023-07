Bắc Giang đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI - VTV.VN

6 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư FDI đăng ký ước đạt trên 13 tỷ USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Mặc dù vốn đăng ký giảm nhẹ nhưng vốn giải ngân lại tăng, đặc biệt là giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng tới 76,8% về quy mô vốn. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Điều này cho thấy các giải pháp quyết liệt của Chính phủ và các địa phương trong những tháng đầu năm đã hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư.

Ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, địa phương có mức tăng trưởng kinh tế và thu hút vốn FDI đứng thứ 2 của cả nước trong 6 tháng đầu năm.

Đã triển khai 2 dự án sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Bắc Giang cách đây vài năm với giá trị đạt 2 tỷ USD, năm nay, Công ty TNHH JA Solar Việt Nam lại tiếp tục mở rộng giai đoạn 3 của dự án. Với quỹ đất sạch tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị, dự án của doanh nghiệp đã sớm đi vào hoạt động.

"Chúng tôi đã hoàn thiện các bước để mở rộng đầu tư với công suất thiết kế gấp hơn 2 lần so với hiện tại, số công nhân tăng lên khoảng 4.000 người. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi về quỹ đất, các thủ tục hành chính để chúng tôi có thể triển khai dự án sớm nhất", ông Fan Jing Chao, Tổng Giám đốc Công ty TNHH JA Solar Việt Nam, chia sẻ.



Một góc Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Còn Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam, năm 2022, có lúc phải hoạt động cầm chừng do đơn hàng sụt giảm. Tuy nhiên những tháng đầu năm nay, các đơn hàng đã dần trở lại ổn định, thậm chí doanh nghiệp còn ký thêm được các hợp đồng xuất khẩu có giá trị và tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh.

"Chúng tôi có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất với mục tiêu doanh thu đạt khoảng 100 triệu USD, tăng 40 triệu USD so với năm nay. Do vậy chúng tôi cần tuyển thêm 400 công nhân, may mắn là Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã có sự hỗ trợ chúng tôi trong việc tuyển dụng", ông Park Sang Joo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam, cho biết.



6 tháng đầu năm nay, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được trên 1,3 tỷ USD tổng vốn đầu tư FDI, tăng 44% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 cả nước về kết quả thu hút nguồn vốn FDI.

"Chúng tôi đã thành lập các tổ công tác do đồng chí một lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng để giải quyết tất cả vướng mắc, khó khăn trong quá trình nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh Bắc Giang. Từ khâu làm thủ tục, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai xây dựng đi vào sản xuất được nhanh nhất, từ khâu khó khăn nhất, như cấp phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy, cấp phép cho lao động nước ngoài, tất cả những việc đó phải làm việc với cơ quan chức năng ở trung ương", ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, thông tin.

Với những nỗ lực mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng, 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Bắc Giang cũng thu hút thêm hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 35% so với cùng kỳ và trở thành địa phương có tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 của cả nước.