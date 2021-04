Bạc năm nay sẽ tỏa sáng hơn vàng bởi nhu cầu cao nhất 8 năm

Viện Nghiên cứu về Bạc (Silver Institute) hôm 14/4 cho biết, nhu cầu bạc toàn cầu năm 2021 sẽ tăng lên 1,025 tỷ ounce, mức cao nhất trong vòng 8 năm, do các nhà đầu tư cũng như lĩnh vực công nghiệp tăng cường mua vào. Dự báo giá bạc sẽ còn tăng thêm nữa.



Sự bùng phát đại dịch Covid-19 đã khiến các nhà đầu tư quay trở lại các địa chỉ trú ẩn an toàn truyền thống. Vàng đã được hưởng lợi rất nhiều từ điều này, và bạc cũng tương tự.

Viện Nghiên cứu về bạc cho biết, giá chắc chắn sẽ tăng trong bối cảnh này, và dự báo lượng mua bạc thanh và xu bạc sẽ tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm, là 257 triệu ounce trong năm 2021.

Khi giá bạc tăng thì giá cổ phiếu của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư vào bạc cũng tăng theo. Nguồn tin Reuters cho biết các quỹ này đã tăng mạnh đổ tiền vào đầu năm nay, đẩy giá bạc lên mức cao nhất trong vòng 8 năm, là 30,03 USD/ounce hôm 1/2.

Lý do mà nhiều nhà đầu tư nói rằng khi có nhu cầu cao thì bạc sẽ tăng giá mạnh mẽ hơn vàng là bởi trong lịch sử, các chu kỳ tăng giá của kim loại quý luôn cho thấy bạc là một địa chỉ đầu tư tốt, và chúng ta có vẻ như đang ở trong một giai đoạn như vậy.

"Triển vọng giá bạc vào năm 2021 vẫn rất tích cực, với giá trung bình năm dự kiến tăng 46% lên 30 USD/ounce", Viện Nghiên cứu về Bạc cho biết. "Với việc thị trường bạc nhỏ hơn vàng và sự biến động theo xu hướng tăng có thể xảy ra, chúng tôi dự báo giá bạc sẽ tăng vượt trội so với vàng một cách 'thoải mái' trong năm nay.

Bạc rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh

Nhu cầu đối với bạc cũng được thúc đẩy bởi sự chuyển mạnh mẽ sang năng lượng xanh.

Trong một báo cáo được công bố hôm 14/4, các nhà phân tích của ngân hàng Canada CIBC cho biết họ rất lạc quan về mặt hàng bạc bởi kim loại này rất cần thiết trong sản xuất các tấm pin mặt trời. Các nhà phân tích kỳ vọng nhu cầu điện mặt trời sẽ tăng trưởng đáng kể khi Mỹ và châu Âu tìm cách tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện.

Các nhà phân tích lưu ý rằng điện mặt trời hiện mới chỉ chiếm khoảng 10% sản lượng điện toàn cầu, có nghĩa là lĩnh vực này còn nhiều dư địa để phát triển. Các nhà phân tích dự kiến ​​năng lượng mặt trời sẽ tăng gấp đôi vào năm 2025.

Trong báo cáo của CIBC, các nhà phân tích cho biết: "Việc tiếp tục tập trung vào năng lượng tái tạo trên toàn thế giới, cũng như sự tham gia trở lại (vào Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu) và chủ trương theo đuổi năng lượng sạch cảu Tổng thống Joe Biden tạo ra một bối cảnh thuận lợi cho sự tăng trưởng năng lượng mặt trời trong tương lai".

Dự báo của những nhà phân tích này vẫn khá lạc quan về kim loại quý. Trong báo cáo, ngân hàng CIBC dự báo giá bạc trung bình trong năm nay sẽ vào khoảng 32 USD/ounce.

Giá bạc đang vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng

Các nhà phân tích kỹ thuật, những người chỉ nhìn vào biến động giá, cho biết giá bạc đang di chuyển vượt qua các mức kháng cự quan trọng (có nghĩa là đang tăng cao hơn dự kiến).

"Nếu chúng ta có thể vượt qua mức cao gần đây từ vài tháng trước, thì thị trường có khả năng tăng cao hơn nhiều. Tại thời điểm này, thị trường có thể xem các đợt giá giảm là cơ hội mua và do đó, có vẻ như bạc đã sẵn sàng quay đảo chiều để tăng cao hơn, có thể đạt tới mức 28 USD/ounce", các nhà phân tích của FXEmpire cho biết.

Sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu khi việc triển khai tiêm chủng hoàn thành cũng sẽ có lợi cho bạc.

"Thương mại mở cửa trở lại sẽ khiến nhu cầu bạc cho ngành công nghiệp tăng lên, và tất nhiên đó là động lực chính dẫn dắt giá bạc đi đến đâu. Tất cả mọi thứ đều có cơ sở. Đây là một thị trường mà chúng tôi nghĩ rằng đang cố gắng tạo ra một bước chuyển mình, nhưng rõ ràng là chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến ​​những biến động chệch choạc. Về triển vọng dài hạn, chúng tôi đang nâng mức nhận định đối với giá bạc, nhưng cũng cho rằng nhà đầu tư cần rất thận trọng về quy mô vị thế của bạc trong danh mục đầu tư, bởi bạc vốn hay biến động thất thường. Với những cơ sở đó, chỉ nên mở rộng quy mô đầu tư khi bạc đang hoạt động tốt", các nhà phân tích của FX Empire cảnh báo.

Bạc đã trở nên "nhàm chán"?

Nhà phân tích Crispus Nyaga thuộc Investor.com nói rằng "giá bạc đã trở nên nhàm chán sau sự khởi đầu năm tưng bừng với việc giá vượt qua ngưỡng kháng cự 30 USD/ounce". Ngày 16/4, giá bạc đạt mức cao nhất gần 1 tháng, là 26,01 USD/ounce, tính chung cả tuần 12-16/4 tăng 3%, là tuần tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 1. Hôm nay 19/4, giá bạc giảm về 25,85 USD/ounce.

Tuy nhiên, chuyên gia Nyaga lưu ý rằng không cần lo lắng về những phiên giá bạc giảm, bởi "Nhu cầu dự kiến sẽ tăng do kế hoạch kích thích kinh tế mới của Mỹ. Ngoài ra, những con số gần đây cho thấy lĩnh vực sản xuất đang hoạt động tốt. Lĩnh vực sản xuất mạnh thường là một điều tích cực đối với bạc vì kim loại này là nguyên liệu quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp.

Thị trường vàng sẽ tác động tích cực lên thị trường bạc

James Steel, Giám đốc Phân tích Kim loại Quý thuộc HSBC cho biết thị trường vàng trang sức, vàng thỏi, vàng miếng và tiền xu đang hoạt động khá tốt.

Theo ông Steel, nhiều người cho rằng vàng tăng giá là do phản ứng sau đại dịch Covid-19, nhưng thực ra giá vàng đã tăng trước đó. "Nó đã tăng 18%. Có những lý do cơ bản có cơ sở để tin rằng giá vàng sẽ còn tăng nữa - đó là nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn còn đó".

Giá vàng hôm nay 19/4 duy trì quanh mức cao nhất 7 tuần do đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đều yếu, sau khi ở phiên 16/4 đạt mức cao nhất kể từ 25/2 là 1.783,55 USD/ounce.

