Bắc Ninh, Bắc Giang dự kiến "bình thường mới" từ 10/7, đưa hàng loạt khu công nghiệp vào hoạt động

Chiều tối 30/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhận định, những ngày gần đây, diễn biến dịch bệnh tại địa phương tương đối tích cực. Dự kiến từ 6h ngày 1/7, huyện Việt Yên dỡ bỏ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 14/17 xã, thị trấn, chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg; 2 xã, 1 thị trấn còn lại tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 1 tuần.

Đến nay, tại 4 KCN của Bắc Giang, có 222 DN với 55.400 lao động quay lại hoạt động an toàn. Triển khai mô hình an toàn trong sản xuất, công nhân của các huyện thuộc "vùng màu xanh" - vùng an toàn, được phép đi làm bằng xe máy hoặc xe đưa đón của DN, được xét nghiệm 1 lần/tuần. Các DN áp dụng phần mềm quản lý công nhân, sắp xếp lại khu nhà trọ như các "ký túc xá của DN". Trong tháng 7, các KCN cơ bản quay lại hoạt động toàn bộ.

"Ổ dịch ở huyện Việt Yên cơ bản đã chấm dứt và không có khả năng bùng phát mạnh. Nếu có trường hợp tái dương tính trở lại, sẽ phát hiện và dập được ngay, không có khả năng hình thành ổ dịch mới", Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.

Dự kiến, từ ngày 10/7, Bắc Giang chuyển sang trạng thái "bình thường mới". Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo khôi phục lại hoạt động kinh tế-xã hội địa phương; 8 tổ công tác chuyên trách để xử lý các nhóm vấn đề khác nhau, trong đó, trọng tâm sẽ khởi động lại các KCN an toàn, hoạt động kinh tế-xã hội an toàn.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, trong 5 ngày trở lại đây, số ca mắc dưới 10 ca/ngày, số ca trong cộng đồng dưới 5 ca/ngày; 7/8 huyện, thị xã không có ca mắc trong cộng đồng; 23 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc trong DN, nhà máy… của các khu, cụm công nghiệp.

Bắt đầu từ ngày 20/6, khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, Bắc Ninh đã ban hành quyết định về một số biện pháp tạm thời phòng, chống dịch trong điều kiện mới; chỉ thị khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế.

Đến nay, có 977 DN đi vào hoạt động với 255.000 công nhân làm việc trở lại. Để công nhân đi làm bình thường, di chuyển an toàn giữa khu dân cư và DN, các DN tổ chức cho công nhân ăn 3 bữa/ngày ngay tại DN.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu các DN trong KCN duy trì khu vực lưu trú tạm thời cho công nhân ngay trong nhà máy, phân xưởng sản xuất, đề phòng tình huống dịch quay trở lại.

Công nhân, người lao động phải ký cam kết với DN và địa phương trong việc thực hiện lộ trình đi lại từ DN đến nhà máy và ngược lại. Chủ nhà trọ, các cửa hàng xung quanh ký cam kết không bán hàng cho công nhân, người lao động quá 21h… thực hiện trên tinh thần "công nhân là đối tượng được bảo vệ". Những công nhân, chuyên gia ngoại tỉnh phải xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần.

Bắc Ninh cũng tăng cường hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng, tổ COVID-19 trong DN, lực lượng công an giám sát, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động phòng chống dịch tại DN, khu nhà trọ. Sau thời gian thí điểm, Bắc Ninh sẽ triển khai cho công nhân tự lấy mẫu xét nghiệm tại các DN.

Để tháo gỡ khó khăn cho các DN, Bắc Ninh cũng sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với DN FDI và DN trong nước; triển khai nâng cao các chỉ số năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Dự kiến cuối tháng 7, đầu tháng 8/2021, Bắc Ninh sẽ khởi công KCN VSIP 2 cùng với trao giấy chứng nhận đầu tư trên 300 triệu USD, đồng thời khởi công KCN Thuận Thành 1 và trao giấy chứng nhận đầu tư cho các DN.

Trong tháng 8, tháng 9/2021, Bắc Ninh tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, giải phóng mặt bằng 4 KCN đã được thành lập thời gian qua, thành lập 2 KCN mới… Trong thời gian tới, Bắc Ninh có 6 KCN đi vào hoạt động.

Lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cho biết, nếu không có gì đột biến, đến ngày 10/7, tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát hoàn toàn, quay lại trạng thái bình thường mới đến quy mô cấp xã, phường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, khi tình hình tốt lên phải hết sức cảnh giác. Tất cả nhà máy, xí nghiệp trong các KCN đã hoạt động trở lại phải tuyệt đối an toàn, "làm đến đâu chắc đến đấy". Kinh nghiệm của Bắc Giang tổ chức các khu nhà trọ thành ký túc xá cho công nhân của từng DN là rất tốt, cần nhân rộng, phát huy.

Trong triển khai công nhân lấy tự lấy mẫu xét nghiệm, Bắc Ninh, Bắc Giang cần kết hợp sử dụng phương pháp RT-PCR mẫu gộp đảm bảo tính chính xác cao hơn, tần suất sàng lọc hợp lý hơn so với chỉ sử dụng xét nghiệm nhanh.

Cùng với việc đảm bảo an toàn trong các khu, cụm công nghiệp, Bắc Ninh và Bắc Giang phải quản lý chặt chẽ một số hoạt động sản xuất, kinh doanh trong đời sống. Điển hình, các chợ dân sinh phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào, hạn chế tập trung đông người, quản lý người liên quan đến các chuỗi cung ứng thực phẩm… Các địa phương tiếp tục xem xét việc hạn chế một số loại hình dịch vụ, hoạt động không thiết yếu.

"Các đồng chí đã qua một đợt dịch phải rút ra những bài học kinh nghiệm, đi từng bước rất chắc chắn, an toàn, không để dịch quay trở lại KCN", Phó Thủ tướng yêu cầu.