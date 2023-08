Bắc Ninh bổ sung 22 dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Một số dự án có thể kể đến như: Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai do Công ty CP Xây lắp Tràng An đầu tư; Dự án Đấu giá quyền sử dụng đất thuê vào mục đích thương mại và dịch vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh; Dự án Đầu tư xây dựng đường ĐT.285 đoạn từ Ngụ, huyện Gia Bình đi Phú Hòa, huyện Lương Tài do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh làm Chủ đầu tư; Dự án khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ do Sở Văn hóa, thể thao và du lịch đầu tư; Dự án đầu tư công trình đảm bảo an ninh nguồn nước thô của các trạm cấp nước sạch do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Ninh quản lý; Dự án khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nội Duệ, huyện Tiên Du...

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo, căn cứ vào kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn có trách nhiệm công khai kế hoạch sử dụng đất bổ sung; thực hiện thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.