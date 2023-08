Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân gây bệnh đau mắt đỏ ở người lớn và dấu hiệu cần đi khám ngay

Theo báo cáo của Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, thời gian gần đây, bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám tại bệnh viện đang tăng. Theo đó, trong hai tháng gần đây, mỗi ngày bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị cho 15-20 bệnh nhân đau mắt đỏ. Thời gian gần đây, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cũng liên tục tiếp nhận và điều trị các ca bệnh liên quan đến đau mắt đỏ, đối tượng mắc bệnh bao gồm cả trẻ em lẫn người lớn.

Bệnh đau mắt đỏ là một tình trạng viêm nhiễm hoặc dị ứng ở màng kết mắt, lớp màng mỏng bao phủ phần trắng của mắt và bên trong mi mắt. Bệnh có thể gây ra các triệu chứng như đau, ngứa, chảy nước mắt, sưng, khô và nhạy cảm với ánh sáng.

Đau mắt đỏ là bệnh phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi và thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa. Đặc biệt,vào mùa hè thời tiết nắng nóng kèm có mưa, độ ẩm không khí tăng cao, cộng với môi trường nhiều khói bụi, điều kiện vệ sinh kém, sử dụng nguồn nước ô nhiễm... là điều kiện thuận lợi cho bệnh đau mắt đỏ phát triển và bùng phát thành dịch.

Nhiều người lớn khi bị đau mắt đỏ thường có tâm lý chủ quan, tự điều trị. Điều này có thể khiến bệnh nặng hơn nếu điều trị không đúng cách. Những chia sẻ dưới đây của BS nội tổng quát Nguyễn Thị Hải Đan về căn bệnh đau mắt đỏ ở người lớn sẽ giúp mọi người hiểu và phòng bệnh tốt hơn.

Nguyên nhân gây bệnh đau mắt đỏ ở người lớn có thể bao gồm:

- Do vi khuẩn

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh đau mắt đỏ ở người lớn. Vi khuẩn có thể lây từ người này sang người khác qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật dụng bị nhiễm bẩn như khăn tay, khăn mặt, kính áp tròng hoặc mỹ phẩm.

Vi khuẩn cũng có thể lây từ các bệnh nhiễm trùng khác của cơ thể như viêm họng, viêm xoang hoặc viêm tai giữa.

Các loại vi khuẩn thường gây ra bệnh đau mắt đỏ là Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae và Moraxella catarrhalis.

- Do virus

Đây là nguyên nhân thường gặp của bệnh đau mắt đỏ ở trẻ em và người lớn. Virus có thể lây từ người này sang người khác qua hắt hơi, ho hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mắt.

Virus cũng có thể lây từ các bệnh nhiễm virus khác của cơ thể như cúm, sởi, rubella hoặc thủy đậu. Các loại virus thường gây ra bệnh đau mắt đỏ là adenovirus, herpes simplex virus, varicella zoster virus và enterovirus.

- Do dị ứng

Đây là nguyên nhân ít gặp hơn của bệnh đau mắt đỏ ở người lớn. Dị ứng có thể xảy ra khi mắt tiếp xúc với các chất gây dị ứng như phấn hoa, bụi, nấm mốc, lông thú cưng hoặc thuốc. Dị ứng gây ra sự phản ứng của hệ miễn dịch, làm cho màng kết mắt sưng và tiết ra histamin, một chất gây viêm và ngứa.

Các dấu hiệu khi bị đau mắt đỏ ở người lớn cần đi khám bác sĩ sớm

Bệnh đau mắt đỏ thường không gây ra biến chứng nghiêm trọng và tự khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bệnh có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng hơn như viêm giác mạc.

Các dấu hiệu nghiêm trọng cần được chú ý và đi khám bác sĩ gồm:

- Đau mắt rất nhiều hoặc không giảm sau khi dùng thuốc nhỏ mắt.

- Mất thị lực hoặc nhìn mờ.

- Mắt bị sưng quá mức hoặc có mủ đặc và màu vàng xanh.

- Có dịch nhầy hoặc máu chảy ra từ mắt.

- Có triệu chứng sốt, đau đầu, đau cơ hoặc phát ban.

Cách điều trị đau mắt đỏ ở người lớn

Cách điều trị bệnh đau mắt đỏ ở cả người lớn và trẻ nhỏ phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra bệnh. Nếu bệnh do vi khuẩn, bác sĩ có thể kê đơn thuốc kháng sinh dưới dạng nhỏ mắt, mỡ mắt hoặc viên uống. Nếu bệnh do virus, không có thuốc nào có thể chữa khỏi virus, nhưng bác sĩ có thể kê đơn thuốc giảm đau, chống viêm hoặc chống nhiễm trùng. Nếu bệnh do dị ứng, bác sĩ có thể kê đơn thuốc chống dị ứng hoặc thuốc ức chế histamin.

Ngoài ra, để giảm các triệu chứng khó chịu và ngăn ngừa lây nhiễm, người bệnh cần tuân theo các biện pháp sau:

- Rửa tay thường xuyên và tránh chạm vào mắt.

- Dùng khăn giấy để lau mắt và vứt bỏ sau khi dùng.

- Tránh dùng chung khăn mặt, gối, kính áp tròng hoặc mỹ phẩm với người khác.

- Thay kính áp tròng mới hoặc dùng kính cận thay thế.

- Tránh tiếp xúc với các chất gây dị ứng nếu có.

- Dùng nước ấm hoặc miếng bông ướt để làm sạch mi mắt và loại bỏ các vảy hoặc mủ.

- Dùng nước muối sinh lý hoặc nước lọc để rửa mắt.

- Dùng túi đá hoặc túi nước nóng để đắp lên mắt giúp giảm sưng và đau.

Bệnh đau mắt đỏ là một tình trạng thường gặp ở người lớn, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Bệnh thường không nguy hiểm nhưng cần được điều trị kịp thời và đúng cách để tránh biến chứng và lây lan. Người bệnh cần tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị của bệnh, cũng như tuân theo các biện pháp phòng ngừa và chăm sóc mắt.