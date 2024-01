Bậc thầy phong thủy tiết lộ 3 đặc điểm phụ nữ trường thọ và gặp nhiều may mắn, điều thứ 2 cực kỳ dễ nhận biết

Tất cả chúng ta đều theo đuổi một cuộc sống may mắn và đều mong những người chúng ta yêu thương ai cũng sống lâu, khỏe mạnh và gặp nhiều phú quý. Tuy nhiên, dù nỗ lực nhiều nhưng không phải ai cũng có được may mắn.

Theo nhà phong thủy nổi tiếng Vương Đại Khánh của An Huy, Trung Quốc, ông đã tiết lộ phụ nữ có 3 đặc điểm này là người may mắn và trường thọ.

Phong thủy sư Vương Đại Khánh (An Huy, Trung Quốc).

1. Phụ nữ có nhân trung sâu và dài

Từ góc độ Nhân tướng học, khi quan sát trên khuôn mặt, phụ nữ có nhân trung dài và sâu được coi là nét tướng đẹp. Những người sở hữu nhân trung đẹp như vậy sẽ may mắn trong cuộc sống. Cuộc đời họ sẽ không bị trắc trở ngăn cản, luôn có quý nhân phù trợ.

Đối với người phụ nữ, nhân trung tượng trưng cho đường con cái. Nếu nhân trung của người phụ nữ rõ ràng, sắc nét, sâu và dài thì sẽ có sức khỏe tốt, đông con nhiều cháu, con cái đều có thành tựu lớn và hiếu thảo. Bản thân người phụ nữ cũng hạnh phúc vì điều này.

Ngoài ra, nét tướng này cũng thể hiện đây là kiểu phụ nữ có tính cách rõ ràng, có tầm nhìn xa, biết sắp xếp và lập kế hoạch hợp lý. Nhờ đó, họ sẽ đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp.

Mặt khác, người phụ nữ có nhân trung đẹp cũng thể hiện có thể chất tốt. Nói chung, những người như vậy có đủ khí huyết và sinh lực dồi dào nên đương nhiên sẽ sống lâu, khỏe mạnh hơn.

Ảnh minh họa.

2. Phụ nữ có tai to và dày

Phụ nữ có đôi tai to và dái tai đầy đặn không chỉ có thể phát đạt bản thân mà còn mang lại những điều tốt lành cho cả gia đình. Vận mệnh cuộc đời của họ sẽ tương đối suôn sẻ.

Người ta tin rằng những người có đôi tai to có nhiều thận khí hơn nên họ khỏe mạnh hơn một cách tự nhiên. Ngoài ra, tai sẽ tiếp tục phát triển, những người già sống lâu có đôi tai tương đối lớn. Vì vậy, theo thời gian, người ta tin rằng phụ nữ có đôi tai to hơn, dái tai hồng hào và đầy đặn không chỉ sống lâu hơn mà còn gặp vận may hạng nhất.

Ảnh minh họa.

3. Phụ nữ có cằm tròn

Người ta cho rằng, phụ nữ có cằm tròn và khuôn mặt tương đối tròn là người dễ gần, thân thiện và rất được yêu thích.

Tiếng thơm đồn xa đương nhiên sẽ mang lại cho họ những phước lành. Ngoài ra, nhìn từ góc độ Nhân tướng học, phụ nữ cằm tròn có vận may sâu sắc, có thể kiếm tiền và giữ tiền giỏi.

Phụ nữ sở hữu cằm tròn, đầy đặn sẽ có một gia đình hạnh phúc, viên mãn, càng về già của cải càng nhiều. Nếu xung quanh bạn có một ngôi sao may mắn như vậy thì bạn nên trân trọng.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)