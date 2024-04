Bài học từ cách PNJ giải bài toán tăng trưởng lợi nhuận 3 năm liên tiếp

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đặt mục tiêu năm nay ghi nhận doanh thu thuần 37.147 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 6.543 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 8% so với kết quả kinh doanh năm trước. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 2.089 tỷ đồng, tăng 6% để duy trì mạch tăng trưởng ba năm liên tiếp, đồng thời xác lập kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động của công ty nếu hoàn thành. Theo đó, công ty dự kiến chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt.



Năm nay, HĐQT PNJ đặt mục tiêu doanh thu thuần 37.147, tăng 12%. Ảnh: Thanh Nghĩa

Theo ban lãnh đạo PNJ, mục tiêu này được xây dựng trong bối cảnh bức tranh kinh tế vĩ mô thế giới và trong nước đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt là sức mua của lĩnh vực bán lẻ tiêu dùng nội địa chưa hồi phục như kỳ vọng.



Đồng quan điểm, nhiều nhóm phân tích cũng dự báo nền kinh tế và thị trường bán lẻ trang sức sẽ đương đầu nhiều khó khăn trong ngắn hạn. Điển hình như trong báo cáo công bố giữa tháng 3/2024, chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng thị trường bán lẻ trang sức năm nay chỉ hồi phục khoảng 5% so với cùng kỳ và những tín hiệu khả quan chỉ thực sự đến trong giai đoạn nửa cuối năm.

Tuy nhiên, nhìn về trung và dài hạn, thị trường này tiềm năng rất lớn bởi tổng hoà của nhiều yếu tố như chính sách kích cầu tiêu dùng, thói quen mua sắm trực tuyến, nhu cầu của người dân cho đến sự chuyển mình nhanh nhạy của doanh nghiệp trong ngành.

Ông Lê Trí Thông - CEO PNJ cho biết: "Thay vì phòng thủ, chúng tôi chọn tấn công, nỗ lực xuyên khó để giữ lời hứa với cổ đông". Ảnh: Thanh Nghĩa

Do đó, hầu hết các nhóm phân tích đều nhận định kế hoạch duy trì mạch tăng trưởng lợi nhuận của PNJ khả thi, thậm chí thấp hơn dự phóng của họ. Cụ thể, chuyên gia MBS kỳ vọng PNJ năm nay có thể ghi nhận lãi sau thuế 2.353 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước và cao hơn mục tiêu đề ra 264 tỷ đồng. Với góc nhìn lạc quan hơn, VCBS dự đoán lãi sau thuế lên đến 2.395 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm trước.



Theo MBS, trong hành trình giải bài toán tăng trưởng, PNJ luôn sẵn có thế mạnh là doanh nghiệp hàng đầu thị trường bán lẻ trang sức Việt Nam. Bên cạnh đó, PNJ cũng xây dựng được thương hiệu mạnh và uy tín với bề dày 36 năm, cùng hệ thống bán lẻ trang sức lớn nhất cả nước với hơn 400 cửa hàng tại 55/63 tỉnh, thành phố.

"Chúng tôi cho rằng PNJ tiếp tục mở mới mạng lưới, tăng độ phủ sóng cửa hàng trong năm nay. Công ty vẫn còn triển vọng phủ rộng ra ngoài miền Bắc trong trung và dài hạn khi mật độ bao phủ thị trường bán lẻ trang sức tại đây vẫn chưa lớn", chuyên gia MBS chia sẻ.

PNJ không ngừng mở rộng mạng lưới cửa hàng, đa dạng danh mục sản phẩm, cải tiến năng lực sản xuất. Ảnh: Thanh Nghĩa

Theo đại diện PNJ, các hoạt động xây dựng thương hiệu cũng là chìa khoá quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả kinh doanh. Niềm tin này bắt nguồn từ việc công ty từng triển khai thành công hàng loạt chương trình gắn kết khách hàng và định hướng thói quen tiêu dùng vào những dịp lễ đặc biệt, qua đó đóng góp đáng kể vào lợi nhuận các năm gần đây.



Một nhân tố khác được nhiều công ty chứng khoán đánh giá có thể góp phần giúp PNJ chinh phục đỉnh lợi nhuận mới là khả năng ứng biến linh hoạt của ban lãnh đạo trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh và phương pháp tiếp cận các tệp khách hàng mới.

Trong định hướng kinh doanh năm nay, ban lãnh đạo PNJ cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường chiếm lĩnh thị trường, tối ưu hoá doanh thu các cửa hàng thị trường trọng điểm thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Công ty cũng tập trung cải tiến năng lực thiết kế, nghiên cứu công nghệ sản xuất mới và đa dạng danh mục sản phẩm để tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng.

Tuy nhu cầu tiêu dùng trong nước suy giảm, nhưng thị trường Việt Nam được dự báo còn tiềm năng tăng trưởng. Ảnh: Thanh Nghĩa

Bên cạnh đó, PNJ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các mảng kinh doanh mới, thử nghiệm các mô hình tiếp cận khách hàng hiện đại… nhằm hình thành hệ sinh thái toàn diện và giữ vị trí hàng đầu thị trường bán lẻ trang sức trong dài hạn.



Không dừng lại ở việc giải bài toán tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, PNJ cam kết thực hành phát triển bền vững song hành và hài hòa với các mục tiêu chung của Chính phủ Việt Nam, đóng góp vào chương trình Nghị sự Quốc gia về Phát triển Bền vững 2030 theo 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc. Theo kế hoạch, công ty dự kiến dành ngân sách khoảng 10 tỷ đồng cho các dự án thực thi cam kết về ESG trong năm nay.