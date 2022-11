Bài học từ ngôi sao Hollywood mất hơn 900 tỷ do kinh doanh thất bại, chi tiêu phung phí

Lindsay Lohan là diễn viên nổi tiếng từ sớm, một trong những siêu sao Hollywood được trả lương cao nhất và trở thành triệu phú đô la trước tuổi trưởng thành. Người hâm mộ nhớ đến Lindsay Lohan vì vai diễn của cô trong Cô nàng lắm chiêu (Mean Girls) và thật khó để tin rằng nữ diễn viên đã đánh mất tài sản của mình một cách trầm trọng như vậy. Lindsay Lohan đã từng thành công trong lĩnh vực điện ảnh đến mức giá trị tài sản ròng của cô đã tăng vọt lên khoảng 40 triệu đô la (hơn 990 tỷ). Hiện nay, theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của cô chỉ còn 1,5 triệu đô la (hơn 33 tỷ).



Nữ diễn viên được làm quen với nghệ thuật khi mới 3 tuổi, ký hợp đồng với một công ty người mẫu. Lần đầu tiên cô đến Hollywood là qua vai diễn cặp song sinh trong bộ phim Bẫy phụ huynh (The Parent Trap) năm 1998. Mọi thứ trở nên tốt hơn cho ngôi sao trẻ. Năm 2004 trở thành một năm đặc biệt thành công khi Lindsay kiếm được hàng triệu USD từ các bộ phim Cô nàng lắm chiêu (Mean Girls) và Nữ hoàng rắc rối (Confessions of a Teenage Drama Queen). Bên cạnh đó, cô sở hữu rất nhiều bộ phim với doanh thu rất cao.

Song, Lindsay Lohan đã mất hàng triệu đô la vì những chiến lược sai lầm trong kinh doanh và thói quen chi tiêu thiếu kiểm soát.

Lindsay Lohan - Ảnh: Pinterest

1. Dự án kinh doanh ngắn hạn

Là một nữ diễn viên trẻ, Lindsay Lohan được truyền cảm hứng vô cùng lớn từ những diễn viên lớn tuổi thành công hơn, những người ngoài diễn xuất còn đồng thời phát triển sự nghiệp âm nhạc. Cô cũng muốn bản thân có một con đường như vậy. Lindsay Lohan cũng đã hát các bài hát trong các bộ phim của mình như Ngày thứ 6 kỳ quái (Freaky Friday) và Nữ hoàng rắc rối (Confessions of a Teenage Drama Queen).

Năm 2004, album đầu tay "Speak" của cô được phát hành; mặc dù đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng âm nhạc nhưng nó không được các nhà phê bình âm nhạc như Stephen Thomas Erlewine của AllMusic đón nhận nồng nhiệt. Ngôi sao Hollywood cũng đã cố gắng kiếm tiền từ thương hiệu thời trang của mình có tên là 6126. Lindsay Lohan cố gắng hết sức để bù đắp số tiền mà bản thân đã tiêu xài phung phí vào những món hàng xa xỉ linh tinh. Đồng thời, cô ấy đang cố gắng trở thành một người vượt trội như những hình mẫu của mình.

Song, vì không có kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc cũng như kinh doanh, vấn đề tài chính của ngôi sao Hollywood trở nên rắc rối và phức tạp hơn.

Bộ phim Cô nàng lắm chiêu (Mean Girls) - Ảnh: Pinterest

2. Xu hướng chi tiêu phung phí

Thói quen chi tiêu xa hoa của Lindsay Lohan đã trở thành một tai họa trong cuộc sống, làm giảm giá trị tài sản ròng của cô xuống có lúc chỉ còn hàng nghìn đô la. Cô từng sở hữu xe hơi và túi xách đắt tiền, có giá ước tính khoảng 12 đến 20 nghìn đô la (khoảng 300 - 500 triệu đồng).

Nữ diễn viên không chỉ là người tiêu xài hoang phí mà còn có tính cách bất cần khi còn trẻ. Năm 2006, cô đã để thất lạc một trong những chiếc túi xách đắt tiền của mình. Trong đó, có món đồ trang sức trị giá 1 triệu USD (gần 25 tỷ).

Bên cạnh đó, cô đã phung phí hàng trăm nghìn đô la vào một căn hộ sang trọng ở London. Căn hộ với một mức giá thuê đắt đỏ là hơn 100 nghìn đô mỗi tháng (khoảng 2,5 tỷ đồng). Bất chấp khối tài sản khổng lồ và địa vị nổi tiếng, Lindsay không thể trả các khoản thanh toán tiền thuê nhà đắt đỏ và cuối cùng phải hầu tòa phá sản.

Ảnh: Pinterest

3. Nợ và các vấn đề pháp lý

Hầu hết các vấn đề Pháp lý của Lindsay Lohan đều liên quan đến những khoản nợ khổng lồ chồng chất lên vai cô.

Các khoản thuế chưa nộp là một lý do khác khiến cô vướng vào các vấn đề pháp lý. Vào năm 2012, Lindsay Lohan nợ một số tiền khổng lồ khoảng 233.904 USD (khoảng 5,8 tỷ) tiền thuế đến hạn.

Có những hình thức nợ khác mà Lindsay Lohan đã không thể giải quyết, chẳng hạn như nghĩa vụ đối với một công ty xe limousine cho các dịch vụ của họ vào năm 2011, trong đó hóa đơn lên tới 100 nghìn đô la (khoảng 2,5 tỷ). Năm 2012, cô mắc khoản nợ khoảng 40 nghìn đô la (hơn 990 triệu đồng) tại một tiệm nhuộm da ở Las Vegas.

Lindsay Lohan đã thử nhiều thứ khác nhau trong làng giải trí để phục hồi sau tổn thất tài chính của mình. Cô ấy đã kiếm được vài triệu đô la từ các cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey. Nhưng phần lớn thu nhập của cô đã được sử dụng để trang trải các khoản nợ chưa trả.

Theo Therichest, Moneyfit