Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Quang cảnh kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X

Sáng 19/4, HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ họp thứ 14, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận; đồng thời bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiệp theo hình thức công khai.

Cụ thể, 100% đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng có mặt tại Kỳ họp thứ 14 đã đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Đức Quận và chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Trần Văn Hiệp. Nguyên nhân bãi nhiệm do các ông Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và đã bị khởi tố, bắt giam.

Các địa biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng biểu quyết bãi nhiệm

Ngoài ra, 100% các đại biểu đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND đối với hai ông Trần Đức Quận và ông Trần Văn Hiệp do vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, không còn đủ tư cách là đại biểu HĐND.

Trước đó, ông Quận và ông Hiệp bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Cty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Lâm Đồng trình bày và đề xuất thông qua các nghị quyết liên quan thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Lâm Đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo hình thức đối tác công tư.

Mặt khác, HĐND tỉnh còn trình bày và đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đoạn qua Lâm Đồng…