Bãi rác được gọi là 'Đỉnh Everest' ở Ấn Độ bốc cháy dữ dội

Vụ cháy xảy ra tối 21/4. Ít nhất tám đội cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để chữa cháy với sự trợ giúp của năm máy xúc.

Những đoạn video được chia sẻ trực tuyến cho thấy một phần bãi rác chìm trong "biển" lửa. Nhiều cư dân sống gần hiện trường đã phàn nàn về các vấn đề về hô hấp do khói dày đặc bao trùm khu vực.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa. Ảnh: Getty Images

Theo Phó Thị trưởng New Delhi - Aaley Mohammad Iqbal, vụ cháy có thể do nắng nóng và thời tiết khô hạn. Tuy nhiên, Sở Cứu hỏa New Delhi lại cho rằng khí metan sinh ra từ bãi rác có nhiều khả năng là nguyên nhân. Khí metan sản sinh từ quá trình phân hủy chất thải hữu cơ vốn rất dễ cháy.

Cơ quan chức năng đang mở cuộc điều tra về vụ việc.

Nguồn: Twitter

Các báo cáo từ khu vực này vào sáng sớm thứ Hai cho biết ngọn lửa phần lớn đã được kiểm soát, nhưng vẫn âm ỉ ở một số khu vực.

Bãi rác Ghazipur đi vào hoạt động từ năm 1984, là bãi rác lâu năm nhất ở thủ đô của Ấn Độ , trải rộng trên khoảng 300.00 m 2 .

Kể từ khi đạt công suất tối đa vào năm 2002, bãi rác Ghazipur đã bị coi là một mối đe dọa về môi trường do khí metan và các loại khí độc hại khác, gây ra các bệnh về hô hấp và các vấn đề sức khỏe cho những người sống gần đó.

Những vụ cháy do khí metan cũng thường xuyên xảy ra tại địa điểm này, trong đó vụ cháy lớn vào tháng 3/2022 đã khiến lực lượng cứu hỏa phải mất gần 50 giờ để dập tắt.

Bãi rác cũng từng đổ sập xuống một con đường gần đó vào năm 2017, khiến hai người thiệt mạng.