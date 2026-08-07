Bài toán giữ chân người tài không chỉ nằm ở lương thưởng

Người tài không cần hoàn hảo mới được trao cơ hội

Theo PwC CEO Survey 2025, các CEO khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đẩy mạnh đa dạng hóa đầu tư ra nhiều quốc gia và khu vực. Nhiều chuyên gia quản trị cho rằng trong giai đoạn doanh nghiệp mở rộng ra quốc tế, lợi thế cạnh tranh không chỉ đến từ chiến lược kinh doanh mà còn nằm ở việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo "glocal" - những người có tư duy toàn cầu nhưng đủ am hiểu để thích ứng với từng thị trường địa phương.

Trong bối cảnh đó, những nhà quản lý giàu kinh nghiệm cũng đứng trước một câu hỏi mới: tiếp tục làm tốt công việc hiện tại hay bước vào những bài toán lớn hơn để chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo ở quy mô cao hơn.

Với những doanh nghiệp theo đuổi chiến lược Go Global, phát triển lãnh đạo, thu hút nhân tài không còn là bài toán kế cận đơn thuần, mà trở thành một phần của chiến lược tăng trưởng. ROX Group cũng lựa chọn tiếp cận theo hướng này.

Sau 3 thập kỷ kiến tạo, ROX Group đã phát triển một hệ sinh thái đa ngành trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, dịch vụ… tạo ra môi trường để đội ngũ quản lý được thử sức với những dự án có quy mô và mức độ phức tạp ngày càng cao.

Theo đại diện Phát triển nhân tài ROX Group, sức hút của doanh nghiệp không chỉ đến từ quy mô hoạt động hay hành trình Go Global, mà còn nằm ở văn hóa trao quyền - nơi năng lực và khát vọng được coi trọng hơn tuổi nghề hay chức danh.

"Nhiều người nghĩ phải thật hoàn hảo mới được trao cơ hội. Nhưng chúng tôi tin điều ngược lại. Chính những cơ hội đủ lớn mới giúp một người trưởng thành vượt bậc", đại diện ROX Group chia sẻ.

Triết lý đó được hiện thực hóa bằng việc giao cho những nhân sự có năng lực dẫn dắt các dự án trọng điểm, tham gia quy hoạch đội ngũ kế cận hoặc đảm nhận những vai trò có phạm vi ảnh hưởng lớn hơn. Điều kiện tiên quyết không phải là số năm kinh nghiệm, mà là khả năng tạo ra kết quả và tinh thần sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó.

Đó cũng là cách doanh nghiệp chuẩn bị đội ngũ cho những lĩnh vực đòi hỏi năng lực quản trị ngày càng cao như phát triển bất động sản quy mô lớn, năng lượng hay các dự án quốc tế.

Theo đại diện ROX Group, chính những bài toán đa dạng ấy giúp nhà quản lý vượt khỏi giới hạn chuyên môn, học cách kết nối nhiều nguồn lực, đưa ra quyết định trong bối cảnh phức tạp và từng bước phát triển từ người quản lý một hoạt động thành người có khả năng dẫn dắt một tổ chức.

Nói cách khác, nếu đào tạo giúp hình thành năng lực thì chính trải nghiệm thực tiễn mới tạo nên bản lĩnh lãnh đạo.

Global Leaders - Chuẩn bị thế hệ lãnh đạo cho hành trình Go Global

Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam ngày càng mở rộng hoạt động ra quốc tế, yêu cầu đối với đội ngũ lãnh đạo cũng thay đổi. Bên cạnh năng lực chuyên môn, nhà quản lý cần có khả năng thích ứng với môi trường đa văn hóa, dẫn dắt đội ngũ xuyên biên giới và điều hành những dự án có quy mô ngày càng lớn.

Đó là lý do ROX Group không xem phát triển nhân tài là những khóa đào tạo ngắn hạn, mà xây dựng thành một hành trình liên tục.

Riêng năm 2025, Tập đoàn triển khai 320 lớp đào tạo với 12.708 lượt học viên, tương đương 2.505 giờ đào tạo và hơn 50.000 giờ học tập trên toàn hệ thống. Các chương trình được thiết kế theo nhiều cấp độ, từ nâng cao năng lực quản trị, phát triển kỹ năng lãnh đạo đến trang bị những năng lực mới như AI, quản trị dữ liệu và quản trị trải nghiệm khách hàng.

Các lãnh đạo cấp cao tại ROX Group được quy hoạch lộ trình và có kế hoạch đào tạo "may đo" riêng

Đội ngũ lãnh đạo cấp cao tham gia chương trình Leading The Way với sự đồng hành của McKinsey. Các nhà quản lý được tiếp cận những chương trình như HR for Non-HRM (quản trị nhân sự dành cho nhà quản lý không chuyên về nhân sự), AI Literacy (năng lực ứng dụng AI trong công việc) cùng Microsoft và SoftwareOne. Song song với đào tạo là các hoạt động quy hoạch cán bộ nguồn, luân chuyển vị trí và giao nhiệm vụ thực tiễn nhằm chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo kế cận.

Trong hệ thống đó, Global Leaders được xây dựng như chương trình phát triển dành cho những nhà quản lý sẵn sàng bước vào giai đoạn mới của sự nghiệp.

Khác với các chương trình đào tạo ngắn hạn, Global Leaders được thiết kế như một lộ trình phát triển kéo dài 24 tháng, hướng tới mục tiêu chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo cho chiến lược Go Global của Tập đoàn. Mỗi giai đoạn đều gắn với một bước tiến về năng lực quản trị, từ xây dựng lộ trình phát triển cá nhân, tham gia các dự án chiến lược, trải nghiệm luân chuyển tại thị trường quốc tế đến đảm nhiệm vai trò thử thách trước khi được xem xét bổ nhiệm chính thức.

Theo đại diện ROX Group, Global Leaders không rút ngắn tiêu chuẩn của một nhà lãnh đạo, mà rút ngắn hành trình và tăng tốc về môi trường thực chiến để chạm tới chuẩn mực ấy. Trong 24 tháng, người tham gia được thử thách qua các dự án chiến lược, môi trường quốc tế và những vai trò có độ khó ngày càng cao. Mục tiêu cuối cùng là để chuẩn bị một thế hệ lãnh đạo sẵn sàng cho hành trình Go Global của Tập đoàn.

"Khi đã có nền tảng kinh nghiệm, điều một nhà quản lý cần không còn là một vị trí cao hơn, mà là một môi trường đủ rộng để tiếp tục tạo dấu ấn", đại diện này chia sẻ.

Trong cuộc cạnh tranh nhân tài hiện nay, doanh nghiệp có thể thu hút người giỏi bằng nhiều yếu tố. Nhưng để họ lựa chọn đồng hành lâu dài, điều quan trọng hơn cả là trao cho họ những cơ hội đủ lớn để phát triển cùng sự lớn lên của tổ chức. Bởi bước ngoặt của một sự nghiệp không bắt đầu từ một chức danh mới, mà từ quyết định dấn thân vào một "bài toán" lớn hơn.