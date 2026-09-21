Bấm sao nhận hoa hồng, nạn nhân mất hơn 2,8 tỷ đồng

Những lời mời làm cộng tác viên bình chọn cho resort, nhà hàng, khu du lịch hay khu vui chơi giải trí đang trở thành một biến tướng của thủ đoạn lừa đảo làm nhiệm vụ nhận hoa hồng. Tương tự các chiêu trò chốt đơn, thả tim sản phẩm hoặc đặt hàng ảo, các đối tượng hứa hẹn trả tiền sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành. Ban đầu, người tham gia được nhận 40.000 đồng, 80.000 đồng hoặc vài trăm nghìn đồng để tin rằng đây là công việc có thu nhập thực tế. Khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng từng bước dẫn dắt họ chuyển tiền với giá trị ngày càng lớn.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã dụ một người đàn ông 41 tuổi tại Tây Ninh tham gia bình chọn các cơ sở du lịch, lưu trú, ăn uống và giải trí trên Google Maps, khiến người này mất hơn 2,8 tỷ đồng. Vụ việc vừa được phản ánh trong Cảnh giác 24/7, chương trình chuyên sâu về phòng, chống lừa đảo tài chính công nghệ cao do Ban Chuyên đề – Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank).

Theo lời kể của nạn nhân, nhiệm vụ ban đầu đơn giản là truy cập Google Maps, đánh giá 5 sao, viết bình luận khen các địa điểm rồi chụp màn hình gửi vào nhóm Zalo. Sau khi hoàn thành, người tham gia nhận được 40.000 đồng tiền hoa hồng. Việc được trả tiền ở những nhiệm vụ sơ cấp đã tạo lòng tin, khiến nạn nhân tiếp tục tham gia nhóm Telegram để thực hiện các nhiệm vụ "cấp cao", kèm lời hứa về thu nhập hấp dẫn và cam kết hoàn trả đầy đủ tiền gốc cùng hoa hồng. Tuy nhiên, điều kiện để tham gia là phải chuyển tiền trước với số tiền ngày càng lớn.

Từ vài triệu đồng ban đầu, số tiền được yêu cầu chuyển dần tăng lên hàng chục triệu, rồi hàng trăm triệu đồng. Mỗi khi nạn nhân muốn rút tiền, hệ thống lại thông báo lỗi thao tác, lỗi xác minh tài khoản hoặc chưa hoàn thành đủ chuỗi nhiệm vụ, từ đó yêu cầu nạp thêm tiền để xử lý. Lời hứa "chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ cuối sẽ được rút toàn bộ số dư" liên tục được đưa ra, khiến người tham gia tiếp tục chuyển tiền với hy vọng lấy lại những khoản đã nộp.

Một thủ đoạn khác là tạo số dư ảo trên website hoặc ứng dụng do các đối tượng kiểm soát, với giá trị hiển thị từ vài chục triệu, vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Những con số này khiến người tham gia tin rằng tiền vẫn còn trên hệ thống, chỉ cần hoàn tất thêm một bước là có thể rút về. Từ đó, họ liên tục chuyển thêm tiền thật với hy vọng lấy lại khoản tiền thực chất chỉ tồn tại trên màn hình.

Đáng chú ý, nạn nhân cho biết bản thân thường xuyên đọc báo, tìm hiểu thông tin trên mạng và từng nghi ngờ đây là chiêu trò lừa đảo nên khá dè chừng khi tham gia. Tuy nhiên, việc không phải truy cập đường link lạ, chỉ thực hiện các thao tác đánh giá trên ứng dụng Google Maps có sẵn trong điện thoại và thực sự nhận được tiền hoa hồng đã dần làm giảm sự cảnh giác. Cảm giác vẫn kiểm soát được tình hình khiến người tham gia từng bước làm theo hướng dẫn, chuyển thêm tiền và ngày càng lún sâu vào bẫy lừa đảo của các đối tượng.

Theo các chuyên gia, đánh giá nhà hàng, khách sạn hay địa điểm du lịch trên mạng là hoạt động quen thuộc, nhưng cũng có thể bị các đối tượng lợi dụng để giăng bẫy dưới hình thức làm nhiệm vụ nhận hoa hồng. Để tạo lòng tin, các đối tượng thường mạo danh thương hiệu hoặc nhân viên chăm sóc khách hàng, tiếp cận người dùng và giới thiệu những công việc tưởng chừng đơn giản, dễ thực hiện.

Các chuyên gia nhấn mạnh, việc chia sẻ trải nghiệm, đánh giá chất lượng dịch vụ không đòi hỏi khách hàng phải chuyển tiền hay đặt cọc. Vì vậy, nếu lời mời đánh giá đi kèm yêu cầu nộp tiền để nhận nhiệm vụ hoặc hưởng hoa hồng, người dùng cần cảnh giác và không làm theo. Sự quen thuộc của ứng dụng hay tên thương hiệu được nhắc đến không đủ để bảo đảm lời mời là đáng tin cậy.

Ông Đinh Thế Cường, Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm (GPBank) cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước khi thực hiện các giao dịch trực tuyến với đối tượng lạ.

Ông Đinh Thế Cường, Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm (GPBank)

"Mọi người cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản nhận là tổ chức hay cá nhân, nếu đang giao dịch với một công ty nhưng tài khoản nhận lại là tài khoản cá nhân thì đây cũng là một dấu hiệu nghi ngờ", ông Đinh Thế Cường, Giám đốc Trung tâm Phát triển sản phẩm (GPBank) chia sẻ.

Trường hợp đã chuyển tiền tới tài khoản nghi ngờ lừa đảo, các chuyên gia khuyến nghị người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an, cung cấp thông tin, nội dung trao đổi và các bằng chứng liên quan để phục vụ việc xác minh, điều tra. Đồng thời, khách hàng cần thông báo ngay cho ngân hàng nơi thực hiện chuyển khoản để được hỗ trợ tra soát và phối hợp xử lý theo quy định.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời kiếm tiền trên mạng, thận trọng xác minh thông tin trước khi tham gia và không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng không rõ danh tính. Việc nhận được khoản tiền ban đầu không bảo đảm tính an toàn, bởi đây có thể là cách tạo lòng tin để dẫn dụ người tham gia vào những giao dịch có giá trị lớn hơn.