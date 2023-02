Bamboo Capital (BCG) lại chỉnh phương án sử dụng 2.667 tỷ đồng: Cắt hết khoản vốn rót thêm cho Bảo Hiểm AAA, dùng tiền cho công ty BĐS vay

Bamboo Capital (BCG) tiếp tục điều chỉnh phương án sử dụng vốn đối với 267 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp (thu về 2.667 tỷ đồng).



Theo đó, BCG sẽ không còn rót vốn cho Bảo hiểm AAA như ban đầu, thay thế vào đó, BCG sẽ dùng 355 tỷ để cho vay đối với Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Thời gian thực hiện trong năm 2023.

Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas được thành lập từ năm 2008, được biết đến là chủ đầu tư Dự án Khu nghỉ mát Malibu Hội An. Dự án có diện tích 103.552m2 bao gồm 668 căn hộ condotel và 96 biệt thự, 100% view ven biển, tổng vốn đầu tư 2.811 tỷ đồng. Indochina Hội An Beach Villas gia nhập vào hệ sinh thái Bamboo Capital từ năm 2018, sau thương vụ Bamboo Capital nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại đơn vị này với giá trị chuyển nhượng 337 tỷ đồng.

Trở lại với thương vụ rót vốn vào Bảo hiểm AAA, trong chiến lược đa ngành công bố năm 2021 Bamboo Capital đã mua lại 80,64% vốn của Bảo hiểm AAA từ Tập đoàn bảo hiểm ÚC IAG vào cuối năm.

Ông Phạm Minh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT BCG, lúc bấy giờ cho biết: “Thương vụ này đánh dấu việc BCG chính thức tham gia vào thị trường bảo hiểm tại Việt Nam. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ của AAA và dự kiến mở rộng phát triển thêm mảng bảo hiểm nhân thọ. Tầm nhìn dài hạn của BCG trong lĩnh vực tài chính là phát triển 4 mũi nhọn chiến lược gồm: bảo hiểm, ngân hàng, fintech và dịch vụ chứng khoán”.

Theo phương án ban đầu, Bamboo Capital dự kiến góp vốn 1.315 tỷ đồng vào Bảo hiểm AAA. Đến cuối năm 2022, Bamboo Capital đã có điều chỉnh phương án phát hành, theo đó số vốn góp vào AAA chỉ còn 355 tỷ đồng, trước khi không còn rót vốn theo phương án mới công bố.

AAA được thành lập năm 2005, là một trong các công ty bảo hiểm phi nhân thọ có tên tuổi tại Việt Nam. Sau 17 năm có mặt trên thị trường, Bảo hiểm AAA ghi nhận đã có 51 chi nhánh và 100 phòng giao dịch trên phạm vi toàn quốc.