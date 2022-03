Bamboo Realty độc quyền phân phối căn hộ D-Homme tại trung tâm Chợ Lớn

D-Homme vị trí đắt giá của khu vực



Giữa lúc thị trường nguồn cung căn hộ đang có dấu hiệu giảm đi, đặc biệt là khu Tây thành phố, vùng đất gắn liền với chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Sài Gòn – Chợ Lớn, lại có được quỹ đất hơn 5.000m2 để phát triển dự án và một vị trí không thể thay thế trên mặt tiền đường Hồng Bàng thì chỉ có duy nhất D-Homme. Tọa lạc tại địa chỉ 765 đường Hồng Bàng, phường 6, Quận 6, tiệm cận đến các trục đường quan trọng xuyên Quận như đường Hồng Bàng - Q5-Q1, đường 3/2 – Q10-Q11, đường Minh Phụng, D-Homme đang sở hữu vị trí thuận lợi, mặt tiền giáp với giao lộ sầm suất này.

D-Homme sở hữu vị trí nổi bật tại giao lộ Vòng xoay Cây Gõ sầm uất

Thừa hưởng vị trí thuận lợi thêm thế đất đặc biệt hình chữ nhân (人) đã mang đến cho D-Homme một hình hài tòa tháp biểu tượng, chỉ dành riêng cho trung tâm Chợ Lớn.

Dự án chuẩn chỉnh từ pháp lý đến hoàn hảo về tiện ích

Từ cuối năm 2021, D-Homme đã rất tự tin khi chia sẻ trọn bộ pháp lý chuẩn chỉnh của mình. Đi từ một quỹ đất sạch 100% đất ở lâu dài, D-Homme đã tăng tốc thu thập trọn bộ pháp lý chỉ vỏn vẹn trong năm 2021 để đến ngày 6/12/2021, D-Homme đã chính thức được Sở Xây Dựng cấp Giấy phép xây dựng để tiến hành khởi công

Bên cạnh đó, D-Homme được định vị là dự án căn hộ cao cấp bậc nhất khu Tây, CĐT DHA đầu tư trọn bộ tiện ích nghìn tỷ liên quan đến sức khỏe để phục vụ cư dân với 3 hồ điện phân đồng không clo bảo vệ da và tóc, công nghệ căn hộ không chạm để anti-virus trong thời điểm nhạy cảm dịch bệnh, lưới thủy tinh an toàn cho bé, nút SOS dành cho người lớn tuổi,… và những thiết kế đúng chuẩn cho một dự án căn hộ hạng A từ trần cao 3m3, hành lang 1m8, gian lánh nạn với 600 bộ mặt nạ chống độc,… tất cả đều hướng tới sự an cư và an toàn cho cư dân tương lai

D-Homme đầu tư bộ sưu tập sức khỏe nghìn tỷ để chăm sóc toàn diện cho cư dân tương lai

Được CĐT DHA chăm chút kỹ lưỡng và toàn diện về Pháp lý cũng như tiện ích để từ đó tạo nên giá trị khác biệt của mình, D-Homme - Căn hộ cao cấp xứng đáng để sở hữu tại cửa ngõ khu Tây với trung tâm.

Bamboo Realty – Đơn vị phân phối độc quyền cho dự án D-Homme

Bamboo Realty là đơn vị phân phối có kinh nghiệm tại phân khúc bất động sản cao cấp thị trường TP.HCM và đã khẳng định vị thế của mình qua những cơ hội hợp tác phân phối chiến lược cho các chủ đầu tư lớn như DHA Corp, Masterise Homes, TTC. Đặc biệt, với CĐT DHA Corp, Bamboo Realty đã được đồng hành từ những dự án đầu tiên cho đến nay, chính vì thế không ai khác, Bamboo Realty có thể hiểu rõ được tiềm lực và cả tâm huyết của DHA qua mỗi dự án cũng như những giá trị khách biệt của dự án D-Homme. Hiểu rõ thế mạnh và giá trị riêng biệt của D-Homme cùng với kinh nghiệm phân phối Bất động sản cao cấp trong những năm qua đã giúp cho Bamboo Realty chinh phục được hầu hết các loại hình sản phẩm D-Homme từ 1PN đến Sky Villa hữu hạn.

Và chính thức vào tháng 1/2022, Bamboo Realty đã chính thức trở thành Đơn vị phân phối độc quyền D-Homme để truyền tải trọn vẹn giá trị của những căn hộ thuộc tòa tháp biểu tượng tương lai trung tâm Chợ Lớn.

Hiện tiến độ xây dựng đang được xúc tiến sau khi chính thức được cấp GPXD vào cuối năm 2021, mọi hoạt động của công trường đều có thể dễ dàng quan sát tại chính vị trí dự án 765 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6. Với pháp lý minh bạch cùng tiến độ rõ ràng, việc sở hữu D-Homme còn trở nên dễ dàng hơn nữa khi chỉ từ 50 triệu đồng đã có thể chọn cho mình căn hộ tại tọa độ nổi bật của ngõ vào trung tâm.

