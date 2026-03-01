Bán 300 tấn bạc khi giá lao dốc, quỹ bạc lớn nhất thế giới còn nắm bao nhiêu?

Tuần qua ghi nhận khoảng thời gian khó khăn với các nhà đầu tư kim loại quý trong đó có bạc. Tình hình căng thẳng tại Trung Đông khiến giá bạc giảm mạnh, từ mức quanh 90 USD/oz đầu tuần xuống còn khoảng 80 USD/oz, mức đóng cửa thấp nhất kể từ trung tuần tháng 2. Tính từ đỉnh, giá bạc đã “bốc hơi” khoảng 30%.

Trong bối cảnh đó, iShare Silver Trust (SLV) cũng có một tuần miệt mài bán ròng, với tổng khối lượng lên đến hơn 300 tấn. Tính đến thời điểm hiện tại, SLV còn nắm khoảng 15.500 tấn bạc, tương ứng 41,6 tỷ đồng. Đây vẫn là quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới do gã khổng lồ BlackRock quản lý.

Tình hình Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến giới đầu tư lo ngại giá dầu leo thang sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, nhất là ở Mỹ. Mối lo này làm suy yếu các kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất trong năm nay, theo đó đưa USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng, gây áp lực mất giá lên kim loại quý.

Sự điều chỉnh trong kỳ vọng chính sách tiền tệ khiến các tài sản không sinh lãi như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn so với đồng USD. Chỉ số DXY đo lường sức mạnh của USD đã tăng lên trên 100, cao nhất kể từ tháng 11/2025.

Các nhà phân tích của Kitco News cho rằng bạc có đặc điểm khác biệt so với vàng khi vừa là tài sản đầu tư, vừa là kim loại quan trọng trong sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, diễn biến giá bạc hiện chịu tác động từ các xung đột quân sự tại nhiều khu vực, cùng với những yếu tố liên quan đến chính sách kinh tế của Mỹ.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, giá bạc thời gian gần đây liên tục gặp trở ngại khi tiến sát vùng 90 USD/ounce. Đây được xem là ngưỡng kháng cự mạnh của thị trường, nơi lực bán thường gia tăng sau mỗi nhịp phục hồi. Việc kim loại này nhiều lần thử vượt qua nhưng chưa thành công cho thấy động lực tăng giá vẫn còn hạn chế trong ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, ông Christopher Lewis cho rằng các nhịp điều chỉnh có thể kéo giá bạc lùi về các vùng hỗ trợ thấp hơn. Trường hợp nếu áp lực bán gia tăng và giá rơi xuống dưới mốc 80 USD/ounce, thị trường có khả năng quay lại vùng 70 USD/ounce - khu vực từng hình thành nền tích lũy trước đó.